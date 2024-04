Das Motto an diesem Wochenende lautet: „Schauen, Kosten, Kaufen“. Wo genau? Auf der Kultmesse OSTPRO auf der Trabrennbahn Karlshorst, Treskowallee 159. Hier können nicht nur viele beliebte Klassiker aus der Kindheit wiederentdeckt, sondern auch neue Produkte stellen sich vor. Dabei spielen natürlich Regionalität und Nachhaltigkeit eine große Rolle.

Auf der Ostalgie-Messe werden vom 19. bis 21. April zahlreiche Spezialitäten und Köstlichkeiten aus den neuen Bundesländern vorgestellt, zum Beispiel die Thüringer Rostbratwurst, Blasenwurst, leckere Whisky-Salami oder Wurst vom Pferd sowie die Ket-Wurst und Wildspezialitäten. Natürlich dürfen auch Rotsternschokolade, Berliner Schaumküsse, aromatische Teesorten und Altenburger Senfspezialitäten, Salzwedeler Baumkuchen oder Riesaer Nudeln auf der OSTPRO nicht fehlen.

Eierlikör über Schaumbäder bis Spielwaren

Auch der Ostprodukte-Laden präsentiert wieder ein großes Sortiment altbekannter Produkte, wie z.B. Komet, Kahti-Kuchenmehl, Mini-Netze, Plüschtiere Pitti Platsch und vieles mehr. Mit dabei sind auch Strickwaren aus Apolda, Socken Lutz, Silberschmuck aus Thüringen, Der kleine Buchladen mit Büchern, Badusan mit Schaumbädern sowie der VorwendeLaden. Eichsfelder Eierlikör und Gin aus Thüringen. Zudem gibt es Unterwäsche und Spielwaren aus Sachsen sowie Marmeladen Petershagen und Hüte aus Guben in Brandenburg und vieles mehr zu kaufen.

Neu auf der Ostpro sind Röstfein Kaffee, Born Ketchup und Senf, DDR-Schulküche unter anderem mit dem Klassiker Tomatensoße, frische Low-Carb-Waffeln und ein kleine privates Weingut aus Brandenburg.

Verlosung: 3 x OSTPRO-Präsentkörbe

Na, auch ein bisschen in Ostalgie verfallen? Wir verlosen zusammen mit der OSTPRO gleich 3 Präsentkörbe voll mit tollen Ostprodukten. Alles, was Sie machen müssen, ist uns bis zum 21. April (Sonntag) eine E-Mail an gewinnen@berliner-abendblatt.de unter dem Stichwort „OSTPRO“ schreiben. Nicht ihre Adresse vergessen, wir melden uns bei den Gewinnern.

Auf einen Blick

Was: OSTPRO Messe

OSTPRO Messe Wann: 19. bis 21. April 2024 (tgl. von 10.00 – 17.00 Uhr)

19. bis 21. April 2024 (tgl. von 10.00 – 17.00 Uhr) Eintritt: 2,00 € (freier Eintritt für Kinder bis 10 Jahre)

2,00 € (freier Eintritt für Kinder bis 10 Jahre) Wo: Trabrennbahn Karlshorst, Treskowallee 159

Das Objekt ist barrierefrei und für Rollstuhlfahrer geeignet. Parkplätze sind vorhanden.

Quellen: ostpro / scot-messen