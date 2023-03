-Werbung-

Hoch im Norden ist der Himmel höher als sonst irgendwo, und das Land weit und flach: Wer die einmalige Landschaft Nordfrieslands entdecken und genießen will, sollte sich die fünftägige Busreise „Sylt und Hallig Hooge“ des Reiseveranstalters Wörlitz auf keinen Fall entgehen lassen.

Weltberühmtes Holstentor

Los geht‘s von Berlin aus. Mit Lübeck präsentiert sich die „Königin der Hanse“ bei einer Stadtführung von ihrer schönsten Seite. Höhepunkte sind die Altstadt, die seit 1987 zum UNESCO-Welterbe gehört und das weltberühmte Holstentor. Später an diesem ereignisreichen Tag geht‘s weiter nach Niebüll, das Tor zu den nordfriesischen Inseln und Halligen. Das beliebte Hotel Niebüller Hof wird für vier Nächte zum vorübergehenden Zuhause.

Größte Touristenattraktion

Am zweiten Tag schippert die Fähre die Reisenden von Schlüttsiel aus zur Hallig Hooge. Auf der zweitgrößten der zehn Halligen im Nordfriesischen Wattenmeer führt eine Kutschfahrt zu drei der insgesamt zwölf Warften, den zum Schutz gegen das Hochwasser aufgeschütteten Siedlungshügeln. Zurück in Niebüll, klingt der Tag stimmungsvoll mit dem Auftritt des Shanty-Chors aus.Der dritte Tag steht für eigene Erkundungen zur Verfügung. Eine fakultative Rundfahrt führt zum imposanten Eidersperrwerk, bevor es zum liebenswerten Städtchen Friedrichstadt und in die Kreisstadt Husum mit dem Theodor-Storm-Museum geht.

Zeit auf Sylt

Der vierte Reisetag steht ganz im Zeichen der Insel Sylt. Von der dänischen Insel Rømø aus setzen die Reisenden mit der Fähre nach List auf Sylt über. Bei einer Inselrundfahrt stehen unter anderem Hörnum an der Südspitze Sylts, Keitum mit dem Sylt-Museum und der Inselhauptort Westerland auf dem Programm. Der fünfte und letzte Tag beginnt mit einem Besuch der mehr als 700 Jahre alten Ostseestadt Eckernförde und endet schließlich – mit vielen neuen Eindrücken im Gepäck – in Berlin.

