Bei erwachsenen Männern ist ein gesunder Testosteronspiegel für die allgemeine Gesundheit und so gut wie alles andere, einschließlich Krankheitsrisiko, Körperzusammensetzung und sexuelle Funktion wichtig [1,2,3,4].

Außerdem kann eine Erhöhung des Testosteronspiegels auf ein optimales Niveau zu mehr Muskelmasse und Kraft führen [5,6,7,8]. Interessanterweise hat Testosteron auch einen erheblichen Einfluss auf die Gesundheit und das sexuelle Wohlbefinden von Frauen [9,10].

Hier sind sieben einfache Möglichkeiten, Ihren Testosteronspiegel auf natürliche Weise zu erhöhen.

1. Testosteron erhöhen:Vitamin- und Mineralstoffpräparate einnehmen

Eine im Journal of Hormone and Metabolic Research veröffentlichte Studie ergab, dass die Einnahme von Vitamin-D-Präparaten einen Mangel ausgleichen und sogar zu einem erhöhten Testosteronspiegel beitragen kann.

Mindestens 15 Minuten direkte Sonneneinstrahlung pro Tag können ebenfalls dazu beitragen, den Vitamin-D-Spiegel aufrechtzuerhalten. Zu den Nahrungsquellen mit hohem Vitamin-D-Gehalt gehören Lachs und andere fettige Fische sowie angereicherte Milch- und Getreideprodukte.

Die Einnahme von DHEA-Ergänzungsmitteln kann das Testosteron erhöhen

DHEA ist ein Hormon, das an der Produktion von Testosteron und anderen Hormonen beteiligt ist. Mit zunehmendem Alter sinkt der DHEA-Spiegel, ebenso wie der Testosteronspiegel.

In einer Studie wurde einer Gruppe älterer Männer DHEA-Präparate verabreicht. Die Forscher fanden heraus, dass die Präparate kleine, aber signifikante positive Auswirkungen auf die Studienteilnehmer hatten.

Der Verzehr gesunder Fetten, wie sie in Fisch und Leinsamen enthalten sind, kann dem Körper helfen, das von ihm produzierte DHEA zu nutzen.

Nehmen Sie Magnesiumpräparate ein, um Ihr Testosteron zu erhöhen

Eine Magnesium-Ergänzung kann dazu beitragen, den Testosteronspiegel wieder zu normalisieren, wenn die Ursache für den Rückgang ein Magnesiummangel ist.

In einer Studie in der Zeitschrift Biological Trace Element Research wurde festgestellt, dass die Einnahme von Magnesiumpräparaten über mindestens einen Monat bei allen Menschen den Testosteronspiegel erhöhen kann.

Dem Bericht zufolge steigt der Testosteronspiegel bei Personen, die Sport treiben, stärker an als bei Personen, die keinen Sport treiben.

Zink Ergänzungen können Testosteron steigern

Wie bei Magnesium kann auch Zinkmangel zu einem Rückgang des Testosterons beitragen. Eine ältere Studie aus dem Jahr 2007 hat gezeigt, dass eine vierwöchige Zinkergänzung einen Rückgang des Testosteronspiegels bei Männern, die Sport treiben, verhindern kann.

Es ist möglich, sowohl einen Magnesium- als auch einen Zinkmangel durch die Ernährung auszugleichen. Zu den magnesiumreichen Lebensmitteln gehören Vollkornprodukte und dunkles Blattgemüse. Zink ist in dunklen Grünsorten, Leinsamen und Kürbiskernen enthalten.

Creatin Ergänzungen sind in der Lage, das Testosteron zu steigern

Kreatin ist dafür bekannt, dass es den Testosteronspiegel leicht, aber zuverlässig erhöht. In einer Forschungsstudie aus dem Jahr 2006 wurden bei College-Football-Spielern höhere Testosteronwerte festgestellt, nachdem sie mindestens 10 Wochen lang Kreatin-Präparate eingenommen hatten. Kreatin kommt natürlich in Lachs, Thunfisch und Rindfleisch vor.

