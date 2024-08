Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie.

Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision.

Wir Menschen sind soziale Wesen, die nicht allein in einem abgeschlossenen Raum leben, sondern uns in einer Gesellschaft mit anderen bewegen. Doch während die einen großen Freundeskreis haben, fühlen sich andere manchmal einsam.

Eine repräsentative Parship-Umfrage legte in diesem Jahr offen, dass sich Singles im Schnitt doppelt so oft einsam fühlen, als Menschen in einer Partnerschaft.

Doch hat man nicht selbst in der Hand, diesem Gefühl zu begegnen? Das hat man! Wir haben daher einige Tipps für Sie, wie Sie Einsamkeit bekämpfen und ein erfülltes Leben erreichen.

Die eigenen Bedürfnisse im Fokus

Die Zeit, in der Sie Single sind, bringt einige gewaltige Vorteile mit sich, die Sie nutzen sollten. Dazu gehört, dass Sie Ihre Wünsche und Bedürfnisse ohne Rücksicht auf einen Partner und ohne Kompromisse verfolgen können. Sie können etwas dann tun, wann Ihnen danach ist, können so lange baden, wie sie wollen, und haben die Herrschaft über die Fernbedienung.

Was viele Singles vergessen? Sie können auch allein dafür sorgen, ihre sexuellen Bedürfnisse zu erfüllen. Schließlich gibt es heutzutage eine große Vielfalt an Toys und lebensechten Sexpuppen , die sogar in diesen Lebensbereich Abwechslung bringen können.

Gönnen Sie sich außerdem regelmäßig etwas Gutes, sei es ein Besuch in der Therme oder ein Tag auf dem Sofa mit Ihrem Lieblingsbuch und einem Glas Wein oder einer Tasse Tee. Das Einzige, was Sie dafür tun sollten? Schaffen Sie eine Wohlfühlatmosphäre und gestalten Sie Ihren Wohnraum so, dass es sich wie ein großartiges Zuhause anfühlt.

Sehen Sie die Zeit, die Sie allein verbringen, zudem als Gelegenheit zur Reflexion und zur Möglichkeit der Selbstfindung an. Nutzen Sie diese Momente, um über Ihre Ziele, Wünsche und Träume nachzudenken. Ihr Wert hängt nicht von einer Beziehung ab, sondern von Ihnen selbst. Je mehr Sie sich selbst schätzen, desto glücklicher und zufriedener werden Sie sein.

Ein Freundeskreis bildet einen Rückhalt

Auch wenn Sie allein leben, bedeutet das nicht, dass Sie einsam sein müssen. Sie sollten stattdessen ein Umfeld aufbauen, das aus Menschen besteht, mit denen Sie durch dick und dünn gehen können. Freunde und Familie begleiten Sie durch das Leben und sind völlig unabhängig von einer Beziehung für Sie da.

Außerdem sind diese meist über Jahre hinweg an Ihrer Seite und kennen Sie manchmal besser, als Sie sich selbst kennen. Teilen Sie Ihre Gedanken und Sorgen mit Ihnen, denn oft reicht bereits ein offenes Ohr der anderen aus, um uns zu zeigen, dass wir gar nicht so allein sind, wie wir immer dachten.

Unternehmungen machen das Leben lebenswert

Was wäre das Leben ohne die Erlebnisse und die damit einhergehenden Erinnerungen? In der Nähe gibt es immer etwas zu entdecken. Besuchen Sie ein Konzert, gehen Sie auf eine Veranstaltung, gehen Sie Essen oder unternehmen Sie etwas mit Freunden. So kommen Sie nicht nur raus aus den eigenen vier Wänden, sondern können auch neue Menschen kennenlernen.

Die Digitalisierung sorgt dafür, dass Entfernungen keine Rolle spielen und Menschen zusammenfinden, die sich auf der Straße sonst nicht über den Weg laufen würden. Mittlerweile gibt es zahlreiche Apps und Plattformen, auf denen sie sich anmelden können, um mit anderen um den See zu laufen, wandern zu gehen oder einen Spieleabend zu veranstalten.