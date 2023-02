Die Jugendorganisationen von SPD und Grünen in Berlin lehnen eine Koalition mit der CDU eindeutig ab.

«Dann würden wir den Aufstand innerhalb der Partei anzetteln», sagte die Sprecherin der Grünen Jugend, Luna Afra Evans, in der RBB-«Abendschau» am Mittwoch. «Nein, wirklich, Schwarz-Grün sehen wir überhaupt nicht als Option. Wir sehen es auch als unverhandelbar und ausgeschlossen, dass die CDU hier den Bürgermeister stellt.»

„CDU wird immer rechter“

Auch für die stellvertretende Jusos-Landesvorsitzende Kari Lenke ist die Sache klar: «Eine CDU, die immer rechter wird, die sich rassistischer Narrative bedient, ist für uns keine Partei, mit der wir eine Koalition eingehen wollen», sagte die SPD-Politikerin. «Und vor allem als Jusos sehen wir natürlich auch, da wo linke Mehrheiten möglich sind, wollen wir linke Mehrheiten nutzen.»

Der Geschäftsführer der Junge Union in Berlin, Salahdin Koban, will sich dagegen bei Koalitionsoptionen nicht festlegen: «Es werden jetzt Sondierungsgespräche stattfinden mit der Sozialdemokratie und mit den Grünen. Ich glaube, wir sollten einfach mal abwarten», erklärte er. «Wichtig ist, dass wir eine stabile Regierung für Berlin am Ende haben.»

Bei der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl am vergangenen Sonntag haben 22 Prozent der Jüngeren zwischen 18 und 24 Jahre für die Grünen gestimmt, 18 Prozent für die Linke, 12 für die CDU und 11 Prozent für die SPD. Die CDU hat Grüne und SPD für Freitag zu ersten Sondierungsgesprächen eingeladen.

Quelle: dpa