Sport treiben und Gewichte heben kann das Testosteron erhöhen

Bewegung ist eines der wirksamsten Mittel zur Vorbeugung vieler Lebensstil bedingter Krankheiten. Und nicht nur das – sie kann auch den Testosteronspiegel erhöhen.

Eine Studie aus dem Jahr 2015, an der Männer mit Fettleibigkeit teilnahmen, ergab, dass eine erhöhte körperliche Aktivität für die Erhöhung des Testosteronspiegels vorteilhafter ist als eine Kalorienrestriktion (11).

Laut einem Literaturbericht können die Auswirkungen auf den Testosteronspiegel von mehreren Faktoren abhängen, darunter die Art der Bewegung und die Trainingsintensität (12).

Testosteron erhöhen:Wie trainiert man für mehr Testosteron?

Das meiste Testosteron wird produziert, wenn Sie schwere Gewichte mit einem hohen Volumen heben. Um eine ausreichende Menge an Testosteron zu produzieren, sollten Sie Verbundübungen durchführen. Kürzere Trainingseinheiten mit hoher Intensität erhöhen den Testosteronspiegel zusätzlich.

Verbundübungen wie Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, Liegestützen und Schulterdrücken sind nur einige der möglichen Trainingsroutinen, die Sie anwenden können.

Auch hochintensives Intervalltraining (HIIT) ist hervorragend für den Testosteronspiegel. HIIT beinhaltet kurze Aktivitätsstöße bei Kniebeugen mit dem eigenen Körpergewicht oder Burpees, gefolgt von einer kurzen Pause.

Seien Sie vorsichtig mit Ausdauertraining wie Langstreckenläufen und Radfahren. Diese Übungen sind zwar gut für Ihr Herz, können aber aufgrund der chronischen Belastung des Körpers zu einem Rückgang des Testosterons führen.

Sprints sind daher besser als Langstreckenläufe. Wir raten Ihnen, einen Personal-Trainer zu konsultieren und ganz langsam anzufangen. Bei den besten Übungen zur Steigerung des Testosterons kann man sich leicht verletzen. Um sich nicht zu verletzen, sind eine korrekte Ausführung und ein grundlegendes Fitnessniveau entscheidend.

Für Menschen mit gesundheitlichen Problemen, die das Training einschränken, ist jede Art von Übung hilfreich. Das beinhaltet auch Gehen oder sogar Wassergymnastik, die besonders für Menschen mit Gelenkproblemen geeignet ist.

Es hat sich gezeigt, dass Widerstandstraining wie Gewichtheben den Testosteronspiegel kurzfristig erhöhen kann(13).

Auch hochintensives Intervalltraining (HIIT) kann sehr wirksam sein, obwohl alle Arten von Bewegung bis zu einem gewissen Grad funktionieren sollten (14, 15).

2. Tabletten, die das Testosteron erhöhen

Ihre sexuelle Gesundheit und Ihr Krankheitsrisiko sind nur zwei der vielen Bereiche, in denen Testosteron eine wichtige Rolle spielt. Hier haben wir die besten Tabletten, die das Testosteron steigern Sie ohne Rezept kaufen können, um Ihren Testosteronspiegel zu steigern .

Übersicht über die besten Tabletten, die das Testosteron steigern:

TestoPrime – die besten Pillen, die das Testosteron erhöhen insgesamt

TestoMax – die besten Präparate, die das Testosteron erhöhen und die Muskelmasse stärken

TestRX – beste Tabletten, die Testosteron erhöhen und Fett verbrennen

Testofuel – die besten Tabletten, die das Testosteron erhöhen & Preis-Leistungs-Verhältnis

Prime Male – die besten Kapseln, die das Testosteron erhöhen und die Libido stärken

Testogen – die besten Tabletten die den Testosteronspiegel erhöhen für Anfänger

Hunter Test – die besten Tabletten die das Testosteron erhöhen bei älteren Menschen

1. TestoPrime – die besten Pillen, die das Testosteron erhöhen insgesamt

Vorteile:

Enthält wissenschaftlich belegte pflanzliche Heilmittel.

Kostenloser Versand.

Es wird eine Geld-zurück-Garantie angeboten.

