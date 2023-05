Ganz egal ob Musical, Moderation oder Comedy: Lars Redlich kann als wahrer Tausendsassa all das und noch viel mehr. Doch der sympathische Berliner will nicht nur unterhalten, sondern schlägt auf der Bühne auch schon mal ernste Töne an. So bestimmt auch wieder bei seinem Auftritt in den Wühlmäusen am 25. Mai.

Nachdem Lars Redlichs erste Soloshow „Lars But Not Least!“ deutschlandweit gefeiert und mit diversen renommierten Preisen ausgezeichnet wurde, war auch der zweite Streich des Berliners ein voller Erfolg. In seiner neuesten Show „Ein bisschen Lars muss sein“ singt, swingt, springt er von der Sopran-Arie in den HipHop, mimt den Rocker, die Diva und textet Hits wie „Stairway to Heaven“ oder „Despacito“ brüllend komisch um.

So auch wieder am Donnerstag, den 25. Mai 2023, auf der legendären Kabarett-Bühne der Berliner Wühlmäuse am Theodor-Heuss-Platz in Charlottenburg – Tickets sind noch zu haben!

Seine eigenen Songs zeugen von Fantasie und grandiosem Humor, wie etwa das Lied von „Eike der Eintagsfliege“, die sich nicht vermehren kann, weil One-Night-Stands sogar im Tierreich einen schlechten Ruf haben. Am Klavier improvisiert der Musical-Star (Grease, Rocky Horror Show, Disney in Concert u.v.m.) zusammen mit dem Publikum ein Medley aus zugerufenen Songs oder sinniert über die Notwendigkeit der fünf Klingen an seinem Rasierer.

Botschafter der Aline-Reimer-Stiftung

Doch Lars Redlich brilliert nicht nur mit Comedy und Charme, sondern auch als Botschafter der Aline-Reimer-Stiftung. Seit ihre Tochter Aline im Jahr 2003 mit gerade einmal 18 Jahren an Lymphdrüsenkrebs starb, kämpfen ihre Eltern Marina und Dr. Lutz Reimer aus Neuenhagen für andere Jugendliche mit Krebsleiden. In Gedenken an Aline gründeten sie nach der schmerzlichen Verarbeitung des Todes die nach ihrer Tochter benannte Stiftung.

Ziel dieser ist es, jungen Erwachsenen nach einer Krebserkrankung bei ihrer Rückkehr in ein normales Leben zu helfen. Dafür organisiert das Team der Aline-Reimer-Stiftung unter anderem regelmäßig Events, bei denen Gelder für Krebsforschung und direkte Hilfe gesammelt werden.

Auch Lars Redlich hilft als einer von mehreren prominenten Botschaftern der Aline-Reimer-Stiftung bei der Finanzierung. Bei seinen Auftritten spricht er offen über sein Engagement und wie die Menschen helfen können. Nicht selten kommen dabei mehrere hundert Euro zusammen – und der Kampf gegen den Krebs ein kleines Stück weiter voran.

Text: red/su