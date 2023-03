Wer gerne per Zug und Fahrrad reist, der kennt das Problem seit Jahren: Ein Fahrrad-Ticket für Fernzüge ist nur im Reisezentrum der Deutschen Bahn zu buchen, keine Chance per App oder Internet. Doch eine neue App schafft endlich Abhilfe!

Reisen per Zug und Fahrrad ist so eine Sache: In den Regionalzügen ist es zwar unkompliziert, im Sommer wird’s jedoch häufig eng, ganz besonders an den Wochenende. Aber möglich ist es, auch ohne umständliche Anmeldung oder lange Reservierung. Einfach ein Fahrradticket lösen, einsteigen und los geht’s.

In den Fernzügen der Deutschen Bahn sieht die Sache jedoch anders aus. Hier ist eine Fahrradkarte seit Jahren nur über kleine bis große Umwege buchbar. Zumal ein Fahrradticket alleine gar nicht ausreicht! Zusätzlich ist immer noch eine Platzreservierung für ein Fahrrad nötig, denn diese sind streng limitiert. Wer mit dem Fahrrad in den ICE einsteigt und keine Platzreservierung hat, muss den Zug aller Voraussicht nach am nächsten Bahnhof verlassen – so habe ich es selbst im Jahr 2021 erlebt.

Gestrandet in Erfurt

Damals kam mein Zug zu spät in München an, den Anschlusszug verpasste ich. Netterweise war mein Zugticket auch am Tag danach noch gültig, die Reservierung für den Fahrradplatz hingegen war futsch. Ganz egal ob DB-Webseite, DB-App oder DB-Automat – nirgendwo konnte ich diesen mehr einzeln reservieren. Die einzige Aushilfe war das Reisezentrum der Deutschen Bahn.

Problem nur: Das öffnete erst 20 Minuten nach meinem Wunsch-ICE am nächsten Morgen. Zwar zeigte die“DB Navigator“-App noch freie Fahrradplätze an, nur buchbar waren diese nicht. Also wurde ich in Erfurt gebeten, den Zug zu verlassen, weil inzwischen andere Reisende die noch freien Plätze gebucht hatten.

Die Lösung: „Next DB Navigator“

Wie die Fahrrad-Influencerin Wiebke Lühmann auf Instagram berichtete, schafft die App „Next DB Navigator“ (auch für iPhone erhätlich) für dieses und ähnliche Probleme nun jedoch Abhilfe. Mit dieser Beta-Version der regulären „DB Navigator“-App ist es nämlich möglich, auch in den Fernzügen der Deutschen Bahn einzelne Fahrradtickets samt Platzreservierung zu buchen.

Alles, was man machen muss, ist die neue App auf seinem Android-Smartphone oder iPhone zu installieren und ein Fahrrad als Reisenden auszuwählen. Somit kann endlich unabhängig von der eigentlichen Ticket-Buchung ein Platz für das eigene Fahrrad gebucht werden. Zwar ist diese Lösung derzeit noch etwas versteckt, wird in Zukunft aber vermutlich auch in der regulären Bahn-App integriert.

Text: Sascha Uhlig