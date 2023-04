Was bei Englisch-Sprachreisen für Kinder und Jugendliche zu beachten ist.

Über die Hälfte der Sprachschüler aus Deutschland war im Jahr 2021 zwischen 6 und 17 Jahre alt, so der Fachverband Deutscher Sprachschulen und Sprachreise-Veranstalter. Für viele dieser Kinder und Jugendlichen ist eine Sprachreise die erste Reise ohne Eltern in ein fremdes Land. Ein Urlaub, der Spaß macht, herausfordert und die Persönlichkeit stärkt. Was dabei zu beachten ist:

Anreise

Nach England bieten viele Veranstalter eine gemeinsame Busanreise an, bei der die Kinder zwar lange unterwegs sind, aber von Beginn an betreut werden. Nach Malta fliegt man häufig allein und wird dort am Flughafen abgeholt. Das ist meist erst ab einem bestimmten Alter erlaubt.

Dokumente

Wer innerhalb der EU reist, braucht lediglich den Personalausweis. Für Reisen nach England ist seit dem Brexit ein Reisepass nötig, ein Visum allerdings nicht. „Wir empfehlen, eine Kopie des Passes mitzunehmen“, sagt Stefan Panke, Geschäftsführer von Panke Sprachreisen. So könne der Originalpass während des Urlaubs in der Unterkunft bleiben und nicht verloren gehen. Des Weiteren sollten Kinder und Jugendliche ihre europäische Krankenkassenkarte und eine Kopie des Impfausweises mitnehmen.

Versicherungen

Eine Auslandskrankenversicherung ist innerhalb der EU und auch für England keine Pflicht. Trotzdem kann es sinnvoll sein, eine abzuschließen, da die gesetzlichen Leistungen nur das Nötigste abdecken. „Wichtig ist in jedem Fall eine Reiserücktrittsversicherung“, so Panke. Diese übernehme die Kosten, falls die Sprachreise wegen Krankheit nicht angetreten werden könne.

Gepäck

Ob mit dem Bus, Zug oder Flugzeug: Wertsachen wie Geldbeutel und Reisepass gehören ins Handgepäck. Am besten ist ein Brustbeutel, den man am Körper trägt. Apropos Geld: Wie viel Taschengeld sollten Eltern mitgeben? „Für England empfiehlt sich ein Taschengeld von mindestens 10 Pfund pro Tag“, sagt Panke. „Für Malta sollten es unserer Erfahrung nach 10 bis 15 Euro pro Tag sein.“ Bei Flugreisen dürfen zudem keine großen Duschgels oder andere verbotene Gegenstände ins Handgepäck. Alle Tipps für den Urlaub ohne Eltern gibt es unter www.panke-sprachreisen.de.

Verhalten vor Ort

Vor Ort sollten sich Kinder und Jugendliche ordentlich und respektvoll verhalten und auf ihre Betreuenden hören. Die Teilnahme am Schulunterricht ist Pflicht, häufig gibt es auch verpflichtende Ausflüge. Einen Ausflug nicht mitzumachen, ist meist nur ab einem bestimmten Alter und in einer Kleingruppe von mindestens drei Personen erlaubt. Auch gilt: Es ist die Sprache des Landes zu sprechen. Wer bei einer Gastfamilie wohnt, sollte ein kleines Geschenk mitbringen, zum Beispiel eine Köstlichkeit aus der eigenen Region.

Quelle: djd