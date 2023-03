Die Deutschen starten so langsam in die Outdoor-Saison: Terrasse und Garten mit hochwertigen Sitzmöbeln aufwerten.

Einfach zurücklehnen, ein gutes Buch lesen oder Musik hören und den Alltagsstress ganz schnell vergessen: Der eigene Garten oder Balkon ist für viele der Lieblingsort, um zu entspannen. 53 Prozent der Menschen in Deutschland sagen laut Statista, dass sie private Momente im Außenbereich besonders gut genießen können.

Kein Wunder ist es daher, dass sich das Familienleben in der warmen Jahreszeit hauptsächlich unter freiem Himmel abspielt. Auch die gemeinsamen Mahlzeiten werden nach draußen verlagert, ob beim gemütlichen Frühstück am Sonntag oder bei fröhlichen Grillabenden. Im Trend liegen dabei hochwertige Außenmöbel, die aus der Terrasse ein stilvolles Esszimmer machen.

Bequem, stilvoll und pflegeleicht

Wacklige Tische und unbequeme Stapelstühle waren gestern. Wer gerne viel Zeit an der frischen Luft verbringt, wünscht sich dazu hochwertiges Mobiliar. Gleichzeitig elegant, komfortabel und möglichst pflegeleicht sollen Tisch und Stühle, Sessel und Liegen sein. „Dabei gewinnen insbesondere elegante und langlebige Dining-Sets, die das gesamte Jahr über draußen stehenbleiben können, stark an Bedeutung“, schildert Jörg Sommer von 4 Seasons Outdoor.

Beliebt sind ergonomisch geformte, bequeme Essstühle – außerdem: Gartenbesitzer stimmen Esstisch und Stühle sowie die weiteren Möbel für die Außenbereiche optisch aufeinander ab und schaffen so eine harmonische Außeneinrichtung. „Wichtig ist dabei stets der Sitzkomfort mit bequemen Auflagen und komfortablen Kissen“, so Sommer weiter. Die angesagte Flechtoptik etwa ist heute aus langlebigen und nachhaltigen Rope-Qualitäten in zahlreichen Farben und Designs verfügbar. Die Synthetikgewebe sind UV-beständig und einfach zu reinigen. So können die Möbel bedenkenlos ganzjährig unter freiem Himmel verbleiben. Für die Wintermonate lassen sie sich bei längerer Nichtnutzung zusätzlich durch eine Plane schützen.

Das XXL-Sofa für draußen

Unverzichtbar sind in jedem Garten bequeme Sessel und Liegen für das private Sonnenbad. Für einen individuellen Stil sorgen modulare Sitzgruppen, die sich als Loungemöbel nach den eigenen Wünschen zusammenstellen lassen. Abhängig vom vorhandenen Platz auf der Terrasse bietet sich beispielsweise ein Ecksofa mit besonders viel Liegefläche für die ganze Familie an.

Der aus den Niederlanden stammende Hersteller fertigt seit vielen Jahrzehnten wetterfeste Außenmöbel aus Polyrattan, Edelstahl, Teak und Textilen. Im Fachhandel vor Ort kann man Probe sitzen und eine individuelle Beratung nutzen.

Quelle: djd