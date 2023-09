Hinweis an unsere Leser:

Die Leistungen der verschiedenen geläufigen Kreditkarten können stark variieren. Beim Umstieg auf eine neue Karte sollte am besten auf ein günstiges Gesamtpaket geachtet werden, das den gewünschten Umfang an optionalen Features beinhaltet. Dabei können die unabhängigen und objektiven Amex Platinum Erfahrungen helfen, um die richtige Entscheidung zu treffen. Dabei stehen die speziellen Features im Mittelpunkt, die im Kreditkartenvertrag enthalten sein können.

Dies gilt insbesondere für Auslandsreisen. Für Vielreisende gibt es diverse Vorzüge, sodass auch die Auswahl möglicher Boni beim Antrag auf eine neue Kreditkarte beachtet werden sollte. Der Finanzexperte Philipp Ollenschläger rät allen Privat- und Geschäftskunden dazu, auf mögliche Upgrades bei Hotelübernachtungen zu achten oder beispielsweise auf den exklusiven Zugang zu Flughafenlounges.

„Die Amex Platinum kostet viel, leistet aber auch eine Menge.“, was gemäß Ollenschläger immer die Entscheidung für eine bestimmte Kreditkarte beeinflussen sollte. Mehr über die besten Kreditkarten erfahren interessierte Leser hier.

Kontaktloses Bezahlen auf der ganzen Welt

International tätige Finanzinstitute bieten immer dann eine kontaktlose Bezahlung mit der Kreditkarte an, wenn auf der physischen Karte ein Wellensymbol abgebildet ist. Über die App zur Bank kann man aber auch Google Pay mit der Visa- oder Mastercard verbinden und dann kontaktlos im Laden bezahlen.

Für Bargeldabhebungen in einer Fremdwährung entstehen oft zusätzliche Gebühren, dafür gibt es für die Bezahlung im Internet bestimmte Sicherheitsverfahren. Dank des Safety 3D-Secure-Verfahrens kann man online ebenso sicher mit der Kreditkarte bezahlen wie auf Reisen.

Reiseguthaben auf der Kreditkarte mitnehmen

Unter den beliebten Features einer Platinum Card kann ein Reiseguthaben für ein ganzes Jahr enthalten sein. Dadurch lassen sich private wie auch geschäftliche Reisen ganz einfach individuell gestalten, wenn die Option eines Online-Reiseguthabens im Rundum-sorglos-Paket gebucht wird. Dieses komfortable Feature kann sowohl für Buchungen in Hotels als auch für sonstige Reisekosten genutzt werden.

Mietwagen vor Ort günstig mieten oder bequem fahren lassen

Im exklusiven Kreditkarten-Feature-Paket können diverse Vorzüge beim Ausleihen von Mietwagen enthalten sein, wobei viele deutsche Mietwagenfirmen als Partner gelistet sind. Mit einer Platin Kreditkarte erhält man bei Avis, Hertz oder Sixt dann zum Beispiel ein kostenfreies Upgrade auf eine höhere Fahrzeugklasse oder Zugriff auf einen komfortablen Priority Service.

Zum Mietwagen kann dann ein Fahrer gestellt werden, der sich vor Ort mit den Bedingungen auf der Straße gut auskennt. Das bietet vor allem Geschäftsreisenden den Luxus, sich nicht in einer fremden Großstadt erst lange mit dem Navi durch den Stadtverkehr quälen zu müssen.

Entspannter übernachten in einem Luxushotel auf der Welt

Möchte man im In- oder Ausland in einem Hotel der teilnehmenden Luxusketten übernachten, kann man mit einer entsprechend teuren Kreditkarte ein besser ausgestattetes Zimmer bekommen, das Frühstück kann inbegriffen sein oder es gibt bestimmte Bereiche nur für Premium-Mitglieder. Bei der American Express gehören beispielsweise Radisson, Hilton und Marriott zu den Partnern des amerikanischen Finanzdienstleisters.

Edle Features für Kulturbegeisterte: Exklusive Tickets über die Kreditkarte sichern

Für zahlreiche Events auf internationalem Niveau gibt es mit der Kreditkarte exklusive VIP Tickets zu kaufen, deren Kontingent stark limitiert ist. So genießt man zu Hause in der Mercedes-Benz Arena in Berlin eine ebenso exklusive Show wie in der Amex Lounge in Los Angeles oder auf besonderen Plätzen in der O2 Arena in London.

