Immer mehr Menschen setzen zur Erfüllung ihrer Träume auf das Internet. Hier wird ein Großteil der Freizeit verbracht, neue Konsumgüter ausgewählt oder der illustre Schnappschuss mit der neuen Kamera veröffentlicht. Allerdings steht seit einigen Jahren auch Lotto ganz oben auf der Aktivitätenliste. Vor allem da immer häufiger Berichte von hohen Gewinnen durch die Medien gehen. Dabei ist es für den einen oder anderen immer noch schwer vorstellbar, den Lottoschein online abzugeben. Dabei bietet Lottoland legal eine komfortable und unkomplizierte Lösung, anstatt den Weg in die Lottoannahmestelle auf sich nehmen zu müssen.

Lottoland illegal oder lizenziert?

Nicht nur die Fototechnik erlebt in den vergangenen drei Jahren einen neuerlichen Boom, sondern ebenfalls die Lotterien und Gewinnspiele im Internet. Schließlich können Interessierte völlig unkompliziert ihre Gewinnzahlen online eintragen und an den bekanntesten als auch größten Lotterien der Welt teilnehmen. Dies ist über seriöse Anbieter nahtlos von der heimischen Couch, vom Bus oder in der Mittagspause aus möglich. Lediglich ein Gerät mit einer Internetverbindung ist nötig, um die Daten zu übermitteln. Häufig ist jedoch als flackernde Meinung zu hören, das Lottoland illegal wäre. Eine einfache Suche im Internet würde allerdings schnell aufzeigen, dass das schlicht eine haltlose Behauptung ist.

Lottoland bietet die Dienste legal in Deutschland an und agiert mit einer europäischen Lizenz. Mit dieser ist sichergestellt, dass Verbraucher über den Anbieter ohne Bedenken an der spanischen Weihnachtslotterie rund um El Gordo, dem Powerball oder einfach LOTTO teilnehmen können. Aufgrund der Lizenzierung ist es Lottoland erlaubt, die Dienstleistung Menschen hierzulande anzubieten. Selbstverständlich ist es immer sinnvoll, das Internet nach Erfahrungsberichten zu durchsuchen. Dabei zeigt sich, dass Lottoland Erfahrungen durchweg positiv sind und als Beweis für Gewinne immer wieder Gewinnausschüttungen an deutsche Teilnehmer stattfinden.

Gibt es eine Absicherung der Geschäftstätigkeit?

Einen Blick auf die Website von Lottoland zeigt dessen Seriosität. Denn das Unternehmen bietet abseits der unterschiedlichen Lotterien und Glücksspiel ebenfalls einen umfangreichen Kundenservice. Neben 6 aus 49 oder Spiel 77, können Verbraucher aus einer großen Anzahl an unterschiedlichen Angeboten auswählen. Dabei bestätigen mehr als 18 Millionen Kunden weltweit, dass es nicht sein kann, dass Lottoland illegal operiert. Mithilfe der Schnittstelle Internet bleiben zudem die ausgefüllten und eingereichten Lottoscheine stets im persönlichen Account gespeichert. Die Zeiten in denen Lottoscheine verloren gingen, sind somit also passé.

Wichtig zu wissen für all jene, die an einer Lotterie über Lottoland, aber auch bei anderen Anbietern partizipieren möchten, dass die eingezahlten Gelder abgesichert sind. Ein Betrug durch Lottoland ist somit ausgeschlossen. Weiterhin ist es für Verbraucher, die sich die Frage stellen, ob Lottoland illegal ist, interessant zu wissen, dass das Unternehmen sich weitreichend gegen Cyberkriminalität schützt. Ebenso sind Maßnahmen getroffen worden, um technische Störungen gar nicht erst aufkommen zu lassen oder diese umgehend zu beseitigen.

Unter diesem Hintergrund ist folglich festzuhalten, dass Lottoland eine hohe Sicherheit für seine Verbraucher offeriert und zeitgleich das Glücksspiel und die daraus resultierenden Gewinne absichert. Kundinnen und Kunden von Lottoland können also sicher sein, dass die übermittelten Daten höchsten Sicherheitsstandards gemäß verarbeitet werden.

Kundenzufriedenheit im Fokus

Bei Lottoland zählt jeder einzelne Kunde. Damit wird das Unternehmen nicht nur seinem Namen gerecht, sondern ebenfalls grenzt er sich positiv von Mitbewerbern am Markt ab. Das bedeutet, dass das Zusammenwirken zwischen dem Online-Anbieter für Lotterien und seinen Kunden großgeschrieben wird. Ausgelegt ist es auf eine langfristige Geschäftsbeziehung und maximale Transparenz. Dazu passt dann auch der Umstand, dass es häufig sehr partnerschaftlich zugeht. Damit einhergeht im Übrigen Fairness. Leicht zu erkennen ist das aufgrund der im Vergleich geringeren Gebühren, die hier verlangt werden. Entsprechend überraschend ist es, dass immer wieder Gerüchte aufkommen, die unterstellen, dass Lottoland illegal ist.

Allerdings operiert Lottoland wie bereits erwähnt mit einer europäischen Lizenz. Entsprechend können Verbraucher nicht nur an bekannten deutschen Lotterien teilnehmen, sondern ebenfalls auf das Angebot aus dem Ausland zugreifen. Damit erschießt sich Interessierten eine ganz neue Welt an Möglichkeiten, da sie insbesondere auch von den extrem hohen Jackpots in den USA profitieren können. Die hier ausgespielten Summen überzeugen häufig neben dem klassischen Lottospieler auch solche Menschen, die bisher noch wenig mit der Thematik zu tun hatten.

Augenmerk auf El Gordo

Lottoland wird in Deutschland häufig im Zusammenhang mit El Gordo, „Der Dicke“, genannt. Hierbei handelt es sich um den Hauptpreis der spanischen Weihnachtslotterie. Bei dieser wird eine Gesamtgewinnsumme von mehr als 2,6 Milliarden Euro ausgespielt. Auf El Gordo allein entfallen dabei 720 Millionen Euro, aufgeteilt auf maximal 180 Gewinner und Gewinnerinnen, die 4 Millionen Euro einstreichen.

Die Lotterie in Spanien sorgt jedes Jahr unter der erwachsenen Bevölkerung für Vorfreude. Ausgespielt am 22. Dezember, also kurz vor Weihnachten, hoffen Millionen Menschen auf einen Gewinn. Weil die Gewinnchancen mit mehr als 9.000 Preisgeldern ohnehin sehr hoch sind, machen sich folglich viele berechtigte Hoffnungen. Entsprechend sind es dann die Geschichten von dem Dorf, in dem alle Menschen zusammen El Gordo gewannen oder der arbeitslosen Perla, einer Einwanderin aus Peru, die mit einem Zehntellos 400.000 Euro gewann.

Mit der „Sorteo de Navidad“, der Sonderziehung der staatlichen Lotterie zu Weihnachten, besteht also kurz vor Jahresende noch einmal die Chance hohe Geldpreise zu gewinnen. Deutsche können mit Lottoland teilnehmen und ihr Los problemlos über den Anbieter beziehen. Dabei kann sogar die persönliche fünfstellige Glückszahl gewählt werden. Denn

sämtliche Lose für die spanische Weihnachtslotterie tragen eine fünfstellige Zahl aus den Ziffern 00000 bis 99999. Jede dieser Losnummern wird maximal 180-mal verkauft. Zudem gibt es jedes Los auch als Stückelung bis hinunter zu einem Zehntellos, welches in Spanien sehr beliebt ist. Das „Decimo“ liefert einen Höchstgewinn von 400.000 Euro.

Interessant zu wissen ist für Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik, dass sie die Lose entweder direkt vor Ort in Spanien kaufen können oder eben über Lottoland. Entsprechen besteht die Option im Spanienurlaub an einer der Vorverkaufsstellen ab Juli eines der begehrten Lose zu erhalten. Allerdings bietet der Kauf über Lottoland zwei große Vorteile: Zum einen kann die Losnummer nicht verloren gehen, da sie im System unter dem jeweiligen Kunden gespeichert ist. Somit erfolgt ebenfalls eine automatische Gewinnmitteilung. Zum anderen ist ein Gewinn in Deutschland über ein Los für die spanische Weihnachtslotterie via Lottoland steuerfrei. Wird das Los in Spanien gekauft, muss zum einen der Gewinn vor Ort eingelöst werden und zum anderen entfallen auf diesen Steuern.

Wer also Interesse daran hat, an der größten und wohl auch ältesten Lotterie der Welt teilzunehmen, schließlich gibt es die Ziehungen der spanischen Weihnachtslotterie bereits seit 1812, kann dies problemlos und unkompliziert über Lottoland tun. Zumal die Gewinne, wie bereits erwähnt, versichert sind. Die Preisgelder hierfür bleiben jedoch gleich. Und dass diese in Deutschland auch ausbezahlt werden, zeigen entsprechende Medienberichte. Davon zu sprechen, dass Lottoland illegal ist, ist also lediglich ein haltloses Gerücht.

Vorteile von Lottoland kurz erklärt

Dass Lottoland illegal ist, konnte bereits entkräftet werden. Nun stellt sich die Frage, welche Vorteile Verbraucher haben, wenn sie den Anbieter nutzen. In diesem Bezug muss ganz klar auf die unkomplizierte und einfache Nutzung hingewiesen werden. Denn die Online-Lottoteilnahme kann simpel von zu Hause, in der Arbeit oder beim Sport geschehen. Hierzu ist lediglich ein Smartphone nötig, das heutzutage ohnehin fast jeder in der Tasche hat. Denn der Lottoanbieter ist 24 Stunden rund um die Uhr erreichbar. Das bedeutet, dass sich Kundinnen und Kunden eben nicht nach Öffnungszeiten richten oder in Schlangen anstehen müssen. Zudem entfällt der Weg zur Lottoannahmestelle, was Energie für Mensch und Maschine bedeutet.

Darüber hinaus bietet Lottoland als seriöser Lotterieanbieter eine Vielzahl von Zahlungsmöglichkeiten. Entsprechend können Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus Deutschland ihre Käufe mit Kreditkarte, Sofortüberweisung, Banküberweisung, Flyyk E-Wallet, Lottopay oder paidbybank bezahlen. Hierzu muss lediglich eine kurze Kontoerstellung und Verifizierung durchlaufen werden. Im Anschluss gelangen Verbraucher über den Einzahlen-Button zu den weiteren Anweisungen.

Generell muss an dieser Stelle noch einmal die Vielzahl der Möglichkeiten genannt werden, welche Lottoland legal anbietet. Hierzu gehört das bereits erwähnte klassische Lotto ebenso wie El Gordo. Doch auch um die EuroMillionen oder den Powerball können Lottoland-Kunden und Lottoland-Kundinnen spielen. Ergänzt wird das Angebot um EuroJackpot, MegaMillions, Keno 24/7 sowie SuperEnalotto. Ferner sind Casino-Spiele, Rubbellose und Sportwetten im Portfolio. Verbraucher bekommen über die Plattform also ein breites Spielangebot, an welchem sie frei partizipieren können.

Da sämtliche Verbindungen mit Lottoland seriös verschlüsselt sind, ist die Sicherheit der Spieler und Spielerinnen jederzeit sichergestellt. Gleiches gilt im Übrigen für die

Datenschutzbestimmungen, die von Lottoland rigoros eingehalten werden. Abgerundet wird das Ganze mit einem hervorragenden Kundenservice. Einer der wichtigsten Punkte, wenn ein seriöser Anbieter im Internet gesucht wird. Bei Lottoland steht dieser an sieben Tagen der Woche rund um die Uhr zur Verfügung. Erreicht werden kann der Lottoland-Kundenservice via E-Mail oder Telefon. Ferner ist ein Live-Chat verfügbar, über den, schnell Kontakt hergestellt werden kann.

Insbesondere für Neukunden bietet sich es sich an, den Kundenservice von Lottoland bei Fragen zu kontaktieren. So können aufkommende Unklarheiten schnell beseitigt werden.

Als weitere Gewinnmöglichkeiten bei Lottoland wurde bereits das Casino genannt. Hier finden Interessierte neben klassischen Slots ebenfalls typische Tischspiele wie Blackjack oder Roulette. Ebenfalls stehen progressive Automatenspiele und sogar Spiele mit einem Live-Dealer bereit. Somit deckt der Lotterieanbieter über die Internetplattform ebenfalls die Lust auf den Nervenkitzel an Video-Slots und anderen, mit aufwendigen Animationen versehenen Glücksspielen legal ab. Selbstverständlich profitieren Glücksritter auch in diesem Bereich von der hohen Sicherheit und Fairness im Ringen mit Fortuna.

Lottoland ist alles andere als illegal

Wer als Lottospielerin oder Lottospieler einen verlässlichen Partner sucht, ist bei Lottoland richtig. Die Gerüchte, dass Lottoland illegal ist, haben keine Grundlage und Millionen zufriedener Kunden und Kundinnen sowie eine Vielzahl von Gewinnern und Gewinnerinnen können belegen, dass Lottoland keinen betrügerischen Machenschaften nachgeht. Belegt wird das zuletzt ebenso durch die konsequenten Regulierungen der Europäischen Union, welche als Lizenzgeber die Arbeit von Lottoland folgerichtig prüft. Somit können sich Spieler und Spielerinnen, welche am Lottoangebot oder aber den anderen angebotenen Glücksspielen teilnehmen, sicher sein, dass ein Gewinn auch ausbezahlt wird.

Interessant dürfte für den einen oder anderen ebenfalls der Klimaschutz sein, den Lottoland umsetzt. Dem Unternehmen ist klar, dass es auch in diesem Punkt eine Verantwortung trägt und investiert regelmäßig in Klimaschutzprojekte, um aktiv eine Reduktion von CO? zu unterstützen. Wer also am Angebot von Lottoland teilnimmt, hilft dem Unternehmen gleichzeitig Umweltprojekte voranzutreiben. Denn ein Teil der Einnahmen wird für Klimaprojekte eingesetzt. Einen Mehraufwand haben Verbraucher hierdurch nicht.

In der Summe kann festgehalten werden, dass Lottoland seine Dienste legal anbietet und darüber hinaus an vielen kleinen Schrauben dreht, um die Spielerfahrung für Kunden und Kundinnen optimal abzurunden. Das fängt bei der großen Auswahl an Lotterien an, welch aus der ganzen Welt stammen und endet beim eigenen Beitrag zum Umweltschutz. Somit erhalten Verbraucher eine großartige Ausgangsposition, um bei den größten und lukrativsten Lotterien, die es auf diesem Planeten gibt, ihr Glück herauszufordern.

Millionen Menschen weltweit setzen jeden Tag auf Lottoland als ihre Verknüpfung zu Lotterien. Dabei können sie sich auf maximale Transparenz, Fairness und Seriosität verlassen. Hiervon können sich Interessierte direkt auf der Webseite von Lottoland vergewissern. Der Lotterieanbieter bietet auf dieser, detaillierte Informationen, Hilfe, FAQs und selbstverständlich den bereits erwähnten Kundenservice. Bei Lottoland steht der Mensch in einer geschützten Umgebung im Vordergrund, in der er von einem breiten Angebot an Lotterien profitieren kann. So ist es dann auch kein Wunder, dass in den Medien immer wieder von hohen Gewinnen über den Anbieter die Rede ist. Etwa zahlte Lottoland 2018 einen Jackpot in Höhe von 90 Millionen Euro aus. Geknackt wurde dieser von einer 36-jährigen Berlinerin. Es sind Ereignisse wie diese, welche Menschen in Deutschland immer häufiger bei Lottoland spielen lassen. So ist es auch heute noch möglich, vom Tellerwäscher zum Millionär zu werden. Das alles ist heute nur noch ein Klick im Internet entfernt.

