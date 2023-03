Rezepttipp: Sauerländer Kartoffeleintopf mit Bockwürsten aus der Dose.

Wenn es draußen noch etwas kühl ist, mundet kaum etwas so gut wie ein schmackhafter und nahrhafter Eintopf. Ohnehin feiert Hausmannskost seit einigen Jahren ein Comeback. Dabei werden besonders gerne Omas traditionelle Rezepte aus der Schublade geholt. Eintöpfe sind nicht nur gesund und zudem günstig in der Herstellung, sondern unter verschiedensten Aspekten auch nachhaltig.

Gerade in Zeiten, in denen viele Haushalte mit einer knapperen Haushaltskasse zu kämpfen haben, sind eine gute Resteverwertung und Lebensmittel mit langer Haltbarkeit im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert. Ein Tipp für die Zubereitung: Am besten schmeckt der Eintopf, wenn man ihm Zeit gibt, ihn also ausreichend lange vor sich hin köcheln lässt oder wieder aufwärmt.

Die Vorteile von Lebensmitteln aus der Dose

Tobias Metten von Metten Fleischwaren etwa hat einen Rezepttipp als Beispiel für die gute alte Hausmannskost: den Sauerländer Kartoffeleintopf mit knackigen Bockwürsten aus der Dose. Für den feinen Geschmack sorgen Lauch, Karotten, Majoran und Petersilie. Tobias Metten hebt die Vorzüge heraus, die Lebensmittel aus der Dose wie die Bockwürste haben: „Lebensmittel in Dosen können sehr lange ohne Qualitätsverlust gelagert werden.

Und gerade in Zeiten stark gestiegener Energiekosten gibt es einen weiteren sehr wichtigen Vorteil: Dosen verbrauchen weder im Handel noch zu Hause Energie für die Kühlung der Lebensmittel“, so Metten. Dass die Dosen mit einer Recyclingquote von über 90 Prozent auch der Umwelt helfen, ist ein zusätzlicher Pluspunkt.

Rezepttipp Sauerländer Kartoffeleintopf

Rezept für 4 Personen:

Zutaten:

1 Zwiebel

1 Stange Lauch

1 kg vorwiegend festkochende Kartoffeln

2 – 3 Karotten

1 l Gemüsebrühe

125 g gewürfelter Bauchspeck

1 TL Majoran

nach Geschmack Salz, Pfeffer, Muskatnuss

100 ml Sahne

1 Dose „Dicke Sauerländer“ Bockwurst von Metten

frisch gehackte Petersilie

etwas Fett zum Andünsten/Anbraten

Zubereitung des Kartoffeleintopfs

Etwas Fett in einem Topf erhitzen. Darin zunächst die Zwiebel und den Lauch kurz andünsten, anschließend den Rest des Gemüses in Würfeln zugeben und ein paar weitere Minuten dünsten. Dann mit der Gemüsebrühe auffüllen und rund 20 Minuten köcheln lassen, bis das Gemüse gar ist. Mit Salz, Pfeffer, Muskat und Majoran würzen. Währenddessen die Speckwürfel anbraten.

Nach Wunsch die Suppe mit einem Pürierstab ganz oder teilweise pürieren. Dann die Sahne, die Hälfte der Speckwürfel und die „Dicke Sauerländer“ Bockwurst als ganze Würstchen oder in Scheiben hinzugeben und erwärmen. Schließlich mit der gehackten Petersilie und den restlichen Speckwürfeln anrichten.

Text: djd