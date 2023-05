Ein Freibad ist etwas Schönes. Eine freie ­Badestelle an einem See auch. Aber was verbindet das Naturerlebnis eines Sees mit den Annehmlichkeiten eines Freibads? Richtig: ein Strandbad. Davon gibt es in Berlin etliche. Allerdings muss man mitunter einen weiteren Anfahrtsweg in Kauf nehmen. Idylle mitten in der Stadt ist eben selten.

Strandbad Orankesee

Die Menschen schätzen ihr Freibad, Baujahr 1929, auch, seit es die 52 Meter lange Riesenwasserrutsche gibt. Für Abwechslung auf dem Trockenen sorgen ein Kinderspielplatz, Tischtennisplatten und ein Volleyballfeld.

Wo: Gertrudstraße 7, Hohenschönhausen

Gertrudstraße 7, Hohenschönhausen Anfahrt: Tram M4 bis Buschallee/Hansastraße

Tram M4 bis Buschallee/Hansastraße Wann: Täglich 10-19 Uhr

Täglich 10-19 Uhr Eintritt: 7 Euro, erm. 4,50 Euro

7 Euro, erm. 4,50 Euro Mehr Infos: www.strandbad-orankesee.de

Strandbad Lübars

Am 20 Meter breiten Sandstrand stehen weiße Strandkörbe. Im hinteren Teil tummeln sich Sonnenanbeter auf einer Liegewiese. Für Kinder sorgen ein Sprungturm, ein Beachvolleyballfeld und Wasserrutschen für Spaß. An einer Bude und im Restaurant wird man mit Kulinarischem versorgt. Im Sommer finden abends Konzerte statt.

Wo: Am Freibad 9, Reinickendorf

Am Freibad 9, Reinickendorf Anfahrt: S-Bhf. Waidmannslust, Bus 222 bis Vierruten­berg

S-Bhf. Waidmannslust, Bus 222 bis Vierruten­berg Wann: Täglich 9–19 Uhr, ab 28 Grad Tagestemperatur 8–20 Uhr

Täglich 9–19 Uhr, ab 28 Grad Tagestemperatur 8–20 Uhr Eintritt: 7 Euro, erm. 5 Euro

7 Euro, erm. 5 Euro Mehr Infos: www.strandbad-luebars.de

Strandbad Plötzensee

Beim Bogenschießen und Beachvolleyball kann man sich hier austoben, danach sollte man entspannen – am Strand, in der Sauna oder in Hängematten. Imbissstände, Eis und Kaffee findet man hier auch. Hüllenlos in der Sonne fläzen kann man im FFK-Bereich. An inklusiven Strandtagen gibt es ein Rahmenprogramm und einen reduzierten Eintrittspreis von 2 Euro (9.6., 14.7., 11.8., 15.9.).

Wo: Nordufer 26, Wedding

Nordufer 26, Wedding Anfahrt: Tram M13 bis Virchow-Klinikum

Tram M13 bis Virchow-Klinikum Wann: Täglich 9-22 Uhr (Badeschluss 20 Uhr)

Täglich 9-22 Uhr (Badeschluss 20 Uhr) Eintritt: Mo–Do 7,50 €, erm. 5 € (inkl. Freigetränk), Fr–So 8 €, erm. 5 €

Mo–Do 7,50 €, erm. 5 € (inkl. Freigetränk), Fr–So 8 €, erm. 5 € Mehr Infos: www.strandbad-ploetzensee.de

Seebad Heiligensee

Es ist ein Familienbad, aber auch Singles und Ältere können sich hier wohlfühlen und am flach abfallenden Ufer die Füße kühlen. Draußen beim Kraulen stört kein Motorboot, denn die haben am Heiligensee Fahrverbot.

Wo: Sandhauser Str. 132, Reinickendorf

Sandhauser Str. 132, Reinickendorf Anfahrt: U6 bis Alt-Tegel, Bus 133 bis Alt-Heiligensee

U6 bis Alt-Tegel, Bus 133 bis Alt-Heiligensee Wann: So–Di 10–19 Uhr, Mi–Sa 10–21 Uhr

So–Di 10–19 Uhr, Mi–Sa 10–21 Uhr Eintritt: 4 Euro, erm. 3 Euro

4 Euro, erm. 3 Euro Mehr Infos: Website

Strandbad Müggelsee

Für Familien ist es eines der angenehmsten Strandbäder, weil das Wasser am Ufer des Müggelsees flach ist. Eis und Getränke gibt es am Strandkiosk im denkmalgeschützten Gebäudekomplex, der seit 2021 saniert wird.

Wo: Fürstenwalder Damm 838, Köpenick

Fürstenwalder Damm 838, Köpenick Anfahrt: Tram 61 bis Freibad Müggelsee

Tram 61 bis Freibad Müggelsee Wann: Mo-So 9–21 Uhr

Strandbad Tegelsee

Die Anlage war seit 2016 geschlossen, bis sich der ­Moabiter Verein Neue Nachbarschaft der Sache annahm. Das ­Strandbad Tegelsee ist mehr als ein Schwimmbad. Als „Zentrum für Erholung und Kultur“ bietet es Menschen eine Oase in der Großstadt. Zudem werden nur fleischlose Gerichte angeboten und Arbeitsplätze für ­Geflüchtete geschaffen.

