Berlin ist Weltstadt. Klar, wissen wir längst. Berlin ist aber auch Weltmarktführer, wenn es um die ­Anzahl der Open-Air-Kinos geht. Oder kennt jemand auf diesem Planeten eine Stadt, in der es mehr Freiluftkinos gibt als hier?

Ein gutes Dutzend dieser Etablissements sind mehr oder weniger regelmäßig den Sommer über geöffnet, rechnet man das an verschiedenen Orten gastierende „Nomadenkino“ dazu, sind es einige mehr. Es ist ein Phänomen: Trotz des nicht gerade mediterranen Klimas buhlen allsommerlich viele Freiluftkinos um die Gunst der Berliner. Von ganz im Westen beim Kulturhaus Spandau bis ganz im Osten im Freiluftkino Friedrichshagen sorgen die ­Macher für einen regelrechten Frischluftkinoteppich über der Stadt. Es scheint sich also zu lohnen, dass hier und da wegen Regens und/oder Kälte eine Vorstellung ausfällt oder nur mäßig besucht ist, wenn dann an anderen, freundlicheren Tagen der Open-Air-Kinoladen dafür so richtig brummt. Und das wegen der Filme und der ­Atmosphäre.

Zuerst: die Gerüche. Bratwurst und Popcorn hier, Zierlorbeer dort. Die Feuchte des umliegenden Parks verströmt wohliges abendliches Sommergefühl. Dann: die Lichter. Die bewegten Bilder des Filmkunstwerkes gehen eine betörende Liaison mit der weiten ­Atmosphäre ein; das Rauschen der Blätter drängelt sich in den Soundtrack, einzelne Lichteffekte reflektieren an Bäumen oder umherfliegenden Insekten. Und dann dieser eine Moment: Der Film stellt einmal mehr ein besonderes Gemeinschaftsgefühl unter den Zuschauern her, wie es das nur im Kino gibt – und hier im Freien scheint das noch intensiver zu wirken.

Eines der ältesten ist das wunderschöne ­Freiluftkino im Volkspark Hasenheide, wo neben dem regulären Programm etwas früher am Abend Kinderfilme gezeigt werden. Es ist ähnlich wie die Parkbühne im Schlosspark Biesdorf oder das Terrain im Volkspark Rehberge in einer Art Amphitheater untergebracht. Das urbanste der Open-Air-Kinos dürfte jenes am Kulturforum sein. Das von der Yorck-Kinogruppe betriebene Sommer­kino Kulturforum am Potsdamer Platz startet am 7. Juni in die Saison und bietet immer wieder Previews von Filmen vor dem regulären Kino­start.

Das Open-Air-Kino: ein Ort des Wohlfühlens und der Gemeinsamkeit, bei dem das Wort „frei“ – nicht nur wegen des meist erlaubten Rauchens – so viel mehr bedeutet als das fehlende Dach über dem Kinozuschauerkopf. Die folgende Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es könnten noch Freiluftkinos wie jenes vom Filmrauschpalast in Moabit dazukommen.

Freiluftkinos 2023 in Berlin:

Sommerkino Kulturforum am Potsdamer Platz

Matthäikirchplatz 4/6, ­Tiergarten, ab 7.6.

Freiluftkino Biesdorfer Parkbühne

Nordpromenade 5, im Schloss­park Biesdorf, ab 1.6.

www.biesdorfer-parkbuehne.de/freiluftkino/

Freiluftkino Friedrichshagen

Hinter dem Kurpark 13, direkt am S-Bahnhof, ab 18.5.

www.kino-union.de

Freiluftkino Friedrichshain

Im Volkspark Friedrichshain,

ab 17.5.

www.freiluftkino-friedrichshain.de

Freiluftkino Hasenheide

Im Volkspark Hasenheide, Neukölln, ab 12.5.

www.freiluftkino-hasenheide.de

Freiluftkino Kreuzberg

Im Hof des Kunstquartiers

Beth­anien, Zugang gegenüber der Adalbertstr. 73,

seit dem 5.5.

www.freiluftkino-kreuzberg.de

Freiluftkino Insel @ Atelier

Gardens

Oberlandstr. 26-35, Neukölln,

ab Ende Juni

Programm an mindestens vier Tagen in der Woche

www.freiluftkino-insel.de

Freiluftkino Rehberge

Im Volkspark Rehberge, ­Wedding, ab 16.5.

www.freiluftkino-rehberge.de

Freilichtbühne Weißensee

Große Seestr. 9, ab 20.5.

www.freilichtbuehne-weissensee.de

Kino im Liegestuhl

Freiheit 15, Köpenick, ab 25.7.

www.freiheit15.com/veranstaltungen

Open Air Kino Mitte

Rosenthaler Str. 39, Mitte, ab 28.5.

www.kino-central.de

Open-Air-Kino im Strandbad Wendenschloss

Möllhausenufer 30, Köpenick, seit Mitte April

www.strandbad-wendenschloss.berlin/events/

Pompeji – Freiluftkino am

Ostkreuz

Laskerstr. 5, Friedrichshain,

läuft bereits

www.freiluftkino-pompeji.de

Nomadenkino

Ein mobiles, umherziehendes Kino

www.nomadenkino.de

Im Haus Zenner, Alt-Treptow 15-17, Treptow, ab 5.6.

Im About Blank, ­Markgrafendamm 24c, Friedrichshain, ab 23.5.

Im Holzmarkt, ­Holzmarktstr. 25, Friedrichshain, auf einem Schiff, Start noch unklar

Im Heideglühen, Seestr. 1,

Wedding, Start noch unklar