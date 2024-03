Der Frühling erwacht nicht nur in der Natur, sondern auch in den Klängen der Operetten, wenn Carola Reichenbach und ihr Ensemble die Bühne der Schlosskirche Altlandsberg betreten. Am Montag, dem 1. April 2024, um 16 Uhr, laden sie Musikliebhaber zu einem bezaubernden Osterkonzert ein.

Die Vielfalt des Frühlings

Unter dem Titel „Wie klingt Frühling?“ entführt Carola Reichenbach ihr Publikum in eine Welt voller Sonnenstrahlen und ersten Frühlingsgefühlen. Beliebte Melodien aus Operetten wie der Csardasfürstin, Gräfin Mariza und Frau Luna lassen die Herzen der Zuhörer höher schlagen. Von „Schenk mir doch ein kleines bisschen Liebe“ bis hin zur Habanera aus der berühmten Oper „Carmen“ wird ein breites Repertoire geboten, das die Vielfalt des Frühlings einfängt.

Carola Reichenbach wird dabei von einem talentierten Ensemble unterstützt, das unter der Leitung von Christina Hanke-Bleidorn steht. Mit Teresa Hörl und Thomas Andersson als weiteren Gesangssolisten verspricht das Osterkonzert ein unvergessliches Erlebnis für alle Musikliebhaber.

Auf einen Blick

Was: Osterkonzert mit Carola Reichenbach

Wann: Montag, 1. April 2024, 16 Uhr

Wo: Schlosskirche Altlandsberg, Kirchplatz 2, 15345 Altlandsberg

Mehr Infos: Webseite

Tickets ab 28,00 € zzgl. Gebühren.

Erhältlich in der Stadtinfo Altlandsberg oder unter www.reservix.de.

Text: red