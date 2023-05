In unserer Print-Ausgabe vom 26. April 2023, Seite 5, veröffentlichten wir einen Kommentar, welcher sich kritisch mit der grünen Politik von Wirtschaftsminister Robert Habeck und der betreffenden Haltung der Parteien insgesamt auseinandersetzt.

Daraufhin haben wir eine Fülle von Reaktionen unserer Leser erhalten. Einige – aus Platzgründen ausgewählte – davon, möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. Die überwältigende Mehrheit der Meinungen spiegelt offensichtlich sehr gut die Meinung der Bürgerinnen und Bürger Berlins wider.

Die Politik wäre deshalb wirklich gut beraten, wenn sie diese Stimmen nicht ignoriert und ihren Kurs dringend ändert. Die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands sind nicht das ewig schweigende Volk, sondern sie werden aufstehen und sich gegen diese schleichende Enteignung und diesen Ökosozialismus zu wehren wissen. Unsere Bürgerinnen und Bürger in den östlichen Bezirken Berlins haben das schon mal getan – mit großem Erfolg.

Die Reaktion unserer Leser auf den Kommentar unseres Herausgebers zeigt, dass sich die Geduld dem Ende neigt.

Herausgeber-Kommentar zu den Leserbriefen

Harald Wahls, Herausgeber Berliner Abendblatt. Bild: privat

Vielen Dank für Ihre zahlreichen Meinungen und Ihre klaren Worte. Natürlich ist nicht jeder mit meinen Sätzen einverstanden gewesen. Deshalb möchte ich gern einmal etwas grundsätzlicher auf diese Thematik eingehen:

Selbstverständlich konnten alle Leser des Berliner Abendblatts den Kommentar lesen und nicht nur Abendblatt-Nutzer in ausgewählten Bezirken, wie ein Leser anmerkte.

Zum Glück leben wir in einer freien Demokratie und sollten auch dafür einstehen und kämpfen, auch wenn manchen Politikern das ein Dorn im Auge scheint.

Deshalb gibt es auch, dem Artikel 5 des Grundgesetzes folgend, das Recht seine Meinung frei zu äußern. Dieses gilt auch für Verleger von Zeitungen. Es gibt sogar einen gesetzlich verankerten Tendenzschutz, der dem Verleger zugesteht die Meinungsrichtung für sein Blatt festzulegen. Deshalb muss auch das Berliner Abendblatt nicht neutral sein.

„Die Presse muss das Recht haben, die Politik kritisch zu hinterfragen“ Harald Wahls, Herausgeber Berliner Abendblatt

Anders als der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der via Gremien zur Neutralität verpflichtet wird, ist dies die freie, private Presse nicht. Es gibt jedoch entsprechende Gesetze und journalistische Grundsätze, die auch wir stets einhalten. Deshalb ist mein Beitrag im Berliner Abendblatt auch als MEINUNG gekennzeichnet.

Das nachstehende Zitat zeigt sehr zutreffend unsere Auffassung von Pressefreiheit: „Ich missbillige, was Sie sagen, aber ich werde bis zum Tod Ihr Recht verteidigen, es zu sagen.“ Evelyn Beatrice Hall, Biografin „The Life of Voltaire“, 1903

In diesem Sinne respektieren auch wir andere Meinungen und verteidigen das Recht diese nennen zu dürfen, jedoch müssen wir nicht die Argumente teilen. Die Presse und wir Bürger müssen das Recht haben, Politik und Politiker kritisch zu hinterfragen und wir dürfen dieses natürlich auch kommentieren.

Wie die Leserbeiträge zeigen, wünschen sich die meisten unserer Leser diese Haltung von ihrer Wochenzeitung, aber lesen Sie selbst.

Bleiben Sie uns gewogen, herzlichst

Ihr Harald Wahls

Ihre Leserbriefe & Reaktionen

Der Bürger zahlt die Zeche immer, egal welche Partei bestellt hat! Allerdings war es auch „der Bürger“, der die Parteien per demokratischem Entscheid dazu berufen hat. Die besondere Eignung oder die bemerkenswerte Unfähigkeit von Politikern ist für den Bürger dann inklusive, wenn auch nicht kostenlos und meist auch nicht ganz überraschend.



Insofern hat auch der freie Schriftsteller und Grünen-Politiker Robert Habeck in seiner Funktion als Wirtschaftsminister jedwedes Recht seine weltfremden Ansichten zu vertreten. Es ist aber auch die verfluchte Pflicht und Schuldigkeit der sogenannten 4. Gewalt, sein politisches Treiben kritisch und unvoreingenommen zu hinterfragen. Erledigt da irgendjemand seinen Job?



