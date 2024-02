Das Berliner Abendblatt ermöglicht eine einzigartige Anreise zu ausverkauften Shows in Hannover und Dresden! Exklusive Sonderzüge bringen Rockfans zum Konzert der australischen Kultband.

In einer Zeit, in der die Tickets für die weltweit gefeierten Konzerte der Rocklegenden AC/DC binnen Minuten vergriffen sind, bietet das Berliner Abendblatt eine außergewöhnliche Möglichkeit, Teil der Musikgeschichte zu werden.

Mit speziell organisierten Sonderzügen ermöglichen wir allen Rock-Fans eine komfortable und erlebnisreiche Anreise zu den spektakulären „Power Up“-Tour-Konzerten in Hannover und Dresden.

Ein Angebot, das Rockherzen höher schlagen lässt

Das Berliner Abendblatt stellt nicht nur sicher, dass die Anhänger der größten Rock‘n‘Roll-Band der Welt die Chance erhalten, ihre Idole einmal live zu erleben; es bietet auch ein Komplettpaket, das die Zugfahrt und das begehrte Konzertticket umfasst. Für diejenigen, die bereits ein Ticket ergattert haben, besteht die Möglichkeit, lediglich die Zugfahrt inklusive Hin- und Rückfahrt zu buchen. Damit wird eine sorgenfreie An- und Abreise ohne die Notwendigkeit einer Übernachtung am Konzertort gewährleistet.

Die Sonderzüge, die von Berlin und Potsdam abfahren, sind ein wahres Fest für echte Fans: Ein Partywagen sorgt mit Musik und Gleichgesinnten für Stimmung, während die Vorfreude auf das Konzertereignis stetig steigt. Die Rückfahrt im Anschluss des Konzertes findet im Rock´n´Roll Train Sonderzug statt. Die Termine der Konzerte von AC/DC sind der 16. und 19. Juni in Dresden sowie der 31. Juli und 4. August in Hannover.

Exklusivität trifft Rock ’n‘ Roll

Angesichts der Tatsache, dass die „Power Up“ Tour von AC/DC als eines der bedeutendsten Musikereignisse des Jahres gilt und die verfügbaren Tickets in Rekordzeit ausverkauft waren, hebt sich das Angebot des Berliner Abendblatts als eine einzigartige Chance ab. Es ermöglicht nicht nur den Besuch der Konzerte, sondern auch eine außergewöhnliche Reiseerfahrung, die im Gedächtnis bleibt.

Rockgeschichte live erleben

Das Interesse an den Sonderzügen ist enorm, was die tiefe Verbundenheit der Fans mit AC/DC und ihrer Musik unterstreicht. Die Plätze sind begrenzt und die Nachfrage ist hoch. Zögern Sie also nicht lange und sichern sich Ihre Plätze unter der Homepage www.rocknrolltravel.de. Dies ist nicht nur eine Chance, die legendären Auftritte von AC/DC live zu erleben, sondern auch Teil einer großen Gemeinschaft zu sein, die die Liebe zur Musik teilt.

Das Berliner Abendblatt ist stolz darauf, diesen besonderen Service anbieten zu können und damit ein Stück Rockgeschichte zugänglicher zu machen. Es ist eine Initiative, die zeigt, wie Musik Fans zusammenbringen und unvergessliche Erlebnisse schaffen kann. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Teil dieses einzigartigen Musikabenteuers zu sein. Die Plätze sind begrenzt, also zögern Sie nicht und buchen Sie jetzt auf der Seite www.rocknrolltravel.de

Preise