Ist die Urlaubsreise schon vorbei? Oder sind Sie gar nicht erst weggefahren? Dann gönnen Sie sich doch ein wenig Reisegefühl – auf einer der Berliner Fähren.

Nirgendwo sonst kommt man in Berlin einem entspannenden Reisegefühl näher als auf einer Fähre – wenn einem die feuchte Luft um die Nase weht. Hier eine Zusammenstellung von Fähren, die zumeist mit einem ganz normalen Ticket der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) genutzt werden können – und die einen an schöne Orte bringen.

F10: Von Wannsee nach Alt-Kladow

Die Fähre F10 ist bei vielen beliebt, die einen Ausflug zum Wannsee machen. Sie verbindet den Zehlendorfer Ortsteil Wannsee mit Alt-Kladow in Spandau und erspart damit einen riesigen Umweg über Land. Die Fahrzeit beträgt etwa 20 Minuten. Rundfahrten sind mit der beliebten Fähre nicht gestattet. Heißt: irgendwo von Bord. Macht aber nichts, an den Haltestellen gibt es einiges zu sehen, etwa die Promenade in Alt-Kladow. 300 Personen können mitfahren, 60 Fahrräder finden Platz. Fünf Rollstuhlplätze sind vorhanden, eine Rampe gibt es ebenfalls.

BVG-Fähre F10 Dampferanlegestelle Wannsee, Zehlendorf und Anlegestelle Alt Kladow, Spandau, Mo–Fr 6–20 Uhr (bis 27.8., dann bis 21 Uhr, Winter bis 19 Uhr), Sa 7–20 Uhr (bis 27.8., bis 21 Uhr, Winter bis 19 Uhr) und So 9–20 Uhr (bis 27.8. bis 21 Uhr, Winter 10–17 Uhr), AB-Ticket der BVG

F11: Von Baumschulenweg nach Oberschönweide

Die F11 verbindet die Ortsteile Baumschulenweg (Station Baumschulenstraße) und Oberschöneweide (Wilhelmstrand). Sie ist eine der ältesten Fährverbindungen der Stadt und verkehrt seit 1896. Die F11 ist Teil des Europaradweges R1, der über 4.500 bzw. 5.100 Kilometer von London (Großbritannien) bis nach Helsinki (Finnland) beziehungsweise Moskau (Russland) führt. Die Fahrzeit beträgt nur wenige Minuten und ist vor allem für Freizeit- und Radreisende attraktiv. Am Spreepark vorbei kommen Radler fix zum Treptower Park mit seinen Gaststätten wie dem nach seiner Wiedereröffnung sehr schnell wieder zum Anziehungspunkt avancierten Haus Zenner. Eine geplante Einstellung der Linie 2017 scheiterte seinerzeit an den massiven Protesten der Anwohner und Fans der Fährverbindung.

BVG-Fähre F11 S-Bahnhof Baumschulenweg (ca. 500 Meter Fußweg zur Anlegestelle), Treptow-Köpenick, Mo–Fr 6–19.30 Uhr, Sa+So. 8–19 Uhr (Winter bis 18.30 Uhr), AB-Ticket der BVG

F12: Von Grünau nach Wendenschloss

Berliner, die von Grünau (Wassersportallee) nach Wendenschloss (Müggelbergallee) oder umgekehrt reisen wollen, müssten ohne die Fährverbindung 12 einen riesigen Umweg in Kauf nehmen. Damit ist das Schiff für viele Menschen eine wichtige, alltägliche Abkürzung zu Job, Freunden oder Ausflügen. Die Verbindung wurde bereits vor dem Zweiten Weltkrieg ins Leben gerufen. Die Fahrzeit der ganzjährig verkehrenden Fähre beträgt wie auf der Linie F11 nur wenige Minuten. Bis in die 80er-Jahre hinein wohnte der Fährmann noch im Fährhaus.

BVG-Fähre F12 Müggelbergallee, Köpenick, Mo–Fr 6–21 Uhr, Sa 7.30–20 Uhr, So 8.30–20 Uhr, AB-Ticket der BVG

F21 von Schmöckwitz nach Krampenburg

Hauptsächlich nutzen jene Personen die Verbindung, die auf den Campingplatz an der Großen Krampe wollen. „Der Platz heißt „Kuhle Wampe“ und ist wegen des gleichnamigen Films von 1932 berühmt. Die Fähre ist im Sommer der einzige legale Zugang, der Waldweg zum Platz ist dann für Autos gesperrt. Der gesamte Bereich um die Dahme in dieser Ecke eignet sich hervorragend zum Wandern und Radfahren. Die Überfahrt zwischen den beiden Anlegestellen dauert etwas weniger als zehn Minuten – und findet nur dienstags bis sonntags statt.

BVG-Fähre F21 Schmöckwitz (zum Seeblick), Di–Fr 10–18 Uhr, Sa+So 10–19 Uhr, Saison bis 5.11., AB-Ticket der BVG

F23: Vom Müggelwerderweg nach Kruggasse

Die Fähre F23 bringt in der Sommersaison Reisende vom Müggelwerderweg vorbei am Müggelhort nach Neu-Helgoland und zu den Spreewiesen, wo wiederum in die F24 umgestiegen werden kann. Das ganze Areal ist ausgesprochen sehenswert, im Bereich Müggelsee gibt es viel zu entdecken – vor allem viel schöne Natur. Und natürlich ist er einer der beliebten Badeseen in Berlin. Und die Badestelle am Kleinen Müggelsee protzt mit einem riesigen Sandstrand. Die Fahrzeit der F23 beträgt etwa 25 Minuten.

BVG-Fähre F23 Müggelwerderweg, Rahnsdorf, Di–Fr 10–19 Uhr, Sa–So 10–20 Uhr, Saison bis 5. November, AB-Ticket der BVG

F24: Von den Spreewiesen nach Kruggasse

Kein Benzin-, kein Strommotor. Stattdessen: Armantrieb. Die F24 ist eine Ruderfähre! Richtig, hier wird nur mit Körperkraft übergesetzt, von den Spreewiesen nach Müggelheim, und das in wenigen Minuten. Genutzt wird das Ruderboot Paule III, gebaut 1993 auf einer Duisburger Werft. Acht Personen können Platz nehmen auf dem fünf Meter langen Boot, sogar Fahrräder werden mitgenommen. 1911 hatte der Rahnsdorfer Fischer Richard Hilliges den Fährbetrieb aufgenommen. 2013 wurde der eingestellt, eine Unterschriftenaktion führte zum Comeback: Am 1. Mai 2015 wurde Fährmann Ronald Kebelmann aktiv, seit 2018 ist Marcel Franke verantwortlich. Die F24 ist Deutschlands einzige Ruderfähre im Linienbetrieb eines Verkehrsunternehmens.

BVG-Fähre F24 Spreewiesen, Rahnsdorf, Sa+So 11–19 Uhr, bis 3.10., AB-Ticket der BVG

Fähre Tegeler See / Valentinswerder / Hakenfelde / Saatwinkel

Die Fähre Tegeler See steuert von Valentinswerder die Anleger in Tegel-Ort/Hakenfelde, Havelspitze und Saatwinkel an. Darüber hinaus betreibt die Familie Buchardi zwischen Tegel-Ort und Hakenfelde die einzige Autofähre Berlins – und erspart Autofahrern einen großen Umweg.

Fähre Tegeler See bis 5.11. Fr.–So. ab 9.20 Uhr bis etwa 20 Uhr, 2,80 Euro pro Person und Fahrt, www.faehre-tegelersee.de

Autofähre Mo–Fr 6–20 Uhr, Sa+So. 8–20 Uhr (ab November bis 19 Uhr), PKW 2 Euro, Erw. 0,70 Euro, Kinder 0.30 Euro, www.faehre-berlin.de

Fähre zur Pfaueninsel

Die Fähre von und zur Pfaueninsel ist die älteste Fährverbindung Berlins, sie gibt es seit 1821. Neben dem kleinen Schloss, dem von Lenné angelegten Park und freilaufenden Pfauen genießt man hier vor allem viel Natur und Ruhe. Das Schloss wird derzeit saniert und ist bis 2024 geschlossen.

Fähre Pfaueninsel / Pfauen-inselchaussee, Wannsee, Öffnungszeiten Pfaueninsel: tägl. 10–18 Uhr (bis 31.10.), www.spsg.de/schloesser-gaerten

Fähre Reiswerder

Betrieben wird die Fähre vom Verein der Naturfreunde Baumwerder-Reiswerder 1914 e.V. Sie verbindet Reiswerder, eine kleine Insel im Tegeler See, mit dem Reiswerder Strand nahe der Bernauer Straße. Neben einer Kleingartenkolonie und viel Natur befindet sich auf der Insel auch die Gaststätte „Inselbaude bei Udo“.

Fähre Reiswerder nach Bernauer Straße, Reinickendorf, bis 16.10. ab 8 Uhr bis Sonnenuntergang, www.reiswerder.de

Fähre Lindwerder

Die winzige Insel Lindwerder – nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Insel im Tegeler See – liegt unweit des Ufers in der Havel und beherbergt ein Restaurant. Vom Parkplatz Lieper Bucht sind es etwa 200 Meter zum Fähranleger, die Fähre kann mit einer Klingel gerufen werden.

Lindwerder / Havelchaussee (Lieper Bucht), www.lindwerder.de

Fähre zur Spreearche

In der Müggelspree südlich von Friedrichshagen liegt das schwimmende Gasthaus Spreearche. Einfach am Ufer des Müggelschlösschenwegs klingeln, und man wird mit einer kleinen Fähre abgeholt.

Spreearche in der Müggelspree, Köpenick, bei schönem Wetter: Di–Fr 14–22 Uhr, Sa+So 12–22 Uhr, www.spreearche.de

Text: Martin Schwarz