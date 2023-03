Verantwortung tragen? Etwas Sinnvolles tun? Mit Kindern und Jugendlichen arbeiten? Berlin sucht schlaue Leute! Beim Berlin-Tag am 11. März stellen sich Arbeitgeber des Landes Berlin im Bereich von Schulen, Kitas und Jugendämtern vor.



Der Berlin-Tag, die größte Berufs- und Informationsmesse für Schulen, Kitas und Jugendämter, findet am Samstag, dem 11. März 2023, in der STATION Berlin am Gleisdreieck in der Luckenwalderstraße 4-6 statt. Anmeldemöglichkeiten und weitere Informationen sind auf der Seite hier zu finden. Geöffnet ist der Berlin-Tag von 9:00 bis 15:30 Uhr.

Vielfältige Arbeitsmöglichkeiten

Das Jugendamt Marzahn-Hellersdorf ist gemeinsam mit den anderen 11 Berliner Jugendämtern vor Ort und informiert junge Menschen, Schüler, Studenten, potentielle Quereinsteiger, Fachkräfte und alle Interessierten zu den vielfältigen Arbeitsmöglichkeiten in der Behörde.

Der Berlin-Tag bietet neben individueller Beratung und Informationsmaterialien auch eine Vielzahl an Impulsvorträgen an. Das Jugendamt Tempelhof-Schöneberg etwa stellt das Thema „Arbeiten im Regionalen Sozialpädagogischen Dienst (RSD) des Jugendamtes“ vor. Von den Jugendämtern Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg gibt es einen Impuls zum Thema „(Frei-)Räume für Kinder und Jugendliche – Jugendarbeit mit euch, für euch“. Das Jugendamt Mitte bietet Besuchern neben dem Vortrag „Eltern stärken – auch im Kinderschutz“ zusätzlich ein unkonventionelles „Bingo – Jugendamt!“

Text: red