Burnout ist leider ein weit verbreitetes Phänomen unserer Zeit. Mit dem immer schneller werdenden Tempo der Gesellschaft, den ständig steigenden Anforderungen und dem Dauerdruck, können viele Menschen nicht umgehen. Oftmals führt das zu Erschöpfung und Stress, die ihren Tribut fordern. Doch es gibt einen Weg, diesem Teufelskreis zu entkommen: Bewegung.

Sportliche Aktivität kann uns helfen, Stress abzubauen und gleichzeitig unsere Leistungsfähigkeit zu steigern – wir werden fitter und gesünder. Dieser Artikel zeigt auf, wie Bewegung dabei helfen kann, den Stresspegel zu senken und wie man diese einfach in den Arbeitsalltag integrieren kann.

Die Auswirkungen von Stress im Job

Es ist unbestreitbar, dass Stress im Job ein ernstes gesellschaftliches Thema darstellt. Es wird von den Betroffenen nicht nur als Belastung empfunden, sondern kann auch zu echten körperlichen und psychischen Problemen führen.

Da unser Blutdruck vor Aufregung steigt, bringt Stress unseren Blutdruck durch das Einschalten des „Flucht oder Kampf“ Modus in die Höhe. Wir befinden uns dann im Überlebensmodus.

Eine häufige Folge von Stress im Job ist Burnout, ein Zustand der Erschöpfung und emotionaler Leere. Es ist eine schwerwiegende Erkrankung, die immer mehr Menschen betrifft und die man ernst nehmen muss. Denn es hat nicht nur für den Betroffenen Folgen, sondern auch für das Unternehmen. Oft ist die Arbeitsleistung beeinträchtigt und es kann zu Arbeitsausfällen kommen, wenn die Symptome zunehmen. Langfristig betrachtet können sogar schwere körperliche Krankheiten auftreten und es besteht die Gefahr, dass Menschen über längere Zeit hinweg arbeitsunfähig werden.

Es ist also nicht nur wichtig, Stress im Job zu bewältigen, sondern auch Burnout vorzubeugen. Der Schlüssel hierfür ist eine gute Work-Life-Balance und ein Ausgleich zum Beruf. Sport bietet dabei eine hervorragende Möglichkeit, Stress abzubauen und sich zu erholen.

Wie Sport helfen kann, Stress abzubauen

Sport hilft nicht nur dabei, die körperliche Fitness zu verbessern, sondern auch psychische Probleme zu lindern. Bewegung baut Stresshormone ab und steigert gleichzeitig die Produktion von Endorphinen – dem „Glückshormon“. Dadurch wird ein Gefühl der Wohlbefindlichkeit erreicht und zugleich die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit gesteigert.

Studien haben gezeigt, dass regelmäßige sportliche Aktivitäten den Stresspegel senken und somit helfen können, Burnout vorzubeugen, als auch bestehende Symptome effektiv zu behandeln. Dabei reichen schon 20 Minuten sportlicher Aktivitäten pro Tag aus, um einen positiven Effekt für Körper und Geist zu erzielen.

Das Ausüben von Sport hilft uns auch dabei, unseren Kopf freizuschalten und neue Energie zu tanken. Wenn wir sportlich aktiv sind, stellen wir uns neuen Herausforderungen, die unsere Konzentration erfordern. Das gibt uns zugleich die Möglichkeit, unseren Kopf von alltäglichen Sorgen abzulenken und Abstand zu Problemen zu gewinnen. Unser Körper braucht solche Erholungspausen.

Ein weiterer Vorteil liegt darin, uns mehr Kraft und Ausdauer zu verleihen und unsere Gesundheit zu fördern. Wir bauen gleichzeitig aber auch mentale Stärke auf, indem wir beispielsweise eine neue Sportart ausprobieren oder das Training intensiver gestalten. Dadurch üben wir uns auch in Selbstdisziplin, Motivation und Selbstvertrauen. Diese Fähigkeiten helfen uns auch im Berufsleben: Mit mehr Energie und Motivation können wir unsere Ziele besser erreichen und reagieren in stressigen Situationen gelassener.

Wie kann man den Sport in den Arbeitsalltag integrieren?

Eine Sporteinheit muss nicht unbedingt viel Zeit in Anspruch nehmen oder schweißtreibend sein. Auch leichte Bewegung kann helfen, unseren Kopf vom täglichen Stress zu befreien und uns neue Kraft zu geben.

Dazu muss man nicht unbedingt ins Fitnessstudio gehen oder einen Fitnesskurs belegen – es gibt viele verschiedene Wege, Bewegung in den Alltag einzubauen: Von einer morgendlichen Joggingrunde im Park über Nordic Walking hin zu einer Yoga-Einheit gibt es viele Optionen. Aber auch ein Spaziergang in der Mittagspause mit den Kollegen ist bereits sehr wertvoll.

Wichtiger als die Länge einer Sporteinheit ist, dass wir uns regelmäßig bewegen. Denn so können wir eine Stressresistenz aufbauen, Stress abbauen, Burnout effektiv vorbeugen sowie vital und gesund bleiben.