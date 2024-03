Auf der Suche nach einem neuen Job oder Ausbildungsplatz warten viele Angebote in allen Bereichen oder Branchen. Doch auch wenn Unternehmen oft händeringend nach Arbeitskräften und Nachwuchs suchen, schauen ihre Personalabteilungen bei jeder Bewerbung immer noch genau hin.

Die Bewerbung vermittelt den wichtigen ersten Eindruck von einer Kandidatin oder einem Kandidaten. Sie muss auf Papier wie digital überzeugen, denn sonst folgen weder eine Einladung zum Vorstellungsgespräch noch der begehrte unterschriftsreife Vertrag. Der Lebenslauf bildet den wichtigsten Teil jeder Bewerbung. Lesen Sie hier, worauf Sie bei der Erstellung Ihres Lebenslaufs unbedingt achten sollten.

Kurze Checkliste für den Lebenslauf in Ihrer Bewerbung

Einstieg in das Berufsleben oder berufliche Neuorientierung : Ohne Bewerbungsschreiben inklusive Lebenslauf gelingt das nur in den seltensten Fällen. Seit einigen Jahren schon ist aus dem Arbeitgeber- ein Bewerbermarkt geworden. So bemühen sich Unternehmen um mehr Arbeitgeberattraktivität und schlankere Bewerbungsverfahren. Die Unternehmen wollen Sie natürlich trotzdem näher kennenlernen, bevor sie Sie einstellen. Dafür sind diese Informationen im Lebenslauf wesentlich:

• persönliche Daten wie Name, Geburtstag und -ort oder Wohnanschrift

• ein Bild – nicht zwingend erforderlich, aber positiv für den ersten Eindruck

• Ihre Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse)

• Staatsangehörigkeit

• Familienstand

• Aus- und Schulbildung oder Studium mit den Daten der Abschlüsse

• beruflicher Werdegang in zeitlich absteigender Reihenfolge (antichronologisch) beginnend mit der aktuellen/letzten Tätigkeit

• weitere Qualifikationen oder Kenntnisse – am besten nachweisbar

• persönliche Interessen: Hobbys und besonders Ehrenämter oder soziales Engagement

• Unterschrift mit Datum und Ort



Alle diese Daten und Informationen sollten Sie ansprechend und übersichtlich präsentieren. Dabei hilft Ihnen zum Beispiel ein Onlinetool, wie Sie es bei cvmaker.de finden. Füttern Sie den CVMaker einfach mit Ihren persönlichen Daten und wählen Sie anschließend eine aus vielen professionellen Vorlagen für einen ansprechenden Lebenslauf aus. So sparen Sie die Zeit für eine eigene Gestaltung.

Der CVMaker hilft damit auch allen, die nicht über die ansonsten notwendige Hard- und Software oder passende Anwendungskenntnisse verfügen. Genauso unterstützt der CVMaker bei Sprachproblemen, übersetzt Bewerbung oder Lebenslauf in über 25 Sprachen und zeigt anschließend gleich passende Angebote zum persönlichen Bewerberprofil.

Bewerben Sie sich mit überzeugend gestalteten Unterlagen danach direkt und behalten Sie mit dem CVMaker jeden Bewerbungsfortschritt immer im Auge. Zuletzt vermeiden Sie mit der Unterstützung des CVMaker die typischen Fehler in einem Lebenslauf – wie diese:

Das gehört auf keinen Fall in Ihren Lebenslauf