Einer der begehrtesten Nachwuchspreise im Modezirkus bildete den krönenden Abschluss zur Berlin Fashion Week. Das People-Magazin „Bunte“ vergab seinen „New Faces Award Style“ an die vielversprechendsten Jung-Kreativen.

Die Preisverleihung in Berlins derzeit wohl coolstem Museum, dem Fotografiska (ehemals Kulturhaus Tacheles) auf der Oranienburger Straße zog auch jede Menge altbekannter Gesichter an, die die ausgezeichneten neuen Gesichter auf der anschließenden Party gebührend feierten. Als beste Nachwuchsdesignerin gewürdigt wurde Estelle Adeline Trasoglu mit ihrem Label Plaid-à-Porter.

Content-Creator Felipe Pelaez setzte sich als Gewinner in der Kategorie „Social Style Hero“ durch und konnte sein Glück kaum fassen: „Ich bin unglaublich überwältigt. Ich weiß gar nicht, was passiert ist.“ Influencerin Ana Kohler wurde zur „Young Style Icon“ gekürt. Und Design-Studentin Marcella Duske bekam die Trophäe in Form eines roten Panthers von Germany‘s-Next-Topmodel-Gewinnerin Kim Hnizdo überreicht, die sich fast ebenso sehr freute: „Alle sind richtig mutig, alle haben sich in Schale geschmissen, da geht mir das Herz auf.“

Innovation mit einem kreativen Touch

Was macht diesen Abend so besonders, zwischen Dutzenden Fashion-Week-Sausen? „Die bringen etwas ganz frisches rein, hier kann ich auch etwas lernen“, schwärmt TV-Schönheit Rebecca Mir, die mit Ehemann und „Let‘s Dance“-Startänzer Massimo Sinato übers Party-Parkett flitzte. Jürgen-Drews-Tochter und Sängerin Joelina war gemeinsam mit Freund Adrian aus ihrer neuen Heimat München angereist und verriet: „Meine Eltern wollen demnächst auch zu mir ziehen. Unser altes Zuhause auf Mallorca vermisse ich nicht, aber mein Herz schlägt immer weiter für Berlin.“

Weitere VIPs die den neuen Szene-Hotspot von Mitte bis tief in die Nacht pulsieren ließen: Roman Knižka, Jeanette Biedermann (solo, denn: „Für meinen Mann ist das nichts, auf solchen Events.“) sowie Mark Keller, der auch Dank der Begleitung seiner beiden Söhne und der frisch gebackenen Pizza vom L‘Osteria-Stand neben dem roten Teppich lange durchhielt.

Zudem die „New Faces Award Style“-Jury-Mitglieder wie Eva Padberg, die neuerdings auch noch singt und erklärte: „Ich wandere gerne zwischen den Welten, mag es, in unterschiedlichen Bereichen kreativ zu sein.“ Genau wie Mode-Profi Thomas Hayo, der das Event auf den Punkt brachte: „Wir zelebrieren hier Innovation mit einem kreativen Touch.“

Text: Catherina Oostveen