-Werbung-

Das Areal der ehemaligen Heilstätten Hohenlychen und Kaiserin Auguste Victoria

Inmitten von alten Wäldern und umgeben von der wunderschönen Seenlandschaft Brandenburgs befindet sich das Areal der Parkresidenz Lychen. Zu Kaiserzeiten dienten die imposanten Gründerzeitbauten als Heilanstalt für an der in den Großstädten der Republik grassierenden Tuberkulose Erkrankte, ebenso wie als Rehabilitations- und Erholungszentrum für wohlhabende Städter. Sogar die Kaiserin Auguste Victoria besuchte ihrerzeit die Heilstätten, um Erholung und Ruhe in der gepflegten Parkanlage zu finden. Nach Jahren des Krieges und der Besatzungszeit finden sich heute großzügige Ferienwohnungen mit moderner und gehobener Ausstattung sowie ein Frühstückslokal mit Bar auf der Sonnenterrasse in den restaurierten Fachwerkshäusern.

Uckermärkische Seen und ihre Nähe zu Berlin

Eine gute Autostunde ist es aus Berlin in die Idylle der uckermärkischen Seenlandschaft. Nur wenige Schritte sind es aus den Ferienwohnungen ans Seeufer. Nicht zuletzt deshalb zieht es auch heute noch viele Städter in die Parkresidenz für einen Kurzurlaub oder sogar die gesamten Ferien.

Großzügige Ferienwohnungen in Gründerzeitvillen mit moderner und gehobener Ausstattung

Die insgesamt zehn Ferienwohnungen verteilen sich auf zwei restaurierte Gründerzeitvillen. Die individuellen Grundrisse und Ausstattungen reichen von einer üppigen Ferienwohnung mit drei Doppelschlafzimmern und einem Salon mit Kamin sowie zwei luxuriösen Badezimmern, eines davon sogar mit freistehender Whirlpoolbadewanne, über Familienapartments bis hin zu kleineren Ferienlofts mit separaten Schlafzimmern. Von innen erinnert heute nur noch wenig an das ehemalige „Schlafhaus“ der Heilanstalt.

Radfahren und Wassersport am See oder einfach nur Ruhe und Zeit für sich und seine Liebsten

Die Gäste der Parkresidenz Lychen suchen hier mehr als nur eine Ferienwohnung – sie suchen eine Auszeit. Eine Auszeit vom Lärm der Großstadt und dem Stress des Alltags. Urlauber finden vor Ort Leihfahrräder, Kanus und Stand-Up-Paddleboards für Aktivitäten am See zu ihrer freien Verfügung. Auf dem weitläufigen Areal stehen elegante Holzliegen, Bänke und eine Hollywoodschaukel. Feuerstellen für Abende am Lagerfeuer und Grillstellen sind ebenfalls vorhanden.

Sanna (23) und ihre Mutter Vera (49) haben hier schon zwei Sommer verbracht:

„Es ist die Mischung, die es ausmacht. Die modernen Ferienwohnungen und die alten Gebäude – teilweise noch unsaniert. Es ist ein ganz besonderes Flair und das Personal ist super aufmerksam und hilfsbereit! Mein Highlight ist das Sternenhimmelbad mit der freistehenden Badewanne.“ (Sanna D.)