Ob klassische Berufsausbildung oder Studium: Das Baugewerbe bietet jungen Menschen vielerlei Möglichkeiten für den Berufseinstieg. Fachkräfte sind begehrter denn je und die Zukunftsaussichten damit vielversprechend.

Baustellen sind komplexe Gebilde. Und mit der Größe eines Bauvorhabens wächst dessen Komplexität. Dort, wo gebaut wird, tummeln sich Menschen aus völlig verschiedenen Berufsgruppen. Der Bedarf an Fachkräften ist groß. Eine Übersicht zu einigen Ausbildungsberufen auf dem Bau.

Beton- und Stahlbetonbauer

Ob Wohnhäuser, Brücken oder Industrieanlagen: Beton- und Stahlbetonbauer mischen Beton an und stellen Stahlbetonkonstruktionen für Bauwerke her. Wer diesen Ausbildungsberuf ins Auge fasst, sollte handwerklich geschickt und körperlich belastbar, aber auch rechenfertig und nicht zuletzt schwindelfrei sein. Voraussetzung ist in der Regel der Hauptschulabschluss.

Maurer

Dieses traditionsreiche Handwerk ist von den meisten Baustellen nicht wegzudenken: Maurer stellen Fundamente, Außen- und Innenwände sowie Geschossdecken in Rohbauten und Gebäuden her. Sie kennen sich mit Werkstoffen aus, bereiten Untergründe vor und verbauen Fertigteile. Als Mindestvoraussetzung für die dreijährige Berufsausbildung gilt der Hauptschulabschluss.

Baugeräteführer

Spezialisten für Bagger und Co.: Baugeräteführer arbeiten mit den größten Baumaschinen und Baugeräten. Sie werden meist im Hoch- und Tiefbau eingesetzt und sind auf Baustellen für Baumaßnahmen jeglicher Art zuständig. In diesem Beruf zählen vor allem technisches Verständnis, Verantwortungsbewusstsein und räumliches Vorstellungsvermögen. Auszubildende bringen meist einen Hauptschulabschluss oder einen Mittleren Schulabschluss mit.

Bauzeichner

Bevor die Bagger rollen, muss ein Plan her: Bauzeichner konstruieren Baupläne für Häuser, Straßen und vieles andere. Sie arbeiten anhand der Vorgaben von Architekten und Bauingenieuren. Dabei kommen computergestützte Programme zum Einsatz. Für diese Tätigkeit braucht es unter anderem zeichnerisches Können, technisches Verständnis und naturwissenschaftliches Interesse. All das sollte man auch unter hohem Zeitdruck beweisen können. Betriebe verlangen überwiegend mindestens einen Mittleren Schulabschluss.

Kanalbauer

Sie halten alles am Laufen: Kanalbauer verlegen Rohre aus Beton, Steinzeug, Kunststoff und Metall. Sie bauen Abwassersysteme und ?leitungen vom kleinen Hausanschluss bis hin zu großen Abwassersammlern. Hierfür vermessen Kanalbauer die Arbeitsstrecke und sichern die Baustelle. Neben Baustellen zählen auch unterirdische Abwassersysteme zu den Einsatzorten. Bei diesem Ausbildungsberuf zahlen sich handwerkliches Geschick, eine gute Auge-Hand-Koordination sowie Sorgfalt und Umsicht aus. Zugangsvoraussetzung ist ein Hauptschulabschluss.

Bauingenieur

Bei ihnen laufen sämtliche Fäden zusammen: Bauingenieure sind für das Planen, Berechnen und Ausführen von Baumaßnahmen verantwortlich. Für das duale Studium Bauingenieurwesen sollten Interessierte unter anderem Folgendes mitbringen: Allgemeine oder Fachgebundene Hochschulreife, Interesse für Physik und Mathematik, Verantwortungsbewusstsein sowie ausgeprägtes Interesse für Statik sowie technisches Verständnis. Ferner zählen Planungs- und Organisationsgeschick.

Tiefbaufacharbeiter

Einsatzmöglichkeiten ohne Ende: Tiefbaufacharbeiter sind im Straßen-, Rohrleitungs-, Kanal-, Gleis-, Brunnen- oder Spezialtiefbau tätig. Die Fachkräfte heben Gräben aus, schaffen Verkehrswege und bauen Ver- und Entsorgungssysteme. Tiefbaufacharbeiter wechseln ihre Einsatzorte von Zeit zu Zeit und arbeiten meistens im Freien. Für eine Ausbildung wird ein Hauptschul- oder ein Mittlerer Schulabschluss erwartet.

Weitere Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten auf dem Bau gibt es online.

Text: Nils Michaelis