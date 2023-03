Sie laufen wieder! Mit dem Berliner Halbmarathon startet am 2. April eines der beliebtesten Sportereignisse Berlins. Welche Straßensperrungen und Umleitungen das Großevent mit sich bringt: eine Übersicht.

Der Berliner Halbmarathon ist der Saisonauftakt für Läufer, Walker und andere Sportler. Am 2. April findet er zum 42. Mal statt. Die rund 21 Kilometer lange Runde führt die rund 40.000 Läuferinnen und Läufer vorbei an einigen der markantesten Punkte der Stadt: Großer Stern, Ernst-Reuter-Platz, Schloss Charlottenburg, Kurfürstendamm, Potsdamer Platz, Checkpoint Charlie und Stadtschloss Berlin, Gendarmenmarkt und Brandenburger Tor.

Und das sind die Startzeiten in der Straße des 17. Juni:

9.30 Uhr: Inline Skating

9.55 Uhr: Handbiker & Rollstuhlfahrer:innen

10.05 Uhr: Läufer und Power-Walker



Und das ist der Streckenverlauf im Detail: Straße des 17. Juni – Ernst-Reuter-Platz – Otto-Suhr-Allee – Spandauer Damm – Schloßstraße – Kaiserdamm – Sophie-Charlotten-Straße – Wundtstraße – Neue Kantstraße – Kantstraße – Windscheidstraße – Droysenstraße – Nestorstraße – Kurfürstendamm – Tauentzienstraße– Wittenbergplatz – Kleiststraße – Nollendorfplatz – Bülowstraße – Potsdamer Straße – Potsdamer Platz – Leipziger Straße – Wilhelmstraße – Kochstraße – Friedrichstraße – Leipziger Straße – Breite Straße – Schloßplatz – Werderscher Markt – Französische Straße – Markgrafenstraße – Mohrenstraße – Charlottenstraße – Französische Straße – Glinkastraße – Unter den Linden – Pariser Platz – Brandenburger Tor – Straße des 17. Juni

Für den Zeitraum des Rennens und der dazugehörigen Rahmenveranstaltungen werde es erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen geben, so die Verkehrsinformationszentrale. Sie empfiehlt daher, U- und S- Bahn zu nutzen.

Die Aufbauarbeiten im Start- und Zielbereich beginnen am 31.03., um 6 Uhr. Der Abbau wird voraussichtlich am 3. April, gegen 6 Uhr, abgeschlossen sein, teilt die Verkehrsinformationszentrale Berlin mit. Die betroffenen Straßen werden für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt.

Die Vollsperrungen im Einzelnen:

31. März, 6 Uhr, bis 3. April, 6 Uhr:

Straße des 17. Juni zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor



31. März, 18 Uhr, bis 3. April, 6 Uhr:

Straße des 17. Juni zwischen Großer Stern (ausschließlich) und Brandenburger Tor

Ebertstraße zwischen Behrenstraße (ausschließlich) und Scheidemannstraße (einschließlich)

Yitzhak-Rabin-Straße, Heinrich-von-Gagern-Straße, Annemarie-Renger-Straße, Paul-Löbe-Allee, John-Foster-Dulles-Allee und Dorotheenstraße



2. April, 7 bis 17.30 Uhr:

Unter den Linden zwischen Brandenburger Tor und Friedrichstraße



Der Beginn der Straßensperrung für die gesamte Strecke erfolgt 75 Minuten vor dem ersten Start (Inline Skater um 9:30 Uhr). Kraftfahrzeuge können die Laufstrecke nicht beziehungsweise nur nach Freigabe durch die Verkehrsposten queren. Während des Rennens ist das Queren auch für den Fuß- und Radverkehr nur eingeschränkt möglich. Ab circa 14.45 Uhr werden die Sperrungen sukzessive nach der Durchquerung der letzten Teilnehmer und der Streckenreinigung wieder freigegeben.

„Autofahrer sollten soweit möglich auf die Stadtautobahn A100 ausweichen und zur Querung der Laufstrecke den Tiergarten-Tunnel (B96) und den Tunnel am Adenauerplatz nutzen“, empfiehlt die Verkehrsinformationszentrale. Wegen der zusätzlich am 3. April beginnenden Osterferien in Berlin und Brandenburg sei am gesamten Wochenende mit erhöhtem Verkehrsaufkommen auf den Stadtautobahnen zu rechnen.

Weitere Informationen zum Berliner Halbmarathon gibt es online.

Text: red