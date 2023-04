Der Auftakt in der nächsten Woche findet statt auf der Jobmesse Connecticum in den Hallen der Messe Berlin. Dort wird der Bus bis zum 27. April Station machen. Im Verlauf des Jahres führt die von der Senatsverwaltung für Finanzen organisierte Roadshow auf Messen, an (Hoch-)Schulen und auf Stadtfeste. Mehr als vierzig Termine sind bis Ende Oktober dieses Jahres geplant.

Krisenfeste Jobs, faire Bezahlung

Der Karrierebus – der selbstverständlich über einen modernen Elektroantrieb verfügt – hat bereits im vergangenen Jahr Station in den Kiezen gemacht. Während der knapp zweimonatigen #MachsMitUns-Roadshow von September bis Oktober gab es die Möglichkeit, sich vor Ort mobil beraten zu lassen.

Finanzsenator Daniel Wesener: „Das Land Berlin braucht Nachwuchs- und Fachkräfte. Und es hat als Arbeitgeber viel zu bieten: krisenfeste Jobs mit fairer Bezahlung, hervorragende Karrieremöglichkeiten zu familienfreundlichen Arbeitsbedingungen – und natürlich eine Vielzahl an sinnstiftenden Aufgaben im Dienst der Allgemeinheit. Umso mehr freue ich mich, dass die Roadshow in diesem Jahr fortgesetzt wird und sich Menschen in der ganzen Stadt über das Land Berlin als Ausbildungs- und Arbeitgeber informieren können.“

Wertvolle Einblicke in die Praxis

Zu den teilnehmenden Verwaltungen zählen alle Berliner Bezirksämter, zahlreiche Senatsverwaltungen, Feuerwehr und Polizei sowie mehrere Landesämter und das Kammergericht Berlin. Interessentinnen und Interessenten erhalten im Bus wertvolle Einblicke in die Praxis und können ihre künftigen Arbeitgeber im persönlichen Gespräch kennenlernen. Alle Termine und Details zur Roadshow und zu den Karrieremöglichkeiten im Land Berlin finden sich online unter www.berlin.de/machsmituns.

Text: red