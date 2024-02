Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie.

Der Traum vom eigenen Haus ist in den vergangenen Jahren für viele Menschen in greifbare Nähe gerückt. Doch der Weg dorthin ist oft komplex und voller Herausforderungen. Unvorhergesehene Kosten, unerwartete Verzögerungen und mangelndes Know-how können den Hausbau schnell zum Albtraum werden lassen.

Wir haben uns deshalb mit Steffen Winkler, dem Geschäftsführer der IB Immobilien, Beratungs- und Management GmbH, darüber unterhalten, wie man die Tücken des Hausbaus am besten umschifft und sein Traumprojekt mit professioneller Unterstützung erfolgreich realisiert.

Herr Winkler, immer mehr Menschen entscheiden sich für den Bau eines Eigenheims. Was sind Ihrer Erfahrung nach die größten Herausforderungen, die Bauherren bewältigen müssen?

Steffen Winkler: Der Hausbau ist ein komplexes Unterfangen, das viele Fallstricke birgt. Häufig unterschätzen Bauherren die damit verbundenen Aufgaben und Herausforderungen. Neben der Finanzierung und der Auswahl des richtigen Grundstücks müssen unzählige Entscheidungen getroffen und diverse Aufgaben koordiniert werden. Hier gibt es oft große Defizite.

Welche typischen Fehler beobachten Sie häufig?

Steffen Winkler: Ein Kardinalfehler ist die Unterschätzung der Eigenleistungen. Viele Bauherren unterschätzen den Zeitaufwand und die Komplexität der Aufgaben, die sie selbst erledigen müssen. Dazu gehört die Organisation von Baugenehmigungen, die Koordination von Handwerkern und die Kontrolle der Baustelle.

Oft fehlt es schlicht an einer stringenten Planung und Organisation. Nur mit strukturierten Ablaufplänen und einer detaillierten Kostenkalkulation lassen sich Bauprojekte erfolgreich realisieren. In der Praxis geht es allerdings oft sehr unstrukturiert zu und die privaten Bauherren wundern sich am Ende, dass erhebliche Mehrkosten, ein deutlich größerer Zeitaufwand und umfangreiche Nacharbeiten anfallen. Nicht selten hängt das schlicht damit zusammen, dass grundlegendes Know-how in den Bereichen Bautechnik, Baurecht und Finanzierung fehlt.

Wie kann man diese Fehler vermeiden?

Steffen Winkler: Eine professionelle Begleitung durch einen erfahrenen Partner wie die IB Immobilien ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir bieten unseren Kunden eine Rundum-Betreuung, die von der Suche nach dem passenden Grundstück bis zur Schlüsselübergabe reicht.

Was zeichnet Ihr Unternehmen aus?

Steffen Winkler: Wir sind an keinen Anbieter gebunden und können daher objektiv beraten. Unsere Kunden profitieren von einem umfassenden Leistungspaket, das alle Aspekte des Hausbaus abdeckt.

Ein wichtiger Bestandteil Ihres Angebots ist die webbasierte Projektmanagement-Plattform. Was genau verbirgt sich dahinter?

Steffen Winkler: Mit unserer Plattform behalten unsere Kunden den Überblick über den gesamten Bauprozess. Alle wichtigen Informationen, Dokumente und Termine sind an einem Ort verfügbar. So behalten sie stets die Kontrolle und können jederzeit den aktuellen Stand des Projekts einsehen.

Welche Vorteile bietet die Plattform noch?

Steffen Winkler: Die Plattform ermöglicht eine effiziente Kommunikation zwischen allen Beteiligten – Bauherren, Architekten, Handwerkern und Behörden. So werden Missverständnisse vermieden und der Bauprozess beschleunigt.

Welche Tipps geben Sie Bauherren, die mit dem Gedanken spielen, ein Haus zu bauen?

Steffen Winkler: Es gibt eine ganze Reihe von guten Tipps, die man beachten sollte:

Informieren Sie sich umfassend und lassen Sie sich von einem erfahrenen Partner beraten.

Unterschätzen Sie nicht die Komplexität des Projekts und planen Sie ausreichend Pufferzeiten und Kosten ein.

Setzen Sie auf Qualität und wählen Sie renommierte Partner

Nutzen Sie digitale Tools wie unsere Projektmanagement-Plattform, um den Bauprozess zu optimieren.

Bleiben Sie stets am Ball und behalten Sie den Überblick über alle Arbeiten.

Mit der richtigen Unterstützung und einer guten Organisation steht dem Traum vom Eigenheim nichts mehr im Weg.

Vielen Dank für das informative Gespräch, Herr Winkler.

Über IB Immobilien, Beratungs- & Management GmbH

Die IB Immobilien, Beratungs- und Management GmbH unterstützt Menschen aus allen Schichten der Bevölkerung mit einer umfassenden und branchenübergreifenden Beratung dabei, ein Haus zu bauen, das genau zu den individuellen Anforderungen passt.

Zu den Kernleistungen gehört die Bereitstellung einer Plattform, über die in wenigen Minuten passende Grundstücke, Baufirmen und Finanzierungen vermittelt werden. Darüber hinaus steht die IB Immobilien, Beratungs- und Management GmbH als Partner bei der Koordination sämtlicher Projektbeteiligter zur Verfügung.