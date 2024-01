Nicht weniger als ganze 1.535 Kissen bilden die längste Kissenlinie der Welt, ausgelegt auf dem Dach des Tempodroms in Berlin – ausgezeichnet mit einem GUINNESS WORLD RECORDS-Titel.

Nicht nur in Sachen Umsatz scheint JYSK, das Einrichtungsunternehmen mit den skandinavischen Wurzeln, Jahr für Jahr Rekorde zu brechen, auch darüber hinaus wagt man sich an echte GUINNESS WORLD REKORDE.

Im Rahmen eines bundesweiten Vertriebstreffens in Berlin hatten sich über 1.100 JYSK-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter im Berliner Tempodrom eingefunden, um den Rekord zu knacken? Es ging um die „Längste Kissenlinie der Welt“, quasi das Spezialgebiet von JYSK.

Am Ende wurde ganz offiziell kontrolliert und gezählt – und der Rekord erfolgreich gebrochen! Foto: JYSK

Rekord erfolgreich gebrochen

Um den GUINNESS WORLD RECORDS-Versuch erfolgreich zu absolvieren und das begehrte Zertifikat zu bekommen, galt es, mehr als 1.400 Kissen in einer Linie aneinanderzureihen. Jedes Kissen musste seinen Nachbarn berühren und die ausgelegte Linie durfte sich an

keiner Stelle kreuzen. 100 der versammelten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machten sich auf dem Dach des Tempodroms an die Arbeit. Innerhalb von 40 Minuten waren 1.535 Kissen ausgelegt und der Rekordversuch erfolgreich absolviert.

Die anwesende Schiedsrichterin Seyda Subasi-Gemici von Guinness World Records, die für den Rekordversuch eigens aus der Türkei angereist war, gab nach sorgfältiger Überprüfung der Kissenlinie noch vor Ort grünes Licht – und JYSK ist nun offizieller Träger eines

GUINNESS WORLD RECORDS-Titels.

Über JYSK

JYSK, das Einrichtungsunternehmen mit den skandinavischen Wurzeln hat im letzten Geschäftsjahr in Deutschland einen Rekordumsatz von 1,172 Mrd. Euro erzielt. Über alle 48 Ländermärkte hinweg steigerte JYSK seinen Umsatz auf 5,2 Milliarden Euro, ebenfalls

ein Rekordergebnis. JYSK betreibt in Deutschland 960 Stores und jeder deutsche Haushalt kann einen JYSKStore in einer Fahrtzeit von maximal 20 Minuten erreichen.