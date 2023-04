Die Berliner Ringbahn fährt ab Freitag mit mehr Fahrzeugen und längeren Zügen. Das teilte der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) am Mittwoch mit.

Auf den Linien S41 und S42 würden dann in der Mehrheit Züge mit acht statt wie bisher sechs Wagen eingesetzt. Das betrifft den Angaben nach die sogenannte Stammzuggruppe. Darunter ist das Grundangebot der Ringlinien mit einem 10-Minuten-Takt am Tag und einem 15-Minuten-Takt in der Nacht zu verstehen.

Mehr klimatisierte Züge

Laut VBB kommen dabei Neufahrzeuge zum Einsatz. „Die Fahrgäste auf dem S-Bahn-Ring profitieren so vom höheren Qualitätsniveau, unter anderem durch Klimatisierung und bessere Fahrgastinformation“, so der Verkehrsverbund. Auf den Linien S46, S47 und S8 verkehren solche Züge bereits.

Nur noch Neufahrzeuge ab Herbst

Ab Oktober 2023 sollen auf der Ringbahn nur noch Neufahrzeuge fahren. Das betrifft dann also auch die Verstärkerfahrten zu den Tageszeiten mit besonders hoher Nachfrage.

