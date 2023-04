Noch bis zum 20. April können Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel das 49-Euro-Ticket für den Monat Mai bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) online kaufen – und damit zehn Tage länger als zuvor angekündigt.

Danach könne man das Ticket für Mai nur noch in den Kundenzentren vor Ort rechtzeitig ausstellen, teilte die BVG am Dienstag mit. Die Verarbeitung der Kundendaten brauche so viel Zeit, dass Online-Bestellungen ab dem 20. April nicht mehr rechtzeitig zu Anfang Mai ausgeführt werden könnten.

Monatlich kündbares Abo

Das 49-Euro-Ticket gilt ab Mai 2023 bundesweit in allen Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs. Es kann bei allen Verkehrsunternehmen in Deutschland erworben werden – in der Region Berlin also nicht nur bei der BVG, sondern etwa auch bei der DB, der S-Bahn oder bei ViP. Das Ticket kostet 49 Euro im Monat und funktioniert als Abo, das sich automatisch verlängert. Es kann jedoch monatlich gekündigt werden.

Text: dpa