Fashion, Magie und Emotionen vereint im 90-minütigen Fashiontainment der Extravaganz – das war die ABOUT YOU Fashion Week 2024.

Die ABOUT YOU Fashion Week 2024 war ein sensationelles Ereignis, das am vergangenen Donnerstag, den 4. Juli 2024, im Rahmen des ABOUT YOU Fashion Circus als Abschluss der Berlin Fashion Week stattfand.

Zahlreiche prominente Persönlichkeiten, darunter Guido Maria Kretschmer, Lena Gercke, Amira Pocher, Lili Paul-Roncalli, Zoe Wees, Stefanie Giesinger, Loredana, Kayla Shyx, Luis Freitag, Tim Schäcker, Bene Schulz, Marina Hoermanseder, Elena Carrière, Cheyenne Ochsenknecht oder Anna-Maria Damm, sowie viele weitere bekannte Gesichter aus der Mode- und Unterhaltungsbranche waren anwesend, um dieses einmalige Fashiontainment-Event zu erleben.

Fashion meets Circus

Das sorgfältig ausgewählte Thema „Fashion Circus“ in Zusammenarbeit mit dem renommierten Circus-Theater Roncalli brachte eine fesselnde Erzählung auf die Bühne, die starke Emotionen wie Nostalgie, Spannung und Überraschung hervorrief.

Das Ergebnis war ein unvergessliches und emotional ansprechendes Fashion-Erlebnis auf höchstem Niveau.

Eine Welt der Ästhetik und Mystik

Die Gäste betraten eine Welt, in der die zeitlose Eleganz des Laufstegs auf die bezaubernde Mystik des Zirkus traf. Von zirkusinspirierten Markenauftritten auf der ABOUT YOU Fun Fair mit Jahrmarkt-Atmosphäre, die zu vielfältigen Aktivitäten einluden, über die blinkenden Lichter des roten Teppichs bis hin zum Zirkuszelt, in dem die Zirkusartist*innen, Tänzer*innen und Models den Laufsteg in eine schillernde Bühne unter dem Zirkuszelt verwandelten. Ein Abend, an dem Stil und die Magie der Zirkusmanege in einer einzigartigen Fashion Show aufeinandertrafen.

Fashion, Magie und Emotionen

In einer faszinierenden 90-minütigen Show wurden klassische Zirkus-Elemente wie Zaubershows, Clowns, Akrobatik sowie Tanz und vieles mehr eingebunden. Moderiert von Model Lorena Rae bereitete die Eröffnung durch ABOUT YOU die Bühne für den Abend, gefolgt von fesselnden Shows, die jeweils einer bestimmten Marke gewidmet waren – inmitten atemberaubender Akrobatik, mitreißenden Choreografien und nostalgischen Clowns. ABOUT YOU gelang es, Fashion und Entertainment auf eine vollkommen neue Art und Weise zu verbinden: Für die Gäste vor Ort, und, durch eine konzeptionell erstellte digitale Verlängerung, auch für die Zuschauer*innen zu Hause.

Diversität und klare Botschaften

Den Abend eröffnete Lorena Rae als Zirkusdirektorin mit einer humorvollen Anmoderation. Sie verzauberte das Publikum zwischen den Shows nicht nur mit ihrem Charme, sondern überraschte sogar mit einer Einrad-Einlage in der Manege. Die erste Fashion Show von Nike stand unter dem Motto „Femme stands for Power“ und feierte die weibliche Kraft mit diversen Tänzerinnen, Models und Sport- sowie Streetstyle-Looks. Die kraftvollen und inspirierenden, sportlichen wie auch fashionable Outfits zeigten, wie vielseitig, sanft und stark Frauen sind. Reebok brach dagegen mit einer unerwarteten Show mit Parcous-, Freeletics- und BMX-Stunts sowie einer mitreißenden Hip-Hop-Show und sportlichen Casual Looks alte Normen.

