Eines darf in den Herbstferien (19. bis 31.10.) nicht passieren: ­Langeweile bei den Kindern und Jugendlichen. Überall in Berlin gibt es tolle Freizeitangebote. Eine Auswahl

Geisterwelten





Die Tage werden kürzer, es wird früher ­finster. Da kann einem schon mal gruselig werden. Wer den wohligen Schauder liebt, der ist in den Herbstferien im FEZ gut aufgehoben. Bei dem Ferienprogramm ­„Geisterwelten“ können Kinder ab sieben Jahren in dunklen Ecken unheimliche Dinge ­entdecken, etwa seltsame Gestalten, die dann gar nicht so unheimlich sind. Zudem werden Rätsel gelöst und Geschichten entworfen.

FEZ Berlin Str. zum FEZ 2, Köpenick,

Tel. 53 07 10, 17.10.–1.11., ab 7 Jahre,

Kosten: 6,50 €

www.fez-berlin.de

Jugend im Museum

Wer in den Ferien so richtig kreativ sein möchte, der ist beim breiten Angebot der Aktion „Jugend im Museum“ richtig. Diverse Institutionen vom Georg Kolbe Museum bis zur Berlinischen Galerie sind beteiligt, die Bandbreite reicht vom Modellieren zum Thema „Superkräfte“ über das Gestalten von skurrilen Welten oder dem Bau eines Video-Arcade-Automaten bis zur Porträtwerkstatt.

Diverse Orte 19.–30.10.,

ab 8 bis 18 Jahre,

Eintritt frei

www.jugend-im-museum.de/kurse/ferienkurse

KinderKulturMonat

Auch im 15. Jahr des KinderKulturMonats bringt der WerkStadt Kulturverein Berlin e.V. ein tolles Programm auf die Beine. In 115 Kulturorten richten sich 290 Veranstaltungen an Kinder von 4 bis 12 Jahren – von Architektur über Fotografie bis zu Performance. Da möchte man doch, dass es 12 KinderKulturMonate im Jahr gibt. Bis der Traum wahr wird, gilt: Plätze vorab buchen.

Diverse Orte bis 31.10., 4–12 Jahre, nur mit Anmeldung, Eintritt frei

www.kinderkulturmonat.de

K-Pop Ferienkurs

Noch nicht lange gibt es das Junge Tanzhaus Berlin in Neukölln (das Berliner Abendblatt berichtete), hat sich aber gut entwickelt. Hier kann man Tanzstile ausprobieren. Schonmal von K-Pop gehört? Das ist die Abkürzung für Korean Popular Music und bezeichnet koreanischen Pop. Doch mit dem geht auch ein eigener, beliebter Tanzstil einher. In den Ferien können Kids ab acht Jahren Choreografien aus der K-Pop-Welt testen. Die Lehrerin Yulia Kim spricht zwar Englisch, aber Tanz ist ja auch so zu verstehen.

Junges Tanzhaus Berlin Lucy-Lameck-Str. 32, Neukölln, Tel. 544 53 93 70, 19.–23.10., je 10–13 Uhr. ab 8 Jahre, Kosten: 140 €, es gibt auch solidarische Tickets

www.junges-tanzhaus-berlin.de

Camp4Talents

Camp4Talents lädt Kinder zwischen 9 und 15 Jahren in den Herbstferien zu kostenl­osen Workshops ein. In sechs Bereichen kann man sich musikalisch in den ­Richtungen Hip-Hop, Band oder Drums & Percussion ausprobieren. Zudem werden Kurse über Kochen, Selbstverteidigung und Graffiti angeboten. Die Angebote umfassen außerdem kostenloses Frühstück und Mittagessen.

Schule an der Dahme Glienicker Str. 24-30, Köpenick, 26.–30.10., je 10–16 Uhr, kostenlos

Anmeldung: camp4talents@gmail.com

Herbstgeister & Oktoberzauber

Der Britzer Garten ist im Herbst mit seinen bunten Blättern an sich schon einen Besuch wert. Während der Ferien kann man bei ­einem zweitägigen Workshop der Natur auf die Spur kommen – mit Forschen, Spielen und Basteln. Verantwortlich ist der rührige Verein Freilandlabor Britz. Das Motto: „Herbstgeister und Oktoberzauber“. ­Treffpunkt ist am Parkeingang Mohriner Allee.

Britzer Garten Sangerhauser Weg 1, Britz, 27.+28.10., Di + Mi jeweils von 9.30–16 Uhr, Kosten: 18 € + Parkeintritt, Anmeldung: dialog@freilandlabor-britz.de