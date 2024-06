Die Mehrheit der Paare in Deutschland wünscht sich Nachwuchs und entscheiden sich bewusst für die Gründung einer „richtigen“ Familie. Doch was benötigen Kinder, um glücklich aufzuwachsen?

Überraschende Statistik

Erstaunliches trat bei einer Umfrage des Dating-Portals Parship unter Singles zutage. Frauen verspüren demnach seltener einen Kinderwunsch als Männer. Die vielfältigen Gründe reichen vom Verlust der individuellen Freiheit über die sich daraus ergebenden Bindungen bis zur Verantwortung. Neben finanziellen Erwägungen spielt zunehmend die Angst vor den Auswirkungen des Klimawandels eine wichtige Rolle.



Die Mehrheit der Paare wünscht sich Kinder. Viele sehen es sogar als Makel an, wenn eine Schwangerschaft ausbleibt. Die Apotheke bietet die passende Unterstützung für die ganze Familie und steht Paaren auch bei der Erfüllung des Kinderwunsches zu Seite. Ein Fertilitätsmonitor oder ein Ovulationstest helfen dabei, die fruchtbaren Tage der Frau zuverlässig zu ermitteln.

Liebevolle Beziehung aufbauen

Die meisten Schwangerschaften sind das Resultat eines romantischen Ereignisses. Die Mehrheit der Neugeborenen entstehen aus einer innigen Liebe, die sich auf die Heranwachsenden überträgt. Es dient einer guten Entwicklung, dass die Kids Einfühlsamkeit und Fürsorge erleben. Für die Erfahrung tiefen Vertrauens und Mitgefühls benötigen sie Bezugspersonen. Die körperliche Nähe spielt dabei geraden in den ersten Monaten eine wichtige Rolle.



Dazu gehört die Pflege. Die Apotheke bietet in ihrem Sortiment hochwertige Produkte, die speziell auf die empfindliche Babyhaut abgestimmt ist. Nicht weniger trägt eine gesunde Ernährung zu Entwicklung bei. Sie beginnt mit der Babynahrung und setzt sich später fort. Es schadet nichts, sich damit zu beschäftigen, was das Kind in der Kita oder in der Schule zu essen bekommt.

Körperliche Unversehrtheit

Die Gesundheitsvorsorge beginnt bereits direkt nach der Geburt. Ein Problem stellt die Impfmüdigkeit einiger Eltern dar. Damit gefährden sie nicht nur das Wohl ihres Nachwuchses, sondern auch jede der Mitschüler. Traurig mutet an, dass Gerichte darüber urteilen müssen, dass der Staat die Eltern zu lebenswichtigen Impfungen verpflichten darf. Normalerweise werden diese im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt. Für die Eltern entstehen keine Kosten, denn es handelt sich um Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen.



Zur körperlichen Unversehrtheit gehört eine ausreichende Bewegung. Die Kids vor dem Fernseher zu parken, schadet ihnen. Für die Entfaltung der koordinativen Fähigkeiten gehört die entsprechende Beschäftigung. Ja, ein Kind kostet viel Zeit, die aber mit den sichtbaren Fortschritten in der Entwicklung belohnt wird. Auch der Weg zum Zahnarzt sollte nicht eingespart werden. Neben der gesunden Ernährung ist die zahnmedizinische Untersuchung eine wichtige Voraussetzung für die Erhaltung des Gebisses. Umso überraschender ist es, dass laut Barmer ein großer Teil der Jugendlichen keine Zahnarztpraxis von innen kennt. Übrigens, auch bei der kindgerechten Zahnpflege ist die Apotheke ein verlässlicher und kompetenter Partner.

Eigene Erfahrungen

Den Nachwuchs wohlbehütet aufwachsen zu sehen, gehört zu den wichtigsten Zielen der Eltern. Entscheidend ist jedoch, das richtige Maß zu finden. Es hilft nicht, die Kids zu stark einzuschränken. Sie müssen ihre eigenen Erfahrungen machen und ihre angeborenen Eigenschaften ausleben dürfen. Andererseits müssen die Eltern Grenzen und Strukturen aufzeigen, die den Nachwuchs bei der Entwicklung als soziales Wesen unterstützen.



Angst muss vor dem Aufziehen von Kindern niemand bekommen. Nur 17 Prozent der über 55-jährigen Eltern würden sich heute laut einer Umfrage von YouGov gegen eigenen Nachwuchs entscheiden.