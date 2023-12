Direkt nach der Eröffnung strömten heute Morgen bereits die ersten Besucher/-innen in das Palais am Funkturm. Zum 13. Mal findet dort die in Berlin fest etablierte JOBMEDI Berlin – die Berufsinformationsmesse für Gesundheit, Pflege und Soziales statt.

Eröffnet wurde die Messe von Frau Ellen Haußdörfer, der Statssekretärin für Gesundheit und Pflege der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege Berlin. Auf der JOBMEDI steht der persönliche Kontakt zueinander, der Austausch und das Netzwerken im Vordergrund und gibt Besuchern damit die Möglichkeit, Eindrücke unterschiedlichster Arbeitgeber zu bekommen.

So können Fach- und Nachwuchskräfte wichtige und neue Erfahrungen sammeln, die nicht zuletzt ein wichtiger Schritt zur beruflichen Zufriedenheit und Veränderung sind.

Morgen geht’s weiter

Die Messe bietet Perspektiven für alle Altersklassen und beschränkt sich auf das Angebot im Gesundheits-, Pflege- und Sozialwesen. Der zweite Messetag Samstag, 2. Dezember 2023 startet dann um 10:00 Uhr und die JOBMEDI Berlin ist noch an diesem Tag bis 16:00 Uhr geöffnet.

Am Samstag wird es neben den über 80 Ausstellern ein spannendes Bühnenprogramm mit Vorträgen und Expertengesprächen und Interaktivitäten an den verschiedenen Messeständen geben. Zum ersten Mal haben sich der Veranstalter JF MESSEKONZEPT aus Osnabrück und die Pflegestufe GRÜN unter dem Titel: „Pflegestufe GRÜN meets JOBMEDI“ zusammengeschlossen und ein eigenes Bühnenprogramm für die Pflege auf die Beine gestellt. Was macht die Pflegestufe GRÜN aus? Ihr Motto lautet: „Wir schalten auf Grün!“ und die Akteure laden alle Interessierten ein, mit dabei zu sein, wenn sie Experten/-innen der Pflege auf die Pflegestufe GRÜN Bühne im Palais am Funkturm an beiden Messetagen holen.

Umfangreiches Bühnenprogramm

Moderiert wird das beeindruckende und umfangreiche Bühnenprogramm mit zehn Top Speakern von Sina Wagenknecht der Pflegestufe GRÜN. Ein Highlight wird u. a. der Vortrag mit den internationalen Gästen Regina Girgis und Isabelle Doczy von medicineXcare aus Österreich (mit 155.000 Followern auf Instagram) sein: „Social Health: Wie Social Media dein Gesundheitsverständnis auf ein neues Level bringt!“ alle Besucher/innen begeistern.

Auch die Auszubildenden der Berliner Feuerwehr demonstrieren spannende Praxiseinblicke in die Ausbildung zum Notfallsanitäter. Die JOBMEDI Berlin bietet ein abwechslungsreiches Programm, das den Besuchern/-innen einen realistischen Einblick in die unterschiedlichsten Berufsfelder ermöglicht.

Auf einen Blick

Was: 13. JOBMEDI Berlin

13. JOBMEDI Berlin Wann: 1. und 2. Dezember 2023 (Fr. 9-13 Uhr, Sa. 10-16 Uhr)

1. und 2. Dezember 2023 (Fr. 9-13 Uhr, Sa. 10-16 Uhr) Wo: Palais am Funkturm (Hammarskjöldplatz, 14055 Berlin)

Palais am Funkturm (Hammarskjöldplatz, 14055 Berlin) Wieviel: Der Eintritt und die Teilnahme an allen Vorträgen sind kostenlos

Der Eintritt und die Teilnahme an allen Vorträgen sind kostenlos Mehr Infos: www.jobmedi.de

Text: red