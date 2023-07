– Meinung –

Kolumne: Der Journalist und Publizist Roland Tichy über heiße Temperaturen im Sommer, sinnvolle wie -lose Maßnahmen dagegen und warum wir schon wieder mit „Lockdowns“ rechnen können.

Ehrlich gesagt habe ich gestern Nacht auf dem Balkon etwas gefröstelt. Nun ja, ich bin etwas anderes gewöhnt, denn ich habe zwei Wochen zwischen Weinstöcken, Meer und Olivenbäumen in Apulien verbracht; das ist ganz unten, in Italiens Stiefelabsatz. Von 40 Grad dort runter auf 25 Grad hier, ganz schön heftig. Da sind Mitte 20 Grad eine angenehme Temperatur. Aber nun lese ich in einer Berliner Zeitung: Mein Gehirn soll geschrumpft sein. In der Hitze schrumpft das Gehirn.

Nun ist der Mensch in Afrika entstanden und hat von dort aus die ganze Welt besiedelt. Waren die Urmenschen auf der Flucht vor dem Schrumpfhirn und wollten sich die Chance eröffnen, einen Nobelpreis zu gewinnen? Was ist mit den Zurückgebliebenen – kleine Hirne? Oder ist Logik schon Rassismus? Von mangelndem Gehirn jedenfalls habe ich in Süditalien bei meinen Gesprächspartnern nichts gespürt, im Gegenteil: kluge Menschen, Wiege der Kultur, griechische Bauwerke, noch schön auch nach 2.000 Jahren und als Ruinen. Alles von Schrumpfhirnen erbaut? Oder habe ich ein Schrumpfhirn jetzt? Also, Schreiben geht noch, Rechnen auch. Ich bin erleichtert.

Hitze-Lockdowns und Gratis-Sonnencreme

Nun haben ja Hühner bekanntlich besonders kleine Hirne, nur so Erbsengröße. Die Wissenschaft rätselt, wie sie aus so wenig Hirn so viel herausholen, denn sie sind kluge Vögel, klug bis zur Hinterhältigkeit. Ist also Schrumpfhirn doch nicht so schlimm? Die SPD in Schleswig-Holstein will wegen der mörderischen Hitze öffentliche Veranstaltungen verbieten, so eine Art „Lock Down“.

Warum Schleswig-Holstein? Früher, als da noch nicht überall Windräder die Hitze herumwedelten und die Küste noch eine Urlaubsregion war, früher war es da sowieso immer meist kalt und regnerisch, und der Blick auf die Wetterkarte zeigt: Also Hitze ist was anderes. Dafür soll es Sonnencreme gratis vom Staatssonnencremeverteiler geben. Gibt es bald auch Deo gratis von der Staatsdeohandelsorganisation?

Also wenn schon, denn schon: bitte auch Shorts und Sandalen sowie Freibier, denn in der Hitze ist der Mineralienbedarf besonders hoch und Bier reich daran. Also in Apulien gibt’s nicht mal Sonnenschirme gratis. Meine Freunde von da unten jedenfalls fragen: „Habt Ihr sie noch alle? Keine Hitze, aber Hitzeschutzplan?“. Naja, vielleicht kommt ja das Schrumpfhirn nicht von der Hitze, sondern von der Kälte. Und die Klimaanlage in manchen Amtsstuben und Redaktionen ist zu kalt eingestellt.

Text: Roland Tichy