So eine exklusive Veranstaltung kann dann als guter Auftakt in einen Abend voller Prunk und Luxus genutzt werden. Mehr als 1.000 First-Class-Restaurants auf der ganzen Welt bieten für Premium Kartennutzer ein erweitertes Serviceangebot. Beim exklusiven Speisen auf höchstem Niveau sind insbesondere das renommierte Borchart in Berlin zu nennen oder aber das weltbekannte Café Boulud in New York.

Golfspieler genießen die reduzierten Jahresgebühren

Für eine aktive Freizeitgestaltung sind die Features einiger Kreditkarten überaus sinnvoll, denn die Golf Fee Card ermöglicht eine Halbierung der Jahresgebühr für den Golfplatz. Wer sich mit den Zusatzfeatures der Kreditkarte die Stunden auf dem Golfplatz versüßen möchte, sollte dennoch darauf achten, dass besonders beliebte Golfplätze grundsätzlich Zusatzgebühren erheben.

Auch über das Feature der Luxus-Kreditkarte kann diese Zahlung dann nicht ersetzt werden. Über die Partnerkarte können die Vorzüge für Golfspieler ebenfalls genutzt werden, wobei es bei einigen Kreditkartenanbietern bis zu sechs physisch nutzbare Karten für die ganze Familie geben kann.

Kreditkarten mit Vorzügen für Autofahrer und auf Reisen

Im umfassenden Reiseversicherungspaket einer Kreditkarte kann ein Kfz-Schutzbrief enthalten sein, der auch den Mietwagen beinhaltet. Somit können die Features von Luxus Kreditkarten als sinnvolle Ergänzung zur Kfz-Versicherung nützen, wenn die Police keine Absicherung für Mietwagen vorsieht. Beim Vollkaskoschutz ist man dabei auch auf Auslandsreisen abgesichert, wenn man selbst einen Verkehrsunfall verursacht hat.

Ein entsprechendes Feature zur Kreditkarte erleichtert die Bearbeitung im Ausland dann ungemein, wobei man genau darauf achten sollte, ob im Premium Angebot auch eine Reiseabbruchversicherung enthalten ist. Ob für einen Mietwagen eine Rechtsschutzversicherung mit erweitertem Leistungsumfang angeboten wird, ist unabhängig vom Kfz-Schutzbrief.

Die Höhe einer Selbstbeteiligung im Schadensfall wirkt sich entscheidend auf die Jahresgebühr der Karte aus, in Deutschland ist A.X.A. der Versicherungspartner von American Express.

Weitere sinnvolle Versicherungsoptionen für Reisen ins Ausland:

Reisegepäckversicherung

Reiserücktrittsversicherung

Reiseunfallversicherung

Auslandsreisekrankenversicherung

Es können aber noch weitere Konditionen individuell ausgehandelt werden, die den Aufenthalt im Ausland im Schadensfall angenehmer gestalten. So kann beispielsweise auch das zusätzliche Abschließen einer Verkehrsmittel-Unfallversicherung nützlich sein, das Angebotsspektrum ist bei den verschiedenen Kreditkartenanbietern derzeit riesig, wenn es um mehr Komfort und Sicherheit auf Reisen geht.

Platinum Amex-Rewards auch in Freiflüge umwandelbar

Gesammelte Punkte können bei der Amex Platinum direkt in die nächste Flugreise investiert werden. So ist man auf Reisen völlig frei und kann flexibel auf unerwartete Veränderungen reagieren. Es gibt sogar exklusive Angebote für die beliebten Kreuzfahrtlinien, die Besitzer einer Luxus Kreditkarte ebenfalls begeistert in Anspruch nehmen.

Noch mehr Reisetipps für Erholung in Berlin und im Umland

Hier in unseren Informationen zu Reisen rund um die Landeshauptstadt erhaltet ihr noch viele weitere interessante Berichte für ein tolles Reisegefühl. Wohl nirgendwo in Deutschland ist das Luxus-Paket der Kreditkarte so variabel nutzbar wie in Berlin und dem umliegenden Brandenburg.

Mit dem Mietwagen lassen sich die zahlreichen Kurorte und Heilstätten, die damals schon von den Adeligen in Berlin zur Erholung genutzt wurden, in wenigen Fahrminuten erkunden. Noch entspannter gelangt man durch Berlin und die herrliche Region rund um die Spree, wenn man das jährliche Kartenfeature ausschöpft und zum Leihwagen gleich noch einen Fahrer dazu bucht.