Nachteile:

Kann aufgrund der enthaltenen Inhaltsstoffe unerwünschte Nebenwirkungen haben.

TestoPrime ist ein besonders beliebter Testosteron-Booster bei Männern über 40, die ihre Fitness und Lebensqualität verbessern wollen. Es ist eine Testosteron Tablette mit klinisch erprobten Inhaltsstoffen, die die Motivation und das Energieniveau steigern. Sie fördert das Muskelwachstum und die Fettverbrennung. Deshalb ist sie die beste Testo-Tablette in unserem Test.

Was steckt in TestoPrime?

D-Asparaginsäure

Panax Ginseng

KSM66

Bockshornklee

Grüner Tee mit 70 % Catechine

Granatapfel-Extrakt

Vitamin-D

Zink

Vitamin B6

Vitamin B5

Knoblauchextrakt

Extrakt aus schwarzem Pfeffer

Durch die Einnahme von Catechinen, was den Testosteronabbau blockiert, KSM-66, um Ihr Energieniveau zu erhöhen, und 2.000 mg D-Asparaginsäure, um das Muskelwachstum zu fördern, sollten Sie die positiven Auswirkungen von TestoPrime innerhalb von zwei Wochen spüren.

Vor allem die Vitamine B6 und B5 helfen dem Körper, Glukose in Energie umzuwandeln. Dadurch haben Sie mehr Energie zur Verfügung. Außerdem ist Vitamin B6 dafür bekannt, dass es die Stimmung hebt und Stress abbaut.

Panax Ginseng und Granatapfel-Extrakte erhöhen die Durchblutung und steigern die Lust auf Sex. Dadurch können Sie Ihre Muskeln optimal nutzen.

2. TestoMax – die besten Präparate, die das Testosteron erhöhen und die Muskelmasse stärken

Vorteile:

Es wird eine Geld-zurück-Garantie angeboten.

Kostenloser Versand.

Magnesium ist in großen Mengen enthalten.

Nachteile:

Kein Ashwagandha enthalten.

TestoMax ist eine der besten Tabletten, die das Testosteron steigern auf dem Markt und wurde für professionelle und Amateur-Bodybuilder entwickelt, die schnell Muskelmasse aufbauen wollen.

Hartes Training kann den Testosteronspiegel senken und dazu führen, dass man sich müde, energielos und mit einer geringen Libido fühlt. Die Kapseln, die den Testosteronspiegel in TestoMax erhöhen, haben den zusätzlichen Effekt, dass sie die Erregung steigern und die Leistungsfähigkeit von Männern im Schlafzimmer verbessern.

Sie müssen jedoch kein Sportler sein, um TestoMax einzunehmen – dieses Nahrungsergänzungsmittel ist für jeden Mann geeignet, der Selbstvertrauen und einen Energieschub benötigt. Die Einnahme der TestoMax Kapseln, die das Testosteron steigern, kann Ihre Libido stimulieren und Ihr Selbstbewusstsein steigern, so dass es Ihnen leicht fallen wird, Ihre Frau mit diesen natürlichen Testosteron-Boostern zu beeindrucken.

TestoMax-Kapseln, die das Testosteron erhöhen, haben den höchsten Gehalt an D-Asparaginsäure (2.352 mg) im Vergleich zu den anderen Anbietern in dieser Liste. D-Asparaginsäure ist einer der wichtigsten Inhaltsstoffe, die bei der Auswahl der besten Kapseln, die das Testosteron für Männer steigern, berücksichtigt werden sollten.

In TestoMax sind auch andere wichtige Inhaltsstoffe enthalten wie 40 mg Bockshornklee-Extrakt und 5 mg Bioperine, die beide eine wichtige Rolle bei Testo-Tabletten für Männer spielen.

Trotz der Tatsache, dass die besten Kapseln, die das Testosteron erhöhen, von TestoMax als natürlicher Testosteron-Booster gekennzeichnet werden, sind sie nicht für Vegetarier oder Veganer geeignet, da die Kapseln aus Gelatine hergestellt werden.

3. TestRX – beste Tabletten, die Testosteron erhöhen und Fett verbrennen

Vorteile:

Enthält Magnesium.