Wo: Schwarzer Weg 21, Tegel

Schwarzer Weg 21, Tegel Anfahrt: U6 bis Alt-Tegel oder Bus 222 bis Specht­straße

U6 bis Alt-Tegel oder Bus 222 bis Specht­straße Wann: Di-So 9-20 Uhr

Di-So 9-20 Uhr Eintritt: 4 Euro, erm. 2 Euro, Kinder bis 16 J. 1 Euro

4 Euro, erm. 2 Euro, Kinder bis 16 J. 1 Euro Mehr Infos: www.seeee.de

Strandbad Jungfernheide

Umringt vom Volkspark Jungfernheide ist der Jungfernheide­see ein Hort der Ruhe. Im Nichtschwimmerbereich planschen Kinder oder sausen von der Rutsche. Die Großen steuern schwimmend eine künstliche Insel an oder vergnügen sich beim Beachvolleyball. Die Wasserskianlage macht Anfänger und Profis ebenso glücklich wie ein Imbiss und ein Restaurant.

Wo: Jungfernheideweg 60, Charlottenburg

Jungfernheideweg 60, Charlottenburg Anfahrt: U7 bis Siemensdamm

U7 bis Siemensdamm Wann: Mo und Do–Sa 11–18 Uhr, So 10–18 Uhr, Mo–Fr 8

Mo und Do–Sa 11–18 Uhr, So 10–18 Uhr, Mo–Fr 8 Eintritt: erm. 6 Euro, Sa/So 9,50, erm. 7,50 Euro

erm. 6 Euro, Sa/So 9,50, erm. 7,50 Euro Mehr Infos: www.strandbad-jungfernheide.de

Strandbad Wannsee

Der Sand vom 80 Meter breiten und 1.000 Meter langen Strand mit FKK-Bereich stammt von der Ostsee. Ein Spielplatz, ­Beachvolleyballfelder und mehr sorgen für Abwechslung.

Wo: Wannseebadweg 25, Wannsee

Wannseebadweg 25, Wannsee Anfahrt: S1, S7 bis Nikolassee

S1, S7 bis Nikolassee Wann: Täglich 10-19 Uhr

Täglich 10-19 Uhr Eintritt: 5,50 Euro, erm. 3,50 Euro

5,50 Euro, erm. 3,50 Euro Mehr Infos: www.berlinerbaeder.de

Strandbad Weißensee

Ein Kleinod, in dem Palmen, Sonnenschirme und die Bar für Mittelmeerflair sorgen. Dabei kann man es sich auch bei Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken gutgehen lassen. Kinder toben auf einem Spielplatz oder im Nichtschwimmerbereich herum.

Wo: Berliner Allee 155, Weißensee

Berliner Allee 155, Weißensee Anfahrt: Tram M4 bis Weißer See

Tram M4 bis Weißer See Wann: Mo–Do 10-19 Uhr, Fr–Sa 10-max. 22 Uhr, So 10 bis max. 21 Uhr, Badezeiten: 10–19 Uhr

Mo–Do 10-19 Uhr, Fr–Sa 10-max. 22 Uhr, So 10 bis max. 21 Uhr, Badezeiten: 10–19 Uhr Eintritt: 7 Euro, erm. 4,50 Euro

7 Euro, erm. 4,50 Euro Mehr Infos: www.strandbadweissensee.de

Strandbad Wendenschloss

Für Sonnenhungrige ist der Strand mit Liegen und Strandkörben ideal. Für die Kleinen gibt’s neben dem Wasser einen Spielplatz und ein spannendes Programm. Sport- und Spielgeräte sowie Boote können geliehen werden. Das Strandbad hat auch einen Biergarten.

Wo: Möllhausenufer 30, Köpenick

Möllhausenufer 30, Köpenick Anfahrt: Ab Grünau Fähre F12 bis Müggelbergallee

Ab Grünau Fähre F12 bis Müggelbergallee Wann: Täglich 10–22 Uhr

Täglich 10–22 Uhr Eintritt: 7 Euro, erm. 4,50 Euro

7 Euro, erm. 4,50 Euro Mehr Infos: www.strandbad-wendenschloss.berlin

Seebad Friedrichshagen

Badegäste können sich ein Stand-up-Paddle und ein Floß ausleihen oder im Sand Beachvolleyball spielen. Der Sonnen­steg mit Liegestühlen bietet sich zum Entspannen an. Im Sommergarten: frisch gezapftes Bier.

Wo: Müggelseedamm 216, Köpenick

Müggelseedamm 216, Köpenick Anfahrt: S3 bis Berlin-Friedrichshagen, Tram 60 bis Friedrichshagen, Altes Wasserwerk

S3 bis Berlin-Friedrichshagen, Tram 60 bis Friedrichshagen, Altes Wasserwerk Wann: Täglich 10–19 Uhr

Täglich 10–19 Uhr Eintritt: 7 Euro, erm. 4,50 Euro

7 Euro, erm. 4,50 Euro Mehr Infos: www.seebad-friedrichshagen.de

Strandbad Grünau

Das älteste Familienbad Berlins liegt am Ufer des Langen Sees. Ein Nichtschwimmerbereich lässt den Kleinen alle Freiheiten. Strandkörbe, Stand-up-Paddling-Boards oder das Beachvolleyball-Feld können online reserviert werden.

Wo: Sportpromenade 9, Köpenick

Sportpromenade 9, Köpenick Anfahrt: ab Berlin-Grünau Tram 68 bis Strandbad Grünau

ab Berlin-Grünau Tram 68 bis Strandbad Grünau Wann: Mo-Fr 12–19 Uhr, Sa–So 10–19 Uhr

Mo-Fr 12–19 Uhr, Sa–So 10–19 Uhr Eintritt: ab 12 J. 7,50 Euro, 6–11 J. 5,50 Euro

ab 12 J. 7,50 Euro, 6–11 J. 5,50 Euro Mehr Infos: www.strandbadgruenau.de

Text: tip