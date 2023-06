Für viele Berliner Schülerinnen und Schüler beginnt nun die Zeit, sich um die Zukunft zu kümmern. Studium, Ausbildung oder doch erst einmal ins Ausland?

Noch planlos, wenn es um die Zeit nach der Schule geht? Keine Sorge, das lässt sich ändern – auf der Messe „ABI Zukunft Berlin 2023„ am 8. Juli (Samstag) im Estrel Congress Center (Convention Hall II) zum Beispiel. Hier informieren zahlreiche Aussteller über ihre Ausbildungs-, Studien- und Gap-Year-Angebote.

Die Frage, wie es weitergehen soll, beschäftigt seit jeher die jungen Menschen, die ihr Abitur in der Tasche haben, mittendrin stecken oder denen es im nächsten Jahr bevorsteht. Oftmals gibt es noch keinen richtigen Fahrplan, sondern es muss sortiert werden, welcher Job, welche Ausbildung oder welcher Studiengang das Richtige sein könnte.

Auch ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder ein Auslandsaufenthalt stehen den jungen Menschen zur Verfügung, und somit scheinen die Möglichkeiten nach dem Abitur fast grenzenlos.

Zukunft im Fokus

Damit die Schüler bei ihren Entscheidungen bestmöglich unterstützt werden, zeigt die 5. ABI Zukunft Berlin so einige Wege und Möglichkeiten auf, um herauszufinden, wie sie den für sich richtigen Weg nach ihrem Abi einschlagen. Auf der ABI Zukunft Berlin dreht sich alles um die Zukunft: Rund 90 Aussteller beraten alle Besucher auch gerne pesönlich!

So bietet die Messe den Schülerninnen und Schülern einen ganz persönlichen Austausch mit den Ausstellern und bringt sie in allen Fragen rund um Berufs- und Studienorientierung zusammen. An den Ständen beraten Institutionen zu allgemeinen Themen rund um die Studien- und Berufsorientierung und helfen mit konkreten Tipps bei der Entscheidungsfindung.

Dschungel der Möglichkeiten

Abiturienten/-innen eröffnen sich bei dieser Weichenstellung heute zahlreiche Möglichkeiten, denn viele ehemals traditionelle Berufsbilder haben sich inzwischen in zahlreiche fachspezifische Ausrichtungen aufgegliedert. Allein in Deutschland können junge Menschen heute aus etwa 20.000 Studiengängen und ungefähr 450 Ausbildungsberufen wählen.

Ein solch reichhaltiges Angebot sollte für jeden eine passende Perspektive bereithalten, aber diese muss man erst mal kennen. Eine Orientierungshilfe im Dschungel der unterschiedlichen Möglichkeiten bietet die wohl größte Berufsinformationsmesse ABI Zukunft.

Für die Schüler gibt es im Vorfeld der Messe ein wichtiges Angebot, um sich auf den Besuch der ABI Zukunft Berlin vorzubereiten. Noch bis zum 4. Juli 2023 können zukünftige Abiturienten online unter www.abizukunft.de unter dem Standort Berlin/Beratungstermine ein festes Zeitfenster bei einzelnen der rund 90 Aussteller buchen. So kann man lange Wartezeiten durch großen Andrang am Messestand umgehen und sich die die Aufmerksamkeit der Aussteller sichern.

Breites Rahmenprogramm

Die Messe wird mit den unterschiedlichsten Vorträgen Antworten geben zum Thema „Karrierechancen mit Abitur“. Gleich zu Beginn um 10:15 Uhr können sich alle Besucher bei der Kick-Off des Veranstalters JF MESSE- KONZEPT GmbH & Co. KG Tipps für einen erfolgreichen Messebesuch abholen.

Weitere Themen der breiten Vielfalt an Vorträgen sind zum Beispiel: „Praktische Vorführung eines Fallbeispiels aus der Notfallsanitäterausbildung“ der Berliner Feuerwehr – und Rettungsdienst-Akademie, „Dein Weg zum Traumjob! – Schritt für Schritt zur sicheren Entscheidung für Studium und Beruf“ des Teams Cleverlearning Berlin-Steglitz, „Die EU|FH: Eine Hochschule, viele Möglichkeiten“ der Europäischen Fachhochschule Rhein/Erft GmbH oder „Nach der Schule erstmal ins Ausland? Eurodesk informiert über alle Möglichkeiten weltweit.“

Der Eintritt und die Teilnahme an allen Vorträgen sind wie immer kostenlos!

Text: red/su