GMK überraschte weiterhin mit einer Fusion von Zauberei und Fashion und platzierte einen Magier in der Mitte der Manege, der mir den Models in Couture-Looks im Pariser Flair interagierte. Danach folgte die Fashion Show von LEVI’S, die mit einer spektakulären Line-Dance, Hip-Hop- und Afro-House-Choreografie beeindruckte und Styles im Denim-Country-Stil präsentierte. LSCN by LASCANA schloss die erste Hälfte der Show mit einer atemberaubenden Akrobatik-Darbietung und ultrafemininen Vibes: Die hypnotische Anziehungskraft des Meeres wurde von Models in schimmernden Stoffen und einem spektakulären Akrobatik-Finale in einer riesigen Water Bowl dargestellt, wobei die Mystik und Sinnlichkeit der Meerjungfrauen verkörpert wurde.

Der zweite Showteil begann mit der Marke Puma, die die Straßenfußballkultur in eine neue Dimension hoben. Die Kombination aus Dribbling-Kunst und Jonglier-Akrobatik schuf eine beeindruckende visuelle Darstellung von Sport und Stil. Abgerundet wurde die energiegeladene Atmosphäre mit einer Feuer-Trommel-Show. HUGO präsentierte ein multisensorisches Showkonzept mit Lichtprojektionen und Live-Sound-Performance durch DJ Chelo und präsentierte einen Symbiose aus modernen Street-Styles und Looks in klassischer, cooler HUGO-DNA. Die Looks von LeGer by Lena Gercke verkörperten einen angesagten Business Chic mit markanten Silhouetten und repräsentierten dabei eine urbane Femininität, wie sie wahre Powerfrauen kennen.

Dabei verführte eine beeindruckende Poledance-Performance das Publikum und sorgte für einzigartige Showmomente. adidas überzeugte mit sportlichen Styles und einer spektakulären Todesrad-Performance, welche die Zuschauer*innen wortwörtlich in den Bann zog. Zwischen den einzelnen Fashion Shows sorgten zwei sympathische Clowns für lustige und faszinierende Augenblicke sowie unterhaltsame Interaktionen mit den Gästen.

Vielfalt und Gemeinschaft

Die vielseitige Variety-Show von ABOUT YOU LAYBELS präsentierte die Eigenmarken unter den funkelnden Lichtern des Zirkuszeltes. Die Celebrity Collections by ABOUT YOU wurden von den vier Prominente in die Manege gebracht: Marina Hoermanseder, Dan Fox, SHYX und RÆRE zeigten ihre Collections in klassischen Fashion Show-Performances, welche die abwechslungsreiche Gemeinschaft von ABOUT YOU zelebrierten. Ein großes Finale mit allen Models und einem Auftritt von Lorena Rae in einem Outfit ihrer eigenen Marke RÆRE rundete die exklusive Variety-Show innerhalb des ABOUT YOU Fashion Circus ab.

Closing mit Circus-Finale

Das Showfinale begann klassisch, indem die Models durch die Zirkus-Ränge liefen, endete jedoch in einem Feuerwerk aus Spaß, verschiedensten Individuen und extravaganten Persönlichkeiten – und Standing Ovations. Eine Marschkapelle betrat das Zelt und lief durch die Zuschauerränge, während Models, Tänzer*innen und Zirkusartist*innen hinzukamen und die ultimative Verschmelzung von Mode und Circus untermauerten. Nach dem atemberaubenden Modezirkus fand die legendäre Aftershow Party auf dem Gelände der ABOUT YOU Fun Fair statt. Die Jahrmarkt-Atmosphäre, mit Brand Stores, interaktiven Erlebnissen und kulinarischen Köstlichkeiten, bot den Gästen eine einzigartige Möglichkeit, den Abend in entspannter und festlicher Stimmung ausklingen zu lassen. Die Gäste genossen die ausgelassene Stimmung und feierten gemeinsam bis in die späten Abendstunden.

Julian Jansen, Content Director von ABOUT YOU, äußerte sich begeistert: „Unser Ziel war es, die Magie des nostalgischen Zirkus mit moderner Mode und beeindruckenden Performances zu kombinieren. Wir wollten ein Erlebnis schaffen, das die Zuschauer emotional berührt und sie in eine andere Welt entführt. Die Resonanz war überwältigend und wir sind stolz darauf, neue Maßstäbe im Bereich Fashiontainment gesetzt zu haben.“

Die ABOUT YOU Fashion Week 2024 setzte mit dem ABOUT YOU Fashion Circus neue Maßstäbe in der Fusion von Mode und Entertainment und begeisterte das Publikum mit einem einzigartigen Fashiontainment-Erlebnis.

Quelle: About You Group