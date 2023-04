Zum Ende der Osterferien in mehreren Bundesländern dürfte es nach Einschätzung des ADAC am kommenden Wochenende viel Verkehr auf den Autobahnen A9, A10 und A24 geben.

Am Freitag, Samstag und Sonntag erwartet der Automobil-Club jeweils am Nachmittag die größten Stockungen. Zu den besonders belasteten Strecken zählen nach der Mitteilung vom Dienstag der A9-Abschnitt zwischen München und Nürnberg, der Berliner Ring (A10) und die A24 zwischen Hamburg und Berlin.

Informieren und Stoßzeiten meiden

Autofahrer, die vorbereitet sein wollen, sollten sich informieren, wo gerade gebaut wird. Außerdem sei es sinnvoll, die Stoßzeiten an den Nachmittagen zu meiden. Die Ferien enden am Wochenende in sieben Bundesländern: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen.

Text: dpa