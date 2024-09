Sonntage zum Einkaufen – für die einen ein stressfreies Shoppingfest, für die anderen Arbeitszeit und ein rotes Tuch, allen voran die Gewerkschaft verdi, aber auch die Katholische Arbeitnehmer Bewegung (KAB).

Deren Bundespräses Stefan Eirich sagt laut verdi: „Artikel 140 des Grundgesetzes stellt den Sonntag unter besonderen Schutz. Davon darf nur in unumgänglichen Fällen abgewichen werden, etwa in der Gesundheitsversorgung, bei der Feuerwehr und in Rettungsdiensten.

Die Gewinnabsichten von Kaufleuten gehören nicht dazu, das hat auch das Bundesverfassungsgericht deutlich gemacht. Wir brauchen deshalb nicht mehr, sondern weniger verkaufsoffene Sonntage. Die bestehenden Ausnahmeregelungen in den Bundesländern sollten überprüft werden.“

Handelsverband widerspricht

Der Handelsverband Berlin-Brandenburg ist da ganz anderer Ansicht: „Wer mag, sollte sonntags shoppen gehen dürfen. Geschäfte sollten selbst frei entscheiden, ob eine Sonntagsöffnung zum eigenen Warenangebot und Standort passt. Verkäuferinnen und Verkäufer sollten die Chance haben, selbstbestimmt und freiwillig über Sonntagsarbeit zu entscheiden. Und das ist ganz einfach: Der Handel bietet hier eine Selbstverpflichtung an. Niemand muss sonntags arbeiten – es werden nur die MitarbeiterInnen eingeteilt, die freiwillig arbeiten möchten. Und das sind viele.“ Stellt sich die Frage, ob das mit der Freiwilligkeit überall gewährleistet werden kann.

Die Arbeitnehmerorganisationen waren mit ihrer Politik wohl erfolgreich, nur noch vier gesicherte verkaufsoffene Sonntage sind für Berlin 2024 angesetzt, alle gekoppelt an ein Event in der Hauptstadt. Der erste war am 22. Januar zur Grünen Woche, dann gibt es noch welche zu Weihnachten am 8. und 22. Dezember. Und am 8. September ist das Event die bevorstehende Internationale Funkausstellung (IFA, 6.–10.9.). Verkauft wird zwischen 13 und 18 Uhr, manche Läden machen eine Stunde früher auf oder schließen eine Stunde später.

Text: Martin Schwarz

Öffnungszeiten Verkaufsoffener Sonntag 8. September 2024

KaDeWe – 13.00 – 18.00

Dussmann – 13.00 – 18.00 Uhr

Uhr MediaMarkt Spandau – 13.00 – 18.00 Uhr

Uhr Woolworth Schöneberg & Lankwitz – 13.00 – 18.00 Uhr

Uhr Toom Friedrichshain 13.00 -18.00 Uhr

Bikini Berlin (Budapester Str. 38-50, 10787 Berlin) 13:00 – 18:00 Uhr

Boulevard Berlin (Schloßstraße 10, 12163 Berlin) 13:00 – 18:00 Uhr

Das Schloß (Schloßstraße 34, 12163 Berlin) 13:00 – 18:00 Uhr

Eastgate (Marzahner Promenade 1A, 12679 Berlin) 13:00 – 18:00 Uhr

Europa-Center (Tauentzienstr. 9-12, 10789 Berlin) 13:00 – 18:00 Uhr

Gesundbrunnen-Center (Badstraße 4, 13357 Berlin) 13:00 – 18:00 Uhr

Gropius Passagen (Johannisthaler Chaussee 317, 12351 Berlin) 13 – 18 Uhr

Hallen am Borsigturm (Am Borsigturm 2, 13507 Berlin) 13:00 – 18:00 Uhr

Linden-Center (Prerower Platz 1, 13051 Berlin) 13:00 – 18:00 Uhr

Mall of Berlin (Leipziger Platz 12, 10117 Berlin) 13:00 – 19:00 Uhr

Schultheiss Quartier (Turmstraße 25, 10559 Berlin) 13:00 – 18:00 Uhr

Spandau Arcaden (Klosterstraße 3, 13581 Berlin) 13:00 – 18:00 Uhr

Tempelhofer Hafen (Tempelhofer Damm 227, 12099 Berlin) 13:00 – 18:00 Uhr

Wilma Shoppen (Wilmersdorfer Straße 46, 10627 Berlin) 13:00 – 18:00 Uhr

Möbel- und Einrichtungshäuser

IKEA Spandau, Lichtenberg, Tempelhof, Waltersdorf 13.00 – 18.00 Uhr

Uhr Höffner Lichtenberg, Schöneberg 12.00 – 18.00 Uhr

Lichtenberg, Schöneberg 12.00 – 18.00 Uhr Möbel Kraft Marzahn + Pankstraße 12.00 – 18.00 Uhr

Sconto Marzahn 13.00 – 18.00 Uhr

Marzahn 13.00 – 18.00 Uhr Porta Mahlsdorf 13.00 – 18.00 Uhr

Mahlsdorf 13.00 – 18.00 Uhr Rahaus Mariendorf, Charlottenburg

PS: Keine Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen. Am besten, Sie überprüfen vor dem Einkaufsbummel noch einmal selbst die Öffnungszeiten, diese können sich auf kurzfristig noch ändern.