Fünf kostenlose Event- und Kulturtipps für diesen Monat.

Im Oktober finden zahlreiche kostenlose Veranstaltungen in Berlin statt. Wie jedes Jahr verzaubert das Festival of Lights den abendlichen Stadtspaziergang. Und die Hauptstadt feiert Tag der Deutschen Einheit. Außerdem können sich die Kleinen auf den KinderKulturMonat freuen. Unsere Tipps für fünf Gratis-Unternehmungen im Oktober.





Kommunale Galerien

Berlin hat 37 Kommunale Galerien, die von den Bezirken ­finanziert werden, darunter der Kunstraum Kreuzberg/Betha­nien, der Bärenzwinger in Mitte und das Schloss Biesdorf. Vom 2. bis 11. Oktober findet die ­zwölfte KGBerlin-Kunstwoche statt: 40 Ausstellungen mit Werken von rund 150 Künstler:innen sind kostenfrei zu besichtigen.

www.kgberlin.net

Singen für Europa!

Die Stufen am Berliner Dom werden am Tag der Deutschen Einheit (3.10.) zur ­Freiluftbühne. Als Symbol für den Zusammen­halt verbinden sich der Staats- und Domchor mit der Sing-Akademie und ­allen Besucher:innen: Ein Zeichen für Demokratie und ein offenes Miteinander. Das gemeinsame Singen beginnt ab 11.30 Uhr.

www.berlinerdom.de/termine

Berliner Familiennacht

Bei der Familiennacht (10.10.) bietet Berlin ein buntes Programm: Kinder und Familien können gemeinsam experimentieren, Lagerfeuer machen, nachtgolfen und mehr. Auftakt ist bei der Zitadelle Spandau mit Zirkus-Programm, in der Alten Möbelfabrik (ab 17 Uhr) kann man sich im Kostümfundus verkleiden, und im Puppentheatermuseum gestalten Kinder eigene Masken und treten in ­einer Inszenierung von Kästners „Konferenz der Tiere“ auf.

www.familiennacht.de

KinderKulturMonat

Der Oktober wird für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren zum Kulturmonat: Musikschulen, Theater, Tanzschulen und weitere Institutionen laden zu einem kostenlosen Wochenendprogramm ein – mit Origami, Ton-Basteln oder Theatervorführungen. Jedes Kind darf an vier Veranstaltungen teilnehmen. Weitere Gratis-Highlights sind der „Club Kidz“ im Sameheads mit Mini-Rave und DJ-Tutorial sowie das Hoffest auf der Domäne Dahlem.

www.kinderkulturmonat.de

Festival of Lights

Ein kostenloses Herbst-Highlight ist für viele das Festival of Lights, wo das Brandenburger Tor, der Berliner Dom und weitere Gebäude in der ganzen Stadt bunt beleuchtet werden. Seit 2005 in Berlin gehört das farbenfrohe Fest für viele zum Auftakt der gemütlichen Jahreszeit. Das diesjährige Motto lautet „Colours of Love“.

www.festival-of-lights.de