Vollständige Auswahl an Vitaminen und Mineralstoffen.

Rabatte auf Großeinkäufe.

Nachteile:

Bockshornklee kann Nebenwirkungen verursachen.

Kein kostenloser Versand bei kleinen Bestellungen.

TestRX, das in unserem Test zu den Top-Präparaten die das Testosteron erhöhen gehört, ist aufgrund seiner hohen Dosis an Bockshornkleesamenextrakt (300 mg), einem indischen Kraut, das Studien zufolge den Körperfettanteil senken kann, besonders gut zur Gewichtsabnahme geeignet.

Nun, Sie werden nicht automatisch 10 Pfund abnehmen, indem Sie TestRX einnehmen, aber in Kombination mit einer gesunden Ernährung und Sport kann es Ihnen definitiv helfen, Körperfett zu verlieren und magere Muskelmasse aufzubauen.

TestRX wird in den USA hergestellt und wurde ausgiebig an NCAA-Footballspielern getestet, wobei es half, ihre Leistung zu verbessern, Gewicht zu verlieren und im Laufe der Zeit an Muskelmasse aufzubauen. Der Testosteron-Booster ist ideal für Männer über 35. Die Marke behauptet sogar, dass Sie sich wieder wie ein 20-Jähriger fühlen werden.

Die Ergebnisse stellen sich nicht sofort ein, daher ist es wichtig, geduldig und konsequent zu bleiben. Viele Männer berichten, dass sie bereits in der zweiten Woche nach der Einnahme des Präparats Veränderungen bemerken und dass ab dem zweiten Monat die Kapseln, die das Testosteron erhöhen, ihre volle Wirkung entfalten sollten.

Das Präparat ist vollgepackt mit wichtigen Vitaminen und Nährstoffen wie Vitamin K2, Vitamin B6, Vitamin D3, Magnesium, Zink, D-Asparaginsäure und ZMA.

ZMA ist die Abkürzung für Zinkmonomethionin-Aspartat. Es enthält Vitamin B6 und Magnesium-Aspartat, zwei essenzielle Bestandteile für die Regeneration beim Training und das Wachstum der Muskeln. Das macht dieses Supplement zu einem der besten für das Muskelwachstum.

4. TestoFuel – die besten Tabletten, die das Testosteron erhöhen & Preis-Leistungs-Verhältnis

Vorteile:

Zink enthalten.

D-Asparaginsäure erhöht die Konzentration des Luteinisierungshormons.

Mengenrabatte.

Nachteile:

Kein kostenloser Versand.

Bockshornklee kann Nebenwirkungen verursachen.

Wenn es darum geht, eine der besten Tabletten, die das Testosteron steigern zu wählen, gibt es nur wenige, die besser sind als TestoFuel. Vor allem, wenn es um den Aufbau von Muskelmasse im Fitnessstudio geht. Dieser Testo-Booster wurde entwickelt, um den Aufbau von Muskelmasse zu verstärken.

Es wird in den USA hergestellt und besteht ausschließlich aus 100 % natürlichen Inhaltsstoffen. Das macht TestoFuel zu einer der sichersten Tabletten auf dem Markt, die das Testosteron erhöhen. TestoFuel enthält nicht nur die üblichen Inhaltsstoffe wie Vitamin D und D-Asparaginsäure, sondern auch Austernextrakt.

Austern sind bekannt für ihren hohen Zinkgehalt. Zink unterstützt die Testosteronproduktion und besitzt die Fähigkeit, den Dopaminspiegel im Gehirn zu erhöhen, was zu einer verbesserten Libido führt.

TestoFuel, eine der besten Kapseln, die das Testosteron steigern, die man kaufen kann, steigert nicht nur die Muskelmasse und die Libido, sondern verbessert auch Ihre Stimmung. Es hilft Ihnen, sich zu konzentrieren und Ihre Ziele innerhalb und außerhalb des Fitnessstudios zu verfolgen.

Außerdem stärkt es Ihr Selbstwertgefühl und gibt Ihnen mehr Vertrauen in sich selbst, Ihren Job, Ihre Beziehungen und das Leben allgemein. Lesen Sie auch unsere umfangreichen TestoFuel-Bewertungen.

