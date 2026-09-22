FREIZEIT Auch der Herbst hat bekanntlich schöne Tage. Und noch viel mehr schöne ­Ausflugsziele in und um Berlin herum. Wir präsentieren eine kleine, aber feine Auswahl

Kunstausstellung

Noch bis zum 4. Oktober kann man in der Rundkirche Dannenwalde die Ausstellung „Where Life And Death May Dwell“ besuchen. Die niederländisch-amerikanische Künstlerin Helen Verhoeven lebt in Berlin, lehrt an der Hochschule für Bildende Künste Dresden und hat ihre düster-melancholisch Ausstellung als Mitmachkunst konzipiert. Verhoevens Vater ist der kontroverse Regisseur Paul Verhoeven („RoboCop“).





Kirche Dannenwalde Blumenower Str. 1, 16775 Dannenwalde, Öffnungszeiten: Do-Sa 13-17 Uhr, So + Feiertage 14-18 Uhr, Eintritt frei

Pilze sammeln

Für Städter nicht ganz ungefährlich, aber vielleicht haben Sie ja jemanden in der Familie, der sich mit Schwammerl auskennt. In Deutschland gibt es 1.200 verschiedene Pilzarten, wovon 90 Prozent zwar essbar, aber nur ein Viertel auch genießbar sind – ein feiner Unterschied. Falls man doch den falschen Funghi gebraten hat, gilt die Notfallregel: Pfanneninhalt und Erbrochenes unbedingt mit ins Krankenhaus bringen.

Grunewald, Tegeler oder Spandauer Forst

Drachen steigen lassen

Auch dieser Hebst bietet ganz bestimmt jede Menge stürmische Tage (Windstärke 3 bis 7 gilt als ideal), an denen man einen selbstgebauten Drachen im Wind treiben lassen kann. Nichts ist kontemplativer als diese uralte chinesische Tradition. Man verliert sich in der Natur, die Gedanken treiben im Wind und plötzlich ist alles auf Erden viel leichter.

Tempelhofer Feld, Drachenberg im Grunewald und jede offene Wiese in jedem Park

Im Fußballstadion

Das wirklich Allerbeste im Herbst: Die Bundesliga spielt wieder. Und egal, ob man nun den Vorortverein aus Köpenick mag (viel Glück, Karten für die Alte Försterei zu bekommen) oder die alte Dame aus dem Wedding (die macht im Olympiastadion ein wirklich tolles Familienprogramm, wenn man nicht gerade in der Ostkurve sitzen will), der grüne Rasen unter dem blauen Himmel, dazu eine Stadionwurst und ringsum gute Laune, man muss ein gottverdammter Roboter sein, wenn einen all das kalt lässt.

Fische, Volksfest, Bier

Traditionell am 2. Wochenende im Oktober findet der Schlepziger Fischzug statt, bei dem der Inselteich geleert und abgefischt wird. Dabei werden zehntausende Kilogramm Karpfen, Hechte und Welse gefangen und verkauft. Das Ereignis hat echten Volksfestcharakter mit Musik und Markttreiben. Bei der Gelegenheit: Die Spreewälder Privatbrauerei produziert ein exzellentes Hausbier, das am großen Tag überall ausgeschenkt wird.

Schlepziger Fischzug Dammstr., 15910 Schlepzig, voraussichtlich am 10 und 11. Oktober, www.schlepzig.de

Festival of Lights

Vom 9. bis zum 18. Oktober findet das 22. Festival of Lights in Berlin statt. Unter dem Motto „Colours of Love“ erstrahlen erneut zahlreiche Orte in der Stadt in einem Lichtmeer aus bunten Farben. Die Installationen leuchten täglich von 19:00 bis 23:00 Uhr. Mit „Beyond the Light“ feiert das Festival vom 9. bis 11. Oktober ein neues Veranstaltungsformat im Berliner Dom, im Fokus steht eine 30-minütige 3D-Videoshow.

Versch. Orte in Berlin, www.festival-of-lights.de