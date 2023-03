Ein Elektromeister in Herzberg (Elster) hat sich kurz vor seinem 80. Geburtstag einen Wunsch erfüllt.

Nachdem er nach der deutschen Einheit alte DDR-Lampen in modernere Leuchten umgetauscht hatte, wollte er nun auch die letzte Straßenlampe der Stadt gegen eine neue LED-Leuchte austauschen, wie die Kreisstadt von Elbe-Elster mitteilte. Am Mittwoch habe er das letzte Leuchtmittel ausgetauscht. Damit seien in den vergangenen Jahren rund 2000 Straßenlampen erneuert worden. Das sparte Strom: Während 2017 rund 495.000 Kilowattstunden nötig waren, um die Stadt zu beleuchten, seien es 2022 noch 275.000 Kilowattstunden gewesen.

Text: dpa