Es ist wieder soweit – das neue Schuljahr 2024-25 beginnt. Für die vielen Erstklässler ist das ein ganz besonderes Erlebnis. Sie sieht man an dem Tag mit großen Schultüten und noch größeren Träumen schüchtern in die Schule gehen.

Auch für die Eltern ist es ein wichtiger Tag. Dazu gehört natürlich eine große und prallgefüllte Schultüte. Doch genau hier beginnt für immer mehr Eltern das Problem.

Nach der Corona-Pandemie und mit dem Ukraine-Krieg hatte die Inflation Deutschland zwei Jahre lang fest im Griff. Gefüllte Schultüten mit Stiften, Radiergummis oder Malblöcken kosten mittlerweile an die 100 Euro.

Schultüten für den kleinen Geldbeutel

Nein, meint Yvonne Kaminski. Die zweifache Mutter und selbsternannte YouTube-Bastelqueen zeigt auf ihrem Kanal “Das große Basteln”, wie Eltern ihren stolzen Erstklässlern auch ohne viel Geld eine tolle Erinnerung schenken können. Günstige Schultüten findet Yvonne im Einzelhandel um die Ecke. Den Inhalt kauft sie sich zum Schnäppchenpreis auf Temu zusammen. „Viele Eltern wissen gar nicht, dass sie bei Temu mehr als die Hälfte sparen können“, erklärt sie. Das gilt für Bastelutensilien genauso wie für Stifte, Dekoartikel oder Schulstartersets inklusive Trinkflasche und Butterbrotdose. Yvonne empfiehlt, immer auf Großpackungen und Rabattaktionen zu achten. „Kaufen Sie zeitig und lagern Sie die Sachen bis zum Schulstart.“

Für Yvonne ist es ebenfalls wichtig, die Kinder in das Einkaufserlebnis einzubinden: „Warum nicht die Kinder in die Planung und Auswahl der Utensilien einbeziehen? Das schafft wertvolle Erinnerungen und lässt die Persönlichkeit der Kinder in den Schulstart einfließen.“ So können die Kleinen Farben und Motive auswählen, die ihnen gefallen. Das verstärkt ihre Vorfreude und gibt ihnen das Gefühl, dass ihre Wünsche zählen. Besonders wichtig ist Yvonne aber das gemeinsame Erlebnis. Mit Kreativität, Leidenschaft und ein wenig Schnäppchenjägermentalität zeigt Yvonne den Eltern stolzer Erstklässler tolle Möglichkeiten auf. Und die werden mit dem Funkeln in den Augen ihrer Kinder belohnt.

Youtube-Link „Das große Basteln“: https://www.youtube.com/watch?v=NJAmLxqqXsc