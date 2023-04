Von Dorade bis bunte Grillspieße: köstliche Rezepttipps für die warme Jahreszeit.

Buntes Gemüse, duftende Kräuter, ballaststoffreiche Hülsenfrüchte, proteinreiches Fleisch und Fisch: Zum Frühling und Sommer passen leichte, vitaminreiche Gerichte. Umso besser, wenn diese schnell zubereitet sind.

Auf die Kochmethode kommt es an

Eine Dorade mit Pfefferminze und Limette, die man mit einem Salat genießen kann, Spargel nach Mailänder Art mit Eiern und Parmesan oder ein Flammkuchen mit Gemüsestreifen: Es gibt viele Rezepte, die mit modernen Küchenhelfern ruckzuck auf dem Tisch stehen. Fleisch und Fisch können darin kaloriensparend ohne Zusatz von Fett gebraten und Gemüse schonend ohne Zugabe von Wasser gegart werden. So schmeckt es intensiver, Vitamine und Mineralstoffe bleiben besser erhalten als beim konventionellen Kochen.

Temperaturmesser und -anzeiger im Deckel sorgen dafür, dass alles bei optimaler Hitze zubereitet wird. Zur leichten Küche passen auch diese Gemüsespaghetti und bunten Grillspieße:

Rezepttipp 1: Gemüsespaghetti mit Pesto

Zutaten für 4 Personen:

3 mittelgroße Zucchini

3 mittelgroße Karotten

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

3 EL grünes oder rotes Pesto

Salz, Pfeffer

Zubereitung: Zucchini putzen, Karotten schälen und mit einem Spiralschneider zu Spaghetti schneiden. Zwiebel und Knoblauch schälen, fein schneiden und in den Topf Eurasia geben. Den Topf auf höchster Stufe bis zum Bratfenster aufheizen, auf mittlere Stufe schalten und kurz anbraten. Zuerst Karotten-Spaghetti zufügen und ca. 2 Minuten mitbraten, dann die Zucchini-Spaghetti unterheben und ca. 2 Minuten weiterbraten. Pesto unterrühren, Topf von der Kochstelle nehmen, Deckel auflegen und ca. 2 Minuten durchziehen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Rezepttipp 2: bunte Grillspieße

Zutaten für 4 Personen:

1 Bratwurst

12 dünne Scheiben getrockneter Bauchspeck

1 gelbe Paprikaschote

1 rote Zwiebel

200 g Ananas

2 Frühlingszwiebeln

12 rohe, geschälte Garnelen

Zubereitung: Bratwurst in 12 Rädchen schneiden und mit Speck umwickeln. Paprikaschote putzen und in mundgerechte Stücke schneiden. Zwiebeln schälen und in Spalten schneiden. Je ein Stück auf einen kleinen Holzspieß oder Zahnstocher stecken. Ananas in Würfel und Frühlingszwiebeln in Stücke von ca. 2 cm schneiden.

Abwechselnd mit Garnelen auf Spieße stecken. Grillpfanne auf höchster Stufe bis zum Bratfenster aufheizen, auf mittlere Stufe schalten, Spieße hineinlegen und braten, bis der Wendepunkt erreicht ist. Spieße wenden, Kochstelle ausschalten und mit Restwärme ca. 2 Minuten fertig braten.