5. Prime Male – die besten Kapseln, die das Testosteron erhöhen und die Libido stärken

Vorteile:

Ist sowohl auf den Sexualtrieb als auch auf den Testosteronspiegel ausgerichtet.

Selen schützt die Testosteron produzierenden Zellen.

Die sexuelle Funktion wird durch Zink gefördert.

Nachteile:

Teurer als andere Produkte, die den Testosteronspiegel erhöhen.

Niedrige Testosteronwerte bei Männern sind oft mit Müdigkeit und schlechter Laune verbunden, was teilweise auf ein hormonelles Ungleichgewicht und mangelndes Selbstvertrauen zurückzuführen ist.

Prime Male wurde entwickelt, um Männern mit niedrigem Testosteronspiegel zu helfen, ihre Stimmung zu verbessern, ihr Energieniveau zu steigern und ihr Selbstvertrauen im Leben zurückzugewinnen. Das macht Prime Male zu einer der besten Kapseln, die Ihr Testosteron erhöhen.

Prime Male sind rote Kapseln, die den Testosteronspiegel erhöhen und an The Matrix erinnern. Sie enthalten einzigartige Inhaltsstoffe wie Brennnesselwurzelextrakt, Vitamin B6 und koreanischen roten Ginseng. Diese Stoffe können dazu beitragen, die Testosteronproduktion bei älteren Männern zu steigern.

Angenommen, Sie leiden unter Problemen im Schlafzimmer, insbesondere unter Erektionsstörungen. In diesem Fall kann Prime Male Ihnen helfen. Es besteht aus natürlichen Inhaltsstoffen wie D-Asparaginsäure. Diese Wirkstoffe können Ihre sexuelle Befriedigung verbessern, Ihr sexuelles Verlangen steigern, Ihr Libido erhöhen und Ihnen so ein aufregendes Liebesleben ermöglichen.

Weitere Inhaltsstoffe in Prime Male sind Bioperine, Bor, Mucuna Pruriens und Luteolin. Diese sind jedoch nicht speziell dazu enthalten, Ihnen mehr Energie im Fitnessstudio oder im Schlafzimmer zu geben. Bioperine ist ein wichtiger Bestandteil von Prime Male, da es Ihrem Körper hilft, wichtige Nährstoffe aufzunehmen, wodurch die kleine rote Pille noch effektiver wird.

Bor ist einer der Inhaltsstoffe von Prime Male. Es ist wichtig für die Knochendichte und zur Verringerung von Entzündungen.

In der Prime Male Kapsel hat dieser Inhaltsstoff jedoch vor allem die Funktion, freies Testosteron freizusetzen, das ein wesentlicher Bestandteil von Tabletten ist, die den Testosteronspiegel erhöhen . Freies Testosteron ist wichtig für den Körper, da es am einfachsten zu verwenden ist, um Ihren Testosteronspiegel zu erhöhen.

Ein weiterer wichtiger Inhaltsstoff, der Prime Male zu einer der besten Kapseln die den Testosteronspiegel erhöhen macht , ist Luteolin. Dieser Inhaltsstoff kommt in den Blättern einer bestimmten Pfefferminzart vor. Sein Zweck ist es, das Östrogen (ein weibliches Hormon) zu blockieren und so die Wirksamkeit von Testosteron zu erhöhen.

Neben Östrogen kann Prolaktin ebenso negative Auswirkungen haben, weshalb Prime Male auch Mucuna Pruriens enthält. Mucuna Pruriens wirkt, indem es die Produktion von Prolaktin blockiert, sodass Testosteron das Steuer übernehmen kann.

Mit Hilfe der besten Kapseln, die das Testosteron erhöhen, werden Sie in kürzester Zeit Ihren ursprünglichen Zustand wiedererlangen. Lesen Sie unsere vollständigen Bewertungen zu Prime Male.

6. Testogen – die besten Tabletten die den Testosteronspiegel erhöhen für Anfänger

Vorteile:

Enthält Asparaginsäure, die die Testosteronproduktion fördert.

Es wird eine 100-Tage-Geld-zurück-Garantie angeboten.

Kostenloser Versand.

Nachteile:

Kein Ashwagandha enthalten.

Enthält zu wenig Bockshornklee.

Testogen ist als eines der besten Testosteron-Präparate auf dem Markt bekannt und das hat seinen Grund.

Die besten Kapseln, die das Testosteron steigern, werden häufig von Personen verwendet, die ins Fitnessstudio gehen und ihre Leistung verbessern, leichter Körperfett verlieren und ihre Gesamtmuskelmasse erhöhen möchten.

Inhaltsstoffe wie D-Asparaginsäure, Vitamin D, Zink und Magnesium wirken nachweislich als natürliche Testosteron-Booster, unabhängig davon, ob man sie über die Nahrung oder über ein Nahrungsergänzungsmittel wie Testogen zu sich nimmt.

Andere natürliche Inhaltsstoffe wie Brennnesselblätter Extrakt, Bockshornklee Extrakt und koreanischer roter Ginseng tragen dazu bei, Ihr Energielevel zu erhöhen, Ihre Konzentration aufrechtzuerhalten und Ihr Immunsystem zu stärken. Dies sind auch die Hauptbestandteile der Tabletten, die das Testosteron steigern.

Das Nahrungsergänzungsmittel von Testogen enthält keine künstlichen Geschmacksverstärker oder Farbstoffe – sie sind alle zu 100 % sicher und bestehen aus rein natürlichen Inhaltsstoffen, was Testogen zu einer der besten Testosteron Kapseln auf dem Markt macht. Lesen Sie unsere umfangreiche Testogen-Bewertung.

7. Hunter Test – die besten Tabletten die das Testosteron erhöhen bei älteren Menschen

Vorteile:

Bietet wichtige Vitamine und Mineralien.

Enthält Zink, das den Testosteronspiegel erhöht.

Indol-3-Carbinol trägt zur Aufrechterhaltung des Hormonspiegels bei.

Die Zunahme von Muskelmasse wird durch L-Arginin gefördert.

Nachteile:

Sie sollten täglich sechs Tabletten einnehmen.

Keine Geld-zurück-Garantie.

Wenn Sie auf der Suche nach dem reinsten Testosteron-Präparat sind, ist Hunter Test die richtige Wahl. Hunter Test ist eines der reinsten und sichersten Testosteron-Präparate auf dieser Liste. Es wird in den USA und im Vereinigten Königreich nach FDA- und GMP-Standards hergestellt, was es zu einer der effektivsten Testosteron-Pillen macht.

Hunter Test gehört zu den besten Kapseln, die das Testosteron steigern und besteht aus neun natürlichen Inhaltsstoffen, die in drei spezifische Kategorien unterteilt sind:

Energiesteigerung:

Ginseng – Versorgt Ihren Körper mit mehr Energie.

Ashwagandha – Ein starkes indisches Kraut, das seit Jahrhunderten Männer in Hengste verwandelt.

Borchelat – In klinischen Studien wurde gezeigt, dass sich der Testosteronspiegel nach einer Woche um bis zu 28 % erhöht.

Leistungssteigerung:

Zink

Magnesium

Indol-3-Carbinol

Erhöhung der Muskelmasse:

Vitamin K2

Vitamin-D

D-Asparaginsäure

Egal, ob Sie Ihre tägliche Energie steigern, bessere Leistungen im Schlafzimmer erzielen oder Muskelmasse aufbauen wollen, die Kapseln von Hunter Test, die das Testosteron steigern, geben Ihnen mit ihren natürlichen Inhaltsstoffen einen „sauberen“ Schub in die richtige Richtung.

3. Testosteron erhöhen:Verwenden Sie Glas, und kein Plastik

Bisphenol-A (BPA) ist eine Chemikalie, die in einigen Kunststoffen, Dosen und anderen Lebensmittelverpackungen enthalten ist. Sie kann den Prozess der Hormonproduktion stören. Nach 6 Monaten haben Männer, die täglich mit BPA in Kontakt kommen, einen niedrigeren Testosteronspiegel als Männer, die dies nicht tun.

4. Essen Sie Nahrungsmittel, die den Testosteronspiegel erhöhen

Die Ernährung kann den Testosteronspiegel sowie andere Hormone beeinflussen (16). Ständige Diäten oder übermäßiges Essen können den Testosteronspiegel stören (17, 18). Eine ausreichende Eiweißzufuhr kann dazu beitragen, einen gesunden Testosteronspiegel aufrechtzuerhalten und kann den Fettabbau unterstützen, was ebenfalls von Vorteil sein kann (19).

Eine mediterrane Ernährung kann helfen, Ihr Gewicht unter Kontrolle zu halten und Sie vor Insulinresistenz zu schützen, die mit niedrigen Testosteronspiegeln zusammenhängt. Wenn Ihr Testosteron niedrig ist, steigen Ihre Fettwerte, was dazu führen kann, dass Ihr Körper Insulin nicht gut verwerten kann. Sie können diesen Kreislauf jedoch durchbrechen.

Tauschen Sie gesättigte Fette gegen Gesündere wie Olivenöl, Avocado und Nüsse. Wählen Sie mageres Fleisch und Vollkornprodukte. Essen Sie viel Gemüse und Obst.

Testosteron erhöhen durch die Einnahme von Gesunde Fette

Einige Studien haben gezeigt, dass sich fettarme Diäten negativ auf den Testosteronspiegel auswirken. Eine ausgewogene Ernährung auf der Grundlage von Vollwertkost ist die beste Wahl.(20)

Daher ist eine nährstoffreiche, ausgewogene Ernährung, die hauptsächlich aus Vollwertkost besteht, am besten. Ein ausgewogenes Verhältnis von Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten kann Ihnen helfen, Ihren Hormonhaushalt zu optimieren und Ihre allgemeine Gesundheit zu fördern.

Testosteron erhöhen durch die Einnahme von Protein

Mageres Rindfleisch, Hühnchen, Fisch, Eier, Tofu, Nüsse und Samen liefern alle Eiweiß. Die Menge an Eiweiß, die Sie täglich zu sich nehmen sollten, hängt von Ihrem Alter und Ihrer Aktivität ab. Wenn Ihr Körper nicht genug von diesen Nahrungsmitteln bekommt, produziert er mehr von einer Substanz, die sich mit Testosteron verbindet. Dadurch steht weniger Testosteron für den Muskelaufbau zur Verfügung.

Testosteron erhöhen durch die Einnahme von Fisch und Austern

Vitamine wie Vitamin D sind für eine gute Hormonfunktion von entscheidender Bedeutung. Fettige Fischarten sind voll von diesem Vitamin. Es ist auch ein Testosteronverstärker, weil es eine wichtige Rolle bei der Hormonproduktion spielt.

Es gibt einen Grund, warum diese Weichtiere für ihre fruchtbarkeitsfördernde Wirkung bekannt sind. Sie enthalten fast fünfmal mehr Zink als die empfohlene Tagesdosis. Zink ist wichtig für die Testosteronproduktion und kommt außerdem in Rindfleisch, Bohnen und Haferflocken vor.

5. Eine gute Schlafqualität kann den Testosteronspiegel erhöhen.

Die Produktion von Hormonen und Stoffen, die der Körper benötigt, um richtig zu funktionieren, kann durch Schlafmangel beeinträchtigt werden. Ein Forschungsteam der Universität Chicago hat herausgefunden, dass Männer, die nicht genug Schlaf bekommen, einen niedrigeren Testosteronspiegel haben.

Eine Gruppe von 10 gesunden Männern im Alter von etwa 24 Jahren verbrachte eine Woche zu Hause, dann die nächsten 11 Nächte in einem Labor und schlief jede Nacht 8 Stunden. Drei Nächte lang schliefen sie 10 Stunden pro Nacht, dann acht Nächte lang nur 5 Stunden pro Nacht.

In der letzten Nacht, in der sie 10 Stunden schliefen, wurden alle 15 bis 30 Minuten Blutproben entnommen. Nach nur einer Woche mit eingeschränktem Schlaf war der Testosteronspiegel tagsüber um 15 Prozent gesunken. Auch mit fortschreitendem Alter sinkt der Testosteronspiegel um 1 bis 2 Prozent pro Jahr.

Schlaf zu einer Priorität zu machen, kann helfen, den Testosteronspiegel zu erhalten. Sie sollten versuchen, jede Nacht mindestens 7 bis 8 Stunden zu schlafen. Wer Probleme hat, regelmäßig eine gute Schlafqualität zu erreichen, sollte mit seinem Arzt sprechen.

6. Testosteron erhöhen:Stress ist schlecht für den Testosteronspiegel

Die Forschung hebt oft die Gefahren von Langzeitstress hervor, der den Spiegel des Hormons Cortisol erhöhen kann (21, 22).

Plötzliche Erhöhungen des Cortisolspiegels können den Testosteronspiegel schnell senken. Diese Hormone arbeiten oft wie eine Wippe: Wenn das eine ansteigt, wird das andere gesenkt.

Langfristiger und chronischer Stress ist gefährlich und kann zu vielen Problemen im Körper führen. In einer Studie aus dem Jahr 2016 wurde festgestellt, dass stressige Ereignisse zu sprunghaften Veränderungen des Testosteronspiegels bei Männern beitragen.

In den 2 Monaten vor der Abschlussprüfung füllten 58 Medizinstudierende unter Prüfungsstress Fragebögen aus und gaben Speichelproben ab.

Die Männer in der Studie zeigten unter Prüfungsstress einen signifikanten Anstieg des Testosteronspiegels im Speichel, während die Frauen einen deutlich niedrigeren Testosteronspiegel aufwiesen.

Die Forscher vermuteten, dass die Stressreaktion bei den männlichen Studienteilnehmern zu Aggression, emotionaler Hemmung und Grübeln führte, was auch die Unterschiede zwischen den Geschlechtern erklären könnte.

Stress und ein hoher Cortisolspiegel können auch die Nahrungsaufnahme, die Gewichtszunahme und die Speicherung von schädlichem Körperfett um Ihre Organe herum beeinflussen. Diese Veränderungen wiederum können den Testosteronspiegel negativ beeinflussen (23, 24).

Für eine optimale Gesundheit und einen optimalen Hormonspiegel sollten Sie versuchen, Ihr Stressniveau zu kontrollieren. Es kann hilfreich sein, aktiv zu bleiben, jede Nacht ausreichend zu schlafen und einige Techniken zum Stressabbau zu praktizieren.

7. Vermeiden Sie Drogen und Alkohol, um Ihr Testosteron zu steigern.

Der Missbrauch von Drogen und Alkohol wird mit einem niedrigeren Testosteronspiegel in Verbindung gebracht. Nach Angaben des National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism wirkt sich Alkoholkonsum auf Drüsen und Hormone aus, die für die Fortpflanzung wichtig sind.

Außerdem kann Alkohol aufgrund seiner Auswirkungen auf den Körper einschließlich hormoneller Reaktionen und Zellschäden einen niedrigen Testosteronspiegel verursachen.

Wie man den Testosteronspiegel erhöhen kann – Fazit

Menschen können ihren Testosteronspiegel auf natürliche Weise durch Ernährung und Bewegung oder in einigen Fällen auch durch Nahrungsergänzungsmittel steigern.Die besten Testosteronpräparate wie TestoPrime enthalten die meisten der notwendigen Mineralien und Vitamine, um den Testosteronspiegel schneller und auf natürliche Weise zu erhöhen.

Testosteron steuert die Libido, die Spermienproduktion, die Verteilung des Körperfetts, die Muskelkraft und die Bildung roter Blutkörperchen bei Männern. Auch Frauen produzieren in ihren Eierstöcken und Nebennieren Testosteron, allerdings in einer deutlich geringerer Menge als Männer.

Autor: Dr. Kire Stojkovski ist Arzt und hat seine Arbeiten in einigen der renommiertesten medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht.

Faktenprüfer: Daniel Boyer M.D, Molekularbiologie, Histologie und Pharmakologie gehören zu den Bereichen, in denen Daniel Boyer als Arzt und medizinischer Forscher tätig ist.