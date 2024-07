Die neue Sommer Kollektion BLACK SUN von rebekka ruétz setzt auf starke Kontraste, die den Lauf der Sonne widerspiegeln. Dunkelheit und Licht, Transformation und Erneuerung, Leben und Tod sind die großen Themen, die die Designerin beschäftigen und in den Kreationen zum Ausdruck kommen. „Meist lässt mich ein Gedanke, eine Idee nicht mehr los und dann beginne ich zu recherchieren, vertiefe mich immer weiter in das Thema und am Ende ergibt alles Sinn“, beschreibt Rebekka den kreativen Prozess ihrer Arbeit.

Auf der Fashion Week Berlin präsentierte rebekka ruétz ihre neueste Kollektion. Zu den prominenten Gästen der heutigen Runway Show zählten u.a. Rebecca Kunikowski, Mandy Capristo, Marie von den Benken, Jenifer Nelly Steen, Oumi Janta, Amanda Azoitei, Vivian Bénard & viele mehr. Auf dem Laufsteg zu sehen war u.a. Rebecca Mir, Catharina Maranca, Anastasia Jovanovic und Jana Heinisch.

Gegensätze ziehen an

Es war der Text eines Physikers, der den ersten Funken der Inspiration auslöste. Vom Phänomen des schwarzen Lochs in der Sonne und den Sonneneruptionen bis zur ägyptischen Mythologie „eruptierte“ die gesamte gedankliche Vorarbeit in den eigenen designten Prints, die eine Sonnenfinsternis, einen roten Mond, Hieroglyphen und Symbole des Sonnengottes Horus zeigen. Materialien wie handverlesene Spitze, feine Bio-Baumwolle, Bio-Denim und veganes Leder formen schützende Silhouetten, die sich mit zarten Texturen verflechten und von recycelten Accessoires unterstützt werden.

In der kontrastreichen Farbewelt dominieren Sonneneruptions-Rot, Karoschwarz, Black-Hole-Black, Nebelgrau, Polarweiß, Off-White, Eisblau und Königsgold. Absolutes Highlight: In die Kollektion wurden LED-Fäden eingearbeitet und symbolisieren aufblitzende Lichtimpulse. Recycelte Left-Over-Handyhüllen sowie Taschen und Schmuck aus recyceltem Acrylglas verleihen dem Grundgedanken der Transformation und Erneuerung zusätzlich Kraft. Eine Kollektion wie eine Sonneneruption.



„Das eine bedingt das andere. So ist auch meine neue Kollektion wieder ein kreativer Ausdruck dafür, wie ich die Welt verstehe.“ – rebekka ruétz

Über das Label

rebekka ruétz steht für eigenwillige, extravagante Kreationen und einen spannenden Materialmix. Mit ihren nachhaltigen Slow-Fashion-Kollektionen entwirft die Designerin modische Widersprüche. Rebekka ruétz greift dabei die Unabdingbarkeit auf, die Modebranche nachhaltiger zu gestalten und nutzt immer wieder recycelte Materialien, um daraus Neues entstehen zu lassen. Sie setzt sich für soziale Verantwortung sowie hohe Qualitäts- und Umweltstandards ein.

Quelle: rebekka ruétz