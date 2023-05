Nicht erst seit die Inflation die Budgets für die Anschaffung von Kleidung, Haushaltsartikeln oder Büchern hat massiv schrumpfen lassen, erfreut sich unkommerzielles, aber organisiertes Tauschen und Leihen einer sehr großen Beliebtheit.

Möglichkeiten und Orte hierzu gibt es viele in Berlin. Die jetzt stattfindenden „Tausch-Leih-Tage“ wollen den ­Fokus auf diese Orte richten. So trifft man sich zum Beispiel am Donnerstag, den 25. Mai in der ­Villa Mittelhof ­(Königstraße 42–43, Zehlendorf) von 16 bis 19 Uhr zum gemeinsamen Essen an der „Langen Tafel der Nachbarschaft“.

Eine Lange Tafel wird es auch auf dem Dürer­platz in Friedenau geben (26.5, 12–15 Uhr). Oder nehmen wir das Infrastrukturelle Netzwerk Umweltschutz gGmbH: Es betreibt in der Ahrensfelder Chaussee 140a direkt am S-Bahnhof ­Ahrensfelde einen Umsonstladen (Mo–Do 8.30–13.30, Fr 8.30–12 Uhr).

Getauscht wird ab Freitag

Am 26. Mai findet von 8 bis 13 Uhr in der Köpenicker Salvador-Allende-­Straße 47 der „BSR-Kieztag“ statt. Dort kann man nicht nur sperrige Gegenstände loswerden, sondern auch Sachen, die eigentlich zu schade sind zum Wegwerfen, zum Tausch anbieten.

Und auch in der Altstadt Spandau ist etwas los: Zum Tag der Nachbarschaft lädt der Gemeinschaftsgarten Mittel­insel in der Mittelstraße 20 am 26. Mai von 14 bis 18 Uhr zum Schenken und Tauschen ein. Noch mehr Veranstaltungen finden Sie auf der Homepage.

Alle Orte, Zeiten und weitere Infos hier online zu finden

Text: EA