Was mit einem USB-Stick begann ist heute ein Online-Shop für Werbegeschenke, der führend in Europa ist und seit einem Jahr auch den deutschen Markt erobert. Über 150.000 Werbeartikel befinden sich im Sortiment, die bequem am Rechner gestaltet werden und mit dem Logo bedruckt perfekte Markenbotschafter sind. Das Angebot des Werbeartikel-Shops Gift Campaign ist so vielfältig wie die Kundenwünsche.

Von den Klassikern, wie Stoffbeutel und Kugelschreiber bis hin zu ganz speziellen Artikeln wie Fächer für Hochzeiten oder Tierspielzeug für Tierliebhaber. Das Sortiment zeichnet sich durch einen günstigen Preis und hervorragende Qualität aus. Die Kunden bekommen per E-Mail eine digitale Druckvorlage, damit sie sich ein Bild davon machen können, wie der Werbeartikel mit Logo aussehen wird, ob die Position passt und ob das Logo auch gut zur Geltung kommt.

Werbeartikel sprechen alle Sinne an

Wer für seine Firma Werbegeschenke bedrucken lassen möchte, hat ein effektives Werbemittel. Denn es werden alle Sinne angesprochen. Somit sind sie moderne Markenbotschafter und das Markenimage bleibt in Erinnerung bzw. man wird bei der Nutzung des Artikels immer wieder an den Beschenkten erinnert.

Bei Gift Campaign können sowohl Firmen als auch Privatpersonen Artikel mit Logo, Foto oder einem Design bedrucken lassen. Wer also ein Kundengeschenk sucht, kann aus Tassen, Powerbanks, Taschen oder T-Shirts wählen. Auch für Hochzeitsgäste gibt es Geschenkideen, die personalisiert werden können, wie Schlüsselanhänger mit dem Hochzeitsdatum oder ein USB-Stick nach der Feier mit den schönsten Bildern. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Werbeartikel aus nachhaltigen Materialien liegen im Trend. Foto: ©Stricker

Nachhaltigkeit und zertifizierte Werbeartikel

Der Trend nach nachhaltigen und fair produzierten Artikeln ist auch auf dem Werbeartikelmarkt zu spüren. „Wir erweitern unser Sortiment kontinuierlich, gerade im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltschutz nehmen wir in jeder Kategorie die neuesten Produkte auf“, sagt Oriol Badia, Marketingmanager und einer der beiden Gründer von Gift Campaign. „Bei den Trinkflaschen haben wir beispielsweise Modelle aus recyceltem Meeresplastik. Der Kauf unterstützt das Sammeln von Plastikflaschen an den Küsten“.

Eine Flasche mit Statement, wovon es noch viele weitere Artikel gibt, wie USB-Sticks aus Holz, T-Shirt aus recycelter Baumwolle oder Fairtrade-Beutel. Zahlreiche Zertifizierungen, wie GOTS zur Einhaltung von sozialen Standards oder RCS, das den Produktionsprozess und die recycelten Materialien prüft, garantieren fest definierte Standards.

Kundenservice betreut den Kaufprozess von Beginn an

Was Gift Campaign auszeichnet, ist sein hochprofessioneller Kundenservice, der Interessenten von Anfang an unverbindlich informiert. „Für uns ist die Kundenzufriedenheit das höchste Ziel. Und das setzt sich zusammen aus Service und Qualität der Produkte. Unsere Mitarbeiter sind per E-Mail oder telefonisch zu erreichen, um die Kunden zu beraten und den gesamten Bestellprozess zu begleiten“, sagt Badia weiter. Auch Fragen, ob das Werbegeschenk zur Zielgruppe passt und mit welcher Technik das Logo besonders gut auf dem Material zur Geltung kommt, werden beantwortet. Wenn die Artikel ausgewählt sind, gehen sie in Europa in die Druckerei. Dadurch ist eine schnelle Lieferung innerhalb Deutschlands garantiert. Auch ein Expressversand kann bestellt werden, um die Lieferzeit zu verkürzen. Somit können Werbeartikel innerhalb von zwei Wochen individuell bedruckt und gesendet werden.

Gift Campaign wurde 2014 in Barcelona von Diederik de Koning und Oriol Badia gegründet. Nachdem sich der Online-Shop in Spanien erfolgreich am Markt platzieren konnte, folgten die Länder Italien, Frankreich, Portugal und Holland. Seit Oktober 2022 ist Gift Campaign auch erfolgreich im deutschsprachigen Raum aktiv.