Egal ob nach der Schule, dem Studium oder als QuereinsteigerIn: Bei der Deutschen Bahn bieten sich unzählige interessante Job-Möglichkeiten. Wer sich davon selbst überzeugen möchten, bekommt am 31. Mai 2024 (Freitag) in Berlin die Chance dazu.

Wer von einem Job im Bahnwesen träumt oder als Fachkraft, QuereinsteigerIn oder Auszubildende:r bei der Deutschen Bahn einsteigen möchte, sollte sich den 31. Mai (12.30 – 16.00 Uhr) rot im Kalender markieren. Denn an diesem Freitag steigt das Hop-On/Hop-Off-Einstiegs-Event der DB InfraGO in Berlin! Los geht’s am ZOB (Zentraler Omnibusbahnhof Berlin) – hier kann jede*r eine einen Blick hinter die Kulissen der Bahn werfen!

Was steckt hinter „Hop-On/Hop-Off“?

Alle Interessierten sollten für diesen Tag mindestens zwei Stunden Zeit einplanen. Alle Event-Teilnehmer können nach Belieben an verschiedenen Haltestellen ein- und aussteigen. Wer an einer Station ausgestiegen ist, kann zu einem späteren Zeitpunkt wieder zusteigen und die Tour dann fortsetzen.

Beim „Hop-On/Hop-Off Einstiegs-Event“ am 31. Mai werden folgende Stationen gemacht:

1. Start ZOB – Zentraler Omnibusbahnhof Berlin, Messedamm 8, 14057 Berlin

Abfahrt: ab 12:30 Uhr alle 30 Minuten

2. Stellwerk Grunewald und Maschinenpool

Einfach anhalten und in die Faszination eines Stellwerks eintauchen! Wer will, kann so die Werkshalle und Baugeräte mit Hebebühne erkunden. Hier wird repariert, gewartet und optimiert!

3. Betriebszentrale Halensee

Eine spannende Führung durch die Betriebszentrale. Wer will, kann hier ExpertInnen und zukünftige KollegInnen in lockerer Atmosphäre kennenlernen.

4. Ende Start ZOB – Zentraler Omnibusbahnhof Berlin, Messedamm 8, 14057 Berlin

Inklusive: Unvergessliche Eindrücke, unbezahlbare Erlebnisse und eine Extraportion Motivation für den persönlichen beruflichen Erfolg!

Jetzt anmelden & teilnehmen!

Wer teilnehmen möchte, sollte sich bis zum 29. Mai hier für das Event anmelden.

Als Fachkraft und für den Quereinstieg werden gesucht:

Zugverkehrssteuerer (w/m/d)

Weichenwärter:in

Mitarbeiter:in für die Instandhaltung (z. B. Disponent:in Entstörung, Triebfahrzeugführer:in, Weichenmechaniker:in, Elektriker:in, Mechatroniker:in)

Für die Ausbildung sucht die Deutsche Bahn:

Zugverkehrssteuerer (w/m/d)

Gleisbauer:in

Elektroniker:in Betriebstechnik

Mechatroniker:in

Keine Zeit?

Wer am 31. Mai keine Zeit haben sollte, kann sich übrigens auf ganz einfach online über die vielen Karrieremöglichkeiten bei der Deutschen Bahn informieren – und sich direkt bewerben!

Quelle: Deutsche Bahn