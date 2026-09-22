In der Kolumne „Schlager der Woche“ setzen sich unsere Kollegen von Schlager Radio (in Berlin u. a. auf 106,0 UKW) mit aktuellen gesellschaftlichen Themen und interessanten Alltagsbeobachtungen auseinander. Dieses Mal schreibt Georgia Alles über die Vorteile des guten alten Papiers.

Jahrelang haben wir uns über die Berliner Verwaltung lustig gemacht. Über Faxgeräte, Papierformulare und Ämter, die das Internet offenbar für eine vorübergehende Modeerscheinung hielten. Seit dem Hackerangriff auf das Landesnetz muss man sich fragen: Haben wir ihr vielleicht Unrecht getan?





Denn während digitale Systeme ausfallen können, liegt der gute alte Leitz-Ordner stoisch im ­Regal. Kein Passwort, kein Update, kein Hacker kommt hinein. Jedenfalls nicht, ohne vorher am Pförtner vorbeizumüssen.

Berlin und die Digitalisierung, das war ohnehin nie eine Liebesgeschichte. Eher eine Fernbeziehung mit gelegentlichen Treffen. Mal funktioniert die Online-Terminvergabe, mal führt sie zuverlässig zu der Erkenntnis, dass es keine Termine gibt.

Vielleicht steckt darin sogar Berliner Weisheit: Fortschritt ja, aber bitte nicht übertreiben. Andere Städte haben Smart City. Wir haben Durchschlagpapier. Und plötzlich wirkt das gar nicht mehr so dumm.

Von Georgia Alles, Schlager Radio (u.a. 106,0 UKW)