Egal ob Print- oder Internetmedien oder das klassische Fernsehen – alle versagen nahezu vollständig. Es wäre ein leichtes, die Pläne der grünen Missionare ad absurdum zu führen. Umweltgerechte Entwicklung durch technologischen Fortschritt überfordert Politiker und Medienvertreter bildungsseitig und intellektuell. Eine Prüfung der Führungsriege von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN legt die Vermutung nahe, dass Bildungsabschlüsse in dieser Partei karrierefeindlich sind.



Ausgerechnet jene Partei, die sich den umfassendsten technologischen Umbau einer Wirtschaft seit Menschengedenken auf die Fahne geschrieben hat, glänzt mit technischer Ahnungslosigkeit. Das ist bei einem so wichtigen Thema wie dem Klimawandel nicht akzeptabel!



Und die Medien feiern sie dafür – vielen Dank!

J. W.

In den letzten Ausgaben habe ich erfreulich bemerkt, dass auch wieder kritische Themen der Politik gegenüber angeschlagen werden. Man fühlt sich als Leser informiert und ernstgenommen und nicht propagandistisch belehrt. (sehr gut Z.B. Artikel von Herrn Wahls oder Herrn Tichy) Das ist Journalismus wie ich ihn in letzter Zeit schmerzlich vermisst habe.



Das gelingt dem ÖRR leider nicht. Dort wird belehrt, beschönigt, die deutsche Sprache gegendert verhunzt, dass man kaum lesen oder zuhören kann ohne Gehirnkrebs zu bekommen, die Wahrheit verschwiegen und mittlerweile weiß man auch: auf allen Sendern wird skandalös verschwenderisch mit den Beitragsgeldern umgegangen und nun schon wieder eine Erhöhung angedroht.



Deshalb, und das war ja auch Ihre Frage an uns Leser, bin ich rigoros dafür die Zwangsgebühren abzuschaffen. Es kann gern ein Bezahlsender bleiben, aber nur für den, der ihn auch sehen will.



Sollten Sie sich dafür einsetzen, bin ich auf Ihrer Seite.

J. M.

Leider ist es schon etwas spät zu reagieren, trotzdem möchte ich die Gelegenheit nutzen, Ihnen für Ihre offenen Worte zu danken. Hoffentlich werden viele durch diesen Artikel wach gerüttelt. Mir haben sie aus der Seele gesprochen.

Es ist haarsträubend, was uns tagtäglich übergeholfen wird. Wie können wir uns gegen solche Machenschaften wehren? Es ist an der Zeit, dazu stehe ich.



Mit freundlichen Grüßen

C. S.

Nach gefühlt Jahren erhielt ich wieder Ihr Abendblatt, konkret die Ausgabe 17 vom 26.4.23. Ich bedanke mich sehr für den Beitrag „Das wahre Grüne Gesicht“ des Herausgebers, Herrn Wahls. Ich persönlich stimme hier inhaltlich voll zu und hoffe auf weitere kritische Berichterstattung bzw. Meinungen zur aktuellen Politik.

Nur so wird unsere Stadt und unser Land einen erfolgreichen Weg gehen können. In der Hoffnung auf nun kontinuierliche Zustellung des Abendblattes verbleibe ich mit freundlichen Grüßen,



M. F.

Herzlichen Dank für Ihren großartigen, treffenden Kommentar. Die Integrität Ihres Beitrages sollten sich viele zum Vorbild nehmen. Denn dieser spiegelt die Meinung/Stimmung so vieler Menschen, mein Familien- und Freundeskreis eingeschlossen, wider.

Leider wird gefühlt eher immer seltener konstruktiv in den Medien berichtet. Ist man nicht für etwas, ist man gleich dagegen, um es mal diplomatisch auszudrücken. Meinungsvielfalt, gerade bei wichtigen Multiplikatoren, ist wichtiger denn je.



S. H.

Der Artikel vom 26. April 2023 („Das wahre grüne Gesicht“) spricht mir und meiner Familie voll aus dem Herzen. Wir müssen keine weiteren Worte über die chaotische Politik der gegenwärtigen Regierung verlieren. Nur, wie soll der Schulterschluss der Vernünftigen, den Sie vorgeschlagen haben aussehen? Wir sind dabei.

P. K.

Ihr Artikel über „diese Art von Öko-Aktionismus“ war das Beste, was ich in letzter Zeit lesen konnte! Danke! Ich werde es in meinen diversen WhatsApp-Gruppen verteilen – damit man in dem gegenwärtigen Medien-Lügen-Gender-Dschungel auch mal öffentlich eine kritische und vernünftige Meinung erfährt. Danke für die Hoffnung auf einen „Schulterschluss der Vernünftigen“.

C. K.

Ihr Artikel hat mich begeistert. Ich denke das Ende der Geduld muss kommen und zwar schnell, bevor die grünen Irrlichter alles zerschlagen. Mit Ideologie kann man nichts stemmen. Und dieser Wärmepumpenirrsinn, hilft nur Habeck und seiner Sippe, aber für alle anderen ist es der Obergau. Wir müssen auf die Straße gehen und friedlich protestieren.



Es wäre schön, wenn mehr Medien hier mitziehen würden, damit die Leute auch verstehen, was auf dem Spiel steht und sich endlich bewegen.



S. L.

Ihr Artikel sagt viel Wahres über die derzeitige Politik aus. Ich stimme Ihnen zu, erweitere es um den Ausdruck „Ideologie versus Vernunft“. Ihr Aufruf ist leider so wie vieles, nämlich unkonkret. Es wäre zu wünschen, dass Menschen wie Sie, die einen breiten Zugang zur Öffentlichkeit haben, Konkrete Vorschläge zum „Schulterschluss“ machen. Die Vernünftigen machen dann mit.



H.-J. P.

Kommt leider etwas zu spät! Aber trotzdem richtig! Und dieser Minister (nicht nur er) sollte durch eine „friedenliebende“, intelligente, weitsichtige und mit Wissen in Physik ersetzt werden (auch schon wegen des Wandels vom „Friedensengel“ zum „…verlängerer“)!



Es gab schon mal einen „Grünen“, der nur einlullte mit der Behauptung, die Energiewende würde eine Familie nur den Gegenwert für ein paar Kugeln Eis pro Monat kosten! Schon „Atomkraft, nein danke!“, auch so ein „grüner“ Unsinn, war nicht nur damals, sondern ist auch heute, und wäre in Zukunft sowieso der wahre „GAU“ – „Größter Anzunehmender Unsinn“!



Noch was zu „grünen (?)“ Worthülsen, die mit der Physik nichts zu tun haben, weil völliger Unsinn! Es geht um die Begriffe „Erneuerbare Energien“, „Erneuerbare Energieträger“ und besonders unsinnig „Erneuerbarer Strom“! Hat der „Erfinder“ oder die „Erfinderin“ dieser Bezeichnungen in Physik gepennt, eine(n) schlechte(n) Physiklehrerin(/-lehrer) gehabt oder hat sie oder er die 7. Klasse nicht erreicht?



Erschreckend, dass das immer noch nachgeplappert wird, ohne auch nur ein wenig darüber nachzudenken und dann zu erkennen, was das für ein physikalischer Unsinn ist! Zumindest „alternativ“, „nachlieferbar“ oder „nachwachsend“ wäre da schon besser und mit der Physik konform!



An die Gartenbesitzer, haben Sie mal versucht z. B. bei einem Osterfeuer die verbrannten Holzstücke wieder „zu erneuern“ und dann wieder und wieder damit Feuer zu machen! Wäre auch interessant für Besitzer von Kaminen, oder …! Übrigens geht es nur um eine „Energieträgerwende“, nicht mehr und nicht weniger!



Nun ja, für die meisten Weltbürger sind die Energieerhaltungssätze der Physik eingeschlossen dabei die Hauptsätze der Thermodynamik „böhmische Dörfer“, wie auch die drei Haupttechnolgien der Kernenergienutzung! In vielen zufälligen Gesprächen festgestellt! Ist ja nicht schlimm, aber sie sind dann auch viel anfälliger für dumme Sprüche vieler Politiker u. a. Typen!



Wie formuliertes es mal ein Professor sinngemäß, „Wer nichts weiß, muss alles glauben!“ Wie wahr! Selbst bei einigen Abiturienten habe ich zu meiner Überraschung feststellen müssen, dass sie nicht einmal den Unterschied zwischen diesen drei Möglichkeiten von anzuwendenden Kernenergietechnologien kannten! Wobei die dritte Art natürlich noch sehr lange auf sich warten lässt! Wie ist denn so etwas möglich?



In diesem Sinne, freundliche Grüße vom

Joker

Erreicht Ihr Kommentar vom 26. April alle ca. 1,4 Millionen Menschen in Berlin, die nach der Selbstaussage Ihres Blattes beliefert werden oder nur Menschen in bestimmten Bezirken? Ich hoffe letztes, denn gerade weil Ihr Blatt kostenlos zugestellt wird, scheint es politisch nicht einer bestimmten Richtung das Wort zu reden, wie es kundige Leser bei Tages- oder Wochenzeitungen erwarten, sondern eher „neutral“ zu sein.

Dem entspricht nun der Inhalt, mehr aber noch der Stil Ihres Kommentars, nicht, ich entblöde mich nicht, ihn in die Nähe eines Hetzartikels zu stellen. Wieso? Sie benutzen die Worte, Begriffe wäre ein zu freundliches Wort, weil mit ihren Worten nichts begriffen wird, werden kann, des „wahren grünen Gesichts“, der „grünen Ideologie“, der grünen „Moralpolitik“, des „Öko-Aktionismus“, der „ökosozialistischen Strategie“, um „schleichend zu enteignen“. Das wahre Gesicht verbirgt sich hinter einem „Mäntelchen“, es ist das einer „staatlich gelenkten, zentralistischen ökosozialistischen Planwirtschaft.“

Diese letzte Wort lässt mich vermuten, dass Ihr Kommentar vor allem in den ehemaligen Ostbezirken Berlins verteilt wurde, weil ich hoffe, dass die Menschen in den ehemaligen Westbezirken aufgrund ihrer Geschichte nicht mit einem zwar inhaltlich völlig absurden Gedanken, formal aber alte Ängste gegenüber staatlicher Bevormundung in der DDR weckenden Ausdruck verführt werden können.

Um noch einmal den Begriff der „Hetze“ zu erklären: Ihr Artikel kommentiert den von Ihnen gewählten Inhalt des Gesetzes zum Umbau von klimaschädlichen Heizungen mit Worten, die sich nicht aus dem Inhalt ergeben, sondern bestenfalls Versatzstücke von Stammtischgesprächen sein können.

Zum Inhalt: Sind die Grünen für Sie eine Partei, die den Klimawandel aufhalten oder zumindest begrenzen will oder sind sie es nicht? Ihre Argumente zur Unsinnigkeit des Gesetzes und seiner Vorschläge erklären, dass die Grünen gerade den verstärkten Einsatz fossiler Energien bezwecken. Sind sie also dumm oder perfide? Ihrer Meinung nach zweites, denn sie hängen ihren wahren Absichten ja ein Mäntelchen um, hinter dem sich ihr Gesicht verbirgt.

Die wahren Absichten nun sind nach ihrer Meinung: Verarmung der Bevölkerung, stattliche öko(wieso noch öko?) sozialistische Planwirtschaft, Entwertung des Eigentums und Enteignungen, Ruin des Bau- und Heizungshandwerks sowie der ganzen deutschen Wirtschaft. Meine Frage ist: Warum handeln die Grünen bloß so?

So, ich habe einen Termin und beende dieses Schreiben. Es ist auch besser so, weil auch die Empörung über Ihren Kommentar ein Gefühl des Unwohlseins bei mir hervorruft, denn die Beschäftigung mit etwas leicht Ekligem lässt ein Gefühl des Ekels zurück. Wenn ich es könnte, würde ich mich für sie schämen.



J. F.

Vielen Dank für Ihren Kommentar. Endlich sagt mal jemand die Wahrheit. Mir ist sowieso völlig unklar wie dieser erfolglose „Schriftsteller“ zu seinem Posten gekommen ist. Wenn es eine Möglichkeit geben würde, ihn von seinem Posten entheben – ich bin dabei, wie auch immer. Bei der Gelegenheit fallen mir noch zwei weitere Dilettanten ein, die auf ihren Posten völlig fehl am Platze ist. Weiter so, bleiben Sie dran!



E. S.

Ich bedanke mich für die beiden Artikel. Die Positionen von Roland Tichy sind mir von Talkshows bekannt. Dort wird er aber meistens von den Machern der öffentlichen Meinung angegriffen. Und die Meinungsmacher können mit Argumenten nicht gestoppt werden. Harald Wahls wird in seinem Kommentar „Das wahre grüne Gesicht“ noch deutlicher.

Ich bin langjähriges Mitglied der SPD und bekomme u. a. Hakan Demirs Newsletter. Im letzten Newsletter hat er den Ausstieg aus der Kernenergie gefeiert. Bitte machen Sie weiter so, obwohl wenig Hoffnung besteht, dass kritische Meinungen gehört werden. Die verfehlte Flüchtlingspolitik wirkt sich nunmehr nachteilig auf unsere Gesellschaft aus. Das dichtbesiedelte Deutschland ist kein Zuwanderungsland. Der Rechtsstaat gefährdet in seiner Verkommenheit unsere Demokratie.

H. K.

In Ihrem Beitrag beschreiben Sie absolut treffend den Zustand unseres Landes, hervor gerufen durch die Regentschaften i. d. R. ungeeigneter/unfähiger Politiker, die als alt-gediente „Parteisoldaten“ (z. B. die letzten drei CSU-Verkehrsminister, die die dt. Bahn mit staatlicher Billigung kaputt regiert haben!) dann durch Ihre Partei, wenn die entsprechende Partei entweder mit ausreichend Stimmen bei der Wahl Sieger ist oder als Verlierer mit anderen Verlierern eine „demokratisch mögliche“ Zählgemeinschaft gebildet hatte, auf die entsprechenden Posten gehievt wurden.

Wenn z. B. der Philologe Hr. Habeck als Wirtschaftsminister die ökonomischen Geschicke eines 80 Millionen Volkes lenken darf, dann ist es kaum verwunderlich, dass die Wirtschaft (in diesem z. B. Fall Viessmann) handelt, bevor alles den „Bach runter“ gegangen ist. Es ist nur folgerichtig, aber eben schlimm für unser Land, dass Hochtechnologien (Transrapid, Photovoltaik usw. usw. die Reihe lässt sich endlos fort schreiben!) Deutschland verlassen/ins Ausland verkauft werden, wenn Dilettanten z. B. die Wirtschaft/die Außenpolitik leiten/bestimmen.

Es ist sicher ehrenhaft und weise, wenn der bayrische Wirtschaftsminister eindringlich einen: Schulterschluss der Vernünftigen, fordert, nur hilft die uns eigene Vernunft nicht, diese erbärmlichen, politischen Zustände zu ändern. Wie Sie richtig ausführen, werden die politischen Kräfte, welche nicht in diesem „falsch singenden Chor mit heulen“, schlicht aus gegrenzt/kalt gestellt.

Ich kenne aus DDR-Zeiten noch den Slogan der SED: Wer nicht mit uns ist, ist gegen uns. Mit sehr großer Besorgnis frage ich mich deshalb: Was soll aus unserem Land noch werden? Vielen Dank für diesen aufschlussreichen Artikel. Eventuell ziehen die Menschen/Wähler doch noch die richtigen Schlüsse und handeln entsprechend.

Mit freundlichen Grüßen

R. G.

Werte Redaktion des Berliner Abendblatts, mit Entsetzen habe ich in der Ausgabe vom 26. April 2023 auf Seite 5 die Meinung des neuen Herausgebers über „Das wahre Gesicht der Grünen“ gelesen! Solch eine Hetze im Vokabular der AFD schockiert mich und ich hatte dies in einer neutralen Zeitung hier absolut nicht erwartet!

Wie kann man auf der einen Seite von einer „ökosozialistischen Strategie der schleichenden Enteignung“ durch die Grünen schreiben, auf der anderen Seite die AFD verharmlosen durch Phrasen wie „AFD wird einfach zur Partei non grata erklärt“. Einerseits handelt hier eine zukunftsgewandte Partei mit dem Ziel, viel zu lang herausgeschobene Erneuerung endlich mal anzugehen… andererseits hetzt eine rückwärtsgewandte und offen rechtsradikale Partei mit Panikmache und Verängstigung gegen sinnvolle und längst überfällige Modernisierung!

Und Sie machen sich diese Argumente und Verschwörungstheorien dann noch zu eigen und nennen dies Meinung? so etwas hat in freien Zeitungen nichts zu suchen und ich verabscheue dies zutiefst! Zukünftig wird das Abendblatt bei uns wohl aus dem Briefkasten direkt in den Papiermüll wandern.



Mit besten Grüßen

O. M.

Was stimmt überhaupt noch in unserem Land? Gerade erst haben wir die staatliche Willkür während der Corona-Krise hinter uns gelassen, da werden die Bürger mit dem Klima-Wahn konfrontiert – in einer Art und Weise, die unvermeidlich in die Armut von Millionen von

Bürgern führen wird und mit der Vernichtung des Mittelstandes einhergeht.



Ja, ein menschenverursachter Klimawandel muss gestoppt werden. Europa- und weltweite Lösungen müssen abgestimmt und realisiert werden. Punktuelle Strategien in Deutschland können nur wirkungslos sein – das müsste selbst dem Dümmsten klar sein. Geht es wirklich um den Klimaschutz oder um die Konzentration des Kapitals in den USA? Alleine die Abwanderung der Wärmepumpensparte in die USA lässt diesen Schluss zu. Haben wir da wirklich die richtigen Freunde?



Während meiner Studienzeit tobte der erbarmungslose Krieg in Vietnam, dem etwa drei Millionen Vietnamesen zum Opfer fielen. Die US-Streitkräfte setzten nahezu 400.000 Tonnen Napalm ein. Kinder wurden zu brennenden Fackeln. Mit Chemiewaffen wurde die Vegetation

entlaubt. Nein – das sind nicht meine Freunde, das sind …



Zurück zur Klimaproblematik: Langfristig konzeptionelle Lösungen statt Hauruck-Aktionen sind gefragt – auf allen Ebenen. Die Ehrlichkeit der Politik muss erkennbar sein. Da weichen z. B. in Berlin-Lichtenberg Spielplätze und die letzten grünen Oasen werden dem Lückenbau

geopfert. Proteste der Bürger konnten das nicht verhindern. Klimafeindliche Industrien werden neu angesiedelt, wie Tesla. Allein für Tesla wurde ein riesiger Baumbestand vernichtet und es geht weiter.



Oder nehmen wir den Chip-Hersteller Intel, der in Magdeburg eine Giga-Fabrik aufbaut. Die Zeche für diese Klimakiller zahlen die Bürger. Natürlich schaffen diese Firmen erhebliche Arbeitsplätze. Nur die Arbeitskräfte werden im Ausland angeworben. Deutschland scheint zu einer Industrie-Oase der USA zu werden. Schon jetzt beläuft sich die Einwohnerzahl in Deutschland z. B. im Vergleich zu Frankreich auf knapp das Doppelte pro Quadratkilometer gerechnet. Dieser Trend wird mit all seinen Auswirkungen auf natürliche Ressourcen und dem Klima weiter anhalten. Welcher Lebensraum wird bleiben? Wird das deutsche Volk in absehbarer Zeit nur noch eine völkische Minderheit sein?



Leider spielen in der Klimadebatte die Rüstungsindustrie und die weltweiten Kriege gar keine Rolle. Es muss wirklich etwas geschehen, um das Leben der Bürger in Deutschland wieder lebenswert zu machen. Wie aber, wenn die Regierung die Meinung weiter Teile des Volkes ignoriert, wenn selbst Massendemonstrationen nicht beeindrucken. Das Volk darf dem Kapital nicht die Macht

überlassen.



Die fleißigen Bürger in unserem Land wollen einfach nur glücklich leben und einer gesicherten Zukunft auch im Alter entgegensehen können. Stattdessen erleben wir die Vernichtung des erarbeiteten Wohlstandes. Unwillkürlich muss ich an die futuristische Roman-Trilogie Die

Tribute von Panem von Suzanne Collins denken. Reichtum auf der einen Seite und Versklavung des arbeitenden Volkes auf der anderen Seite. Soll dieser Roman eine Warnung an uns sein? Oft höre ich die Meinungen „Es wird schon nicht so schlimm werden“ oder „Das will ich gar nicht hören“. Es wird noch schlimmer werden, wenn nicht endlich gegengesteuert wird.



Dr. R. K.

Sehr geehrte Damen und Herren, mit Schrecken las ich in der Ausgabe vom 26. April 2023 den oben genannten Artikel, welcher die Meinung des Herausgebers wiedergibt. Mir war nicht klar, dass das Abendblatt eine derart AFD-nahe Position innehat und genau wie weite Teile der Springerpresse offenbar Freude daran findet, (absurde) Ängste der Leserschaft zu schüren. Stichwort: „staatlich gelenkte, zentralistische ökosozialistische Planwirtschaft.“ – im Ernst?!

Da ich kein Interesse daran habe, derartige Hetzschriften in meinem Briefkasten vorzufinden, bitte ich um Mitteilung, wie ich den weiteren Bezug des Abendblatts abmelden kann.

Mit freundlichen Grüßen

N. A.