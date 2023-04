Zu Beginn der neuen Woche sind in Berlin und Brandenburg Schnee und Schneeregen zu erwarten. Zwar startet der Montag heiter oder wolkig, doch der Himmel zieht sich später immer mehr zu, bei Temperaturen von vier bis sieben Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam meldet.

Schauer in Nordbrandenburg

Niederschläge sind eher die Ausnahme, in Nordostbrandenburg sind allerdings einzelne Schauer auch mit Schnee vermischt möglich. In der Nacht sinken die Werte auf minus zwei bis minus fünf Grad, in Bodennähe kann es sogar bis zu minus neun Grad geben.

Weitere Aussichten unbeständig

Am Dienstag zeigt sich die Sonne laut Vorhersage nur vorübergehend. Die Höchsttemperaturen erreichen erneut vier bis sieben Grad. Etwas Regen oder Schneeregen ist dabei nicht ausgeschlossen. Mit Niederschlägen geht es auch am Mittwoch weiter: Schnee, Schneeregen und Regen sind zu erwarten. Die Temperaturen klettern auf fünf bis sieben Grad, in der Uckermark werden es vier Grad.