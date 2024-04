Umweltschützer beantworten diese Frage sicherlich mit einem „Ja“. Eine differenziertere Betrachtung kommt wahrscheinlich auf ein „Teilweise“. Der Motorsport leistet viel für den Verkehr und kümmerte sich zuletzt verstärkt um einen schonenden Umgang mit der Umwelt. Zwischen den Rennserien sehen wir große Unterschiede.

Verschwenden die Rennen Ressourcen?

Der Umweltschutz ist ein Thema, das angesichts der zunehmenden Naturkatastrophen jeden Menschen angeht. Für viele ist deshalb klar, dass sie einen Beitrag leisten müssen. Im Motorsport wurde die Formel E ins Leben gerufen, um eine nachhaltige Alternative zu schaffen. Sie ist die erste Rennserie der Welt, die auf Verbrennungsmotoren verzichtet.



Wer meint, dass sich die Klimaschützer über die zunehmende Beliebtheit der Formel E freuen, irrt. Die „Letzte Generation“ warf den Veranstaltern Stromverschwendung vor. Angesichts der dünnen Argumente, warum Mitglieder der Organisation ihren Urlaub in Thailand verbringen müssen, mutet das grotesk an.

Klimaneutrale Rennen in Berlin

Auch 2024 ist die Formel E wieder in Berlin zu Gast. Die Veranstaltung stößt keine CO?-Emissionen aus und gilt daher als klimaneutral. In zahlreichen Projekten in den zehn Rennorten engagieren sich die Verantwortlichen und achten auch bei der Wahl der Partner auf Nachhaltigkeit . Dabei sehen sie den Klimaschutz als ganzheitliche Herausforderung, bei welcher auch soziale Belange eine Berücksichtigung finden.



Die wichtigste Rennserie, die Formel 1, bemüht sich ebenfalls seit Jahren um einen schonenderen Umgang mit den Ressourcen. Zuletzt drehte sie in Deutschland nicht mehr ihre Runden. Könnte sich dies bald ändern?

Kommt die Formel 1 wieder nach Deutschland?

Zuletzt ist ein Start auf dem Hockenheim- oder dem Nürburgring an den finanziellen Rahmenbedingungen gescheitert. Inzwischen scheint es Bewegung zu geben und ein Rennen der Formel 1 in Deutschland durchaus möglich zu sein. Konsequent wäre dies, schließlich werden ab 2026 mit Mercedes und Audi zwei deutsche Teams an den Start gehen. Möglicherweise kommt noch Porsche hinzu.



Pläne eines Rotationsmodells unter den europäischen Rennstrecken sorgen für zusätzliche Hoffnung. Entscheidend wird, ob die deutschen Ausrichter die entsprechende Gebühren aufbringen. Immerhin 50 Millionen Euro soll es kosten, als Rennort zugelassen zu werden. Ein interessanter Fakt nährt die Hoffnung weiter: Ab 2026 wird Spaniens Hauptstadt Madrid zum Austragungsort eines Rennens. Der Vertrag in Barcelona läuft noch bis 2026.



Gibt es danach weiterhin zwei spanische Grand Prixs oder kann eine deutsche Rennstrecke ab 2027 auf diesen Platz im Terminkalender hoffen? Der Ticketvertrieb und Event-Reiseveranstalter Global-Tickets setzt zumindest alle Hebel in Bewegung, um die Königsklasse des Motorsports zurück nach Deutschland zu holen. Es wäre konsequent, denn unser Land versteht sich weiterhin als Auto-Nation. Die Motorsport-Begeisterung zeigt sich an den vielen Rennwochenenden in anderen Serien.

Und was ist mit der Nachhaltigkeit der